Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alimentação, sono e exercícios: cinco hábitos que ajudam a proteger a saúde hormonal

Hormônios influenciam o metabolismo, o apetite e até a qualidade do sono; especialista explica como escolhas cotidianas podem contribuir para o equilíbrio do organismo ao longo da vida

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06:00

Alimentação, sono e exercícios: cinco hábitos que ajudam a proteger a saúde hormonal
Alimentação, sono e exercícios: cinco hábitos que ajudam a proteger a saúde hormonal Crédito: Imagem gerada pela IA

A saúde hormonal está presente em praticamente todas as fases da vida e não se limita às mudanças relacionadas à menopausa, à andropausa ou ao envelhecimento. Os hormônios participam de funções essenciais, como a regulação do metabolismo, do sono, do apetite, da reprodução e da resposta ao estresse, além de contribuírem para a manutenção da massa óssea e muscular.

Segundo Izabelle Gindri, cientista com PhD em Engenharia Biomédica pela Universidade do Texas em Dallas, farmacêutica e cofundadora e CEO da bio meds Brasil, a combinação de alimentação equilibrada, atividade física, descanso adequado e estratégias para lidar com o estresse favorece o funcionamento dos sistemas hormonal e metabólico. 

Irmãs nordestinas de 109, 104 e 103 anos conquistam recorde mundial de longevidade: 'O segredo é saber viver'

Levita (sentada) em seu aniversário de 108 anos; com suas irmãs Zulina (à esquerda) e Zoraide (à direita), juntamente com a neta de Zoraide por Reprodução
Zoraide, Zulina e Levita, em novembro de 2021 por Reprodução
Zoraide (à direita) em seu aniversário de 103 anos, em novembro de 2024, com Zulina (de 101 anos) por Reprodução
Em 2024, Zulina viajou em um cruzeiro por Reprodução
Zoraide em seu aniversário de 100 anos em 2021, com sua sobrinha Zuleide por Reprodução
Em 2024, Zulina com sua bisneta mais nova por Reprodução
Levita no seu 108º aniversário, com a sua sobrinha Maristela por Reprodução
Levita gosta de ler como passatempo por Reprodução
Levita em seu aniversário de 101 anos, em junho de 2018 por Reprodução
Levita em seu aniversário de 100 anos, em junho de 2017 por Reprodução
Zoraide (à esquerda) em seu aniversário de 104 anos, em 2025, com sua irmã Zulina por Reprodução
Irmãs nordestinas de 109, 104 e 103 anos conquistam recorde mundial de longevidade: 'O segredo é saber viver' por Reprodução
Jovelina de Deus Nunes e Manoel de Deus Nunes: pais das irmãs centenárias por Reprodução
Levita, aos 30 anos, em Aracaju por Reprodução
Levita na juventude por Reprodução
Levita (à esquerda) em 1988, com sua mãe Jovelina, que viveu até os 100 anos de idade por Reprodução
Zoraide, aos 25 anos, na cerimônia de formatura da faculdade de formação de professores por Reprodução
Zoraide foi aluna da Escola de Enfermagem Anna Nery por Reprodução
Zoraide (à esquerda) em 1988, e sua irmã mais nova, Zulina por Reprodução
Em 2005, Zulina e Levita visitaram sua tia de 100 anos por Reprodução
Zulina em 1952, com três de seus filhos por Reprodução
Em 1952, Zulina chegou ao Rio de Janeiro acompanhada de dois de seus filhos por Reprodução
1 de 22
Levita (sentada) em seu aniversário de 108 anos; com suas irmãs Zulina (à esquerda) e Zoraide (à direita), juntamente com a neta de Zoraide por Reprodução

A especialista ressalta que nenhum hábito isolado garante longevidade. O conjunto de escolhas, porém, pode contribuir para reduzir fatores de risco associados a doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares.

  • 1. Mantenha uma alimentação variada
    O que entra no prato influencia o metabolismo e a maneira como o organismo utiliza e armazena energia. Uma alimentação diversificada, com verduras, legumes, frutas, feijões, cereais integrais, castanhas e fontes de proteínas, fornece nutrientes importantes para as funções hormonais e a manutenção dos tecidos.
    As fibras, presentes principalmente nos alimentos de origem vegetal, ajudam no funcionamento intestinal, aumentam a saciedade e contribuem para o controle da glicose no sangue. As proteínas, por sua vez, são importantes para preservar a massa muscular, especialmente com o avanço da idade. Já as gorduras insaturadas, encontradas no azeite de oliva, no abacate, nas sementes e nos peixes, podem fazer parte de um padrão alimentar favorável à saúde cardiovascular.
    O consumo frequente de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, especialmente quando substituem opções mais nutritivas, pode dificultar o controle metabólico. Mais do que seguir dietas restritivas, a proposta é construir uma rotina alimentar equilibrada e possível de manter.

  • 2. Inclua atividade física na rotina
    A prática regular de exercícios também contribui para a saúde hormonal. Durante a atividade física, os músculos aumentam a utilização de glicose e podem melhorar a sensibilidade à insulina, hormônio que facilita a entrada desse açúcar nas células. Esse mecanismo favorece o controle da glicemia e ajuda na prevenção do diabetes tipo 2.
    Os exercícios de força ajudam a preservar a massa muscular e a saúde dos ossos, enquanto atividades aeróbicas melhoram o condicionamento cardiorrespiratório. Caminhadas, dança, bicicleta, natação e exercícios orientados são algumas possibilidades.
    A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos pratiquem de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada ou de 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa, além de exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana. Para quem está começando, a orientação é aumentar a prática gradualmente e evitar longos períodos sentado.

  • 3. Cuide da qualidade do sono
    Dormir bem é outro fator importante para o funcionamento do organismo. Durante o sono, ocorrem processos relacionados à recuperação física, à memória, à imunidade e à regulação de hormônios envolvidos no apetite e no metabolismo.
    De acordo com Gindri, a privação frequente de sono pode prejudicar a sensibilidade à insulina, alterar os sinais de fome e saciedade e reduzir a disposição para atividades físicas.
    Para a maioria dos adultos, a recomendação é dormir pelo menos sete horas por noite. Manter horários regulares, reduzir a exposição a telas e luz intensa antes de deitar, evitar cafeína nas horas que antecedem o descanso e manter o quarto escuro e silencioso são medidas que podem ajudar.
    Roncos intensos, pausas respiratórias durante a noite, sonolência excessiva e insônia persistente devem ser avaliados por um profissional de saúde.

  • 4. Desenvolva estratégias para lidar com o estresse
    Em situações de pressão, o organismo libera hormônios como cortisol e adrenalina, que ajudam a mobilizar energia e preparar o corpo para reagir. O problema pode surgir quando a tensão se torna persistente e começa a interferir no sono, na alimentação, na atividade física e no bem-estar emocional. 
    A especialista destaca que pausas ao longo do dia, exercícios de respiração, meditação, contato com a natureza, atividades prazerosas e relações sociais positivas podem contribuir para o bem-estar.
    Quando o sofrimento emocional é intenso ou duradouro, buscar acompanhamento psicológico ou médico também faz parte dos cuidados com a saúde.

  • 5. Invista na prevenção e no acompanhamento profissional
    A saúde hormonal não depende de fórmulas milagrosas, suplementos indiscriminados ou da busca por níveis hormonais considerados ideais para todas as pessoas. A produção e a concentração dos hormônios variam conforme a idade, o sexo, o ciclo reprodutivo, as condições de saúde e outras características individuais.
    Por isso, exames e tratamentos devem ser definidos a partir de uma avaliação clínica. A reposição hormonal, por exemplo, não é indicada indiscriminadamente como estratégia antienvelhecimento.
    Consultas periódicas e acompanhamento de indicadores como pressão arterial, glicemia e colesterol, quando necessário, ajudam a identificar fatores de risco e orientar medidas preventivas.

Para Gindri, envelhecer com saúde começa muito antes da velhice. Alimentação nutritiva, movimento regular, sono adequado e atenção ao bem-estar emocional são escolhas que, repetidas ao longo do tempo, podem favorecer a qualidade de vida e a autonomia. “Mais do que buscar uma suposta harmonia hormonal perfeita, o objetivo é criar condições para que o organismo funcione bem, preserve sua capacidade de adaptação e mantenha a autonomia ao longo dos anos”, conclui a cientista.

Mais recentes

Imagem - Frente fria avança em direção à Bahia e vai provocar temporais com raios; veja a rota

Frente fria avança em direção à Bahia e vai provocar temporais com raios; veja a rota
Imagem - Busca por músculos maiores pode custar a saúde do coração; entenda os riscos dos anabolizantes

Busca por músculos maiores pode custar a saúde do coração; entenda os riscos dos anabolizantes
Imagem - Enem 2026: o que levar, que horas chegar e quais são as regras da prova

Enem 2026: o que levar, que horas chegar e quais são as regras da prova