Alimentação, sono e exercícios: cinco hábitos que ajudam a proteger a saúde hormonal

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Perla Ribeiro
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06:00
A saúde hormonal está presente em praticamente todas as fases da vida e não se limita às mudanças relacionadas à menopausa, à andropausa ou ao envelhecimento. Os hormônios participam de funções essenciais, como a regulação do metabolismo, do sono, do apetite, da reprodução e da resposta ao estresse, além de contribuírem para a manutenção da massa óssea e muscular.
Segundo Izabelle Gindri, cientista com PhD em Engenharia Biomédica pela Universidade do Texas em Dallas, farmacêutica e cofundadora e CEO da bio meds Brasil, a combinação de alimentação equilibrada, atividade física, descanso adequado e estratégias para lidar com o estresse favorece o funcionamento dos sistemas hormonal e metabólico.
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A especialista ressalta que nenhum hábito isolado garante longevidade. O conjunto de escolhas, porém, pode contribuir para reduzir fatores de risco associados a doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares.
Para Gindri, envelhecer com saúde começa muito antes da velhice. Alimentação nutritiva, movimento regular, sono adequado e atenção ao bem-estar emocional são escolhas que, repetidas ao longo do tempo, podem favorecer a qualidade de vida e a autonomia. “Mais do que buscar uma suposta harmonia hormonal perfeita, o objetivo é criar condições para que o organismo funcione bem, preserve sua capacidade de adaptação e mantenha a autonomia ao longo dos anos”, conclui a cientista.