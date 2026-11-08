LONGEVIDADE

Alimentação, sono e exercícios: cinco hábitos que ajudam a proteger a saúde hormonal

Hormônios influenciam o metabolismo, o apetite e até a qualidade do sono; especialista explica como escolhas cotidianas podem contribuir para o equilíbrio do organismo ao longo da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06:00

Alimentação, sono e exercícios: cinco hábitos que ajudam a proteger a saúde hormonal Crédito: Imagem gerada pela IA

A saúde hormonal está presente em praticamente todas as fases da vida e não se limita às mudanças relacionadas à menopausa, à andropausa ou ao envelhecimento. Os hormônios participam de funções essenciais, como a regulação do metabolismo, do sono, do apetite, da reprodução e da resposta ao estresse, além de contribuírem para a manutenção da massa óssea e muscular.

Segundo Izabelle Gindri, cientista com PhD em Engenharia Biomédica pela Universidade do Texas em Dallas, farmacêutica e cofundadora e CEO da bio meds Brasil, a combinação de alimentação equilibrada, atividade física, descanso adequado e estratégias para lidar com o estresse favorece o funcionamento dos sistemas hormonal e metabólico.

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A especialista ressalta que nenhum hábito isolado garante longevidade. O conjunto de escolhas, porém, pode contribuir para reduzir fatores de risco associados a doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares.

1. Mantenha uma alimentação variada

O que entra no prato influencia o metabolismo e a maneira como o organismo utiliza e armazena energia. Uma alimentação diversificada, com verduras, legumes, frutas, feijões, cereais integrais, castanhas e fontes de proteínas, fornece nutrientes importantes para as funções hormonais e a manutenção dos tecidos.

As fibras, presentes principalmente nos alimentos de origem vegetal, ajudam no funcionamento intestinal, aumentam a saciedade e contribuem para o controle da glicose no sangue. As proteínas, por sua vez, são importantes para preservar a massa muscular, especialmente com o avanço da idade. Já as gorduras insaturadas, encontradas no azeite de oliva, no abacate, nas sementes e nos peixes, podem fazer parte de um padrão alimentar favorável à saúde cardiovascular.

O consumo frequente de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, especialmente quando substituem opções mais nutritivas, pode dificultar o controle metabólico. Mais do que seguir dietas restritivas, a proposta é construir uma rotina alimentar equilibrada e possível de manter.



2. Inclua atividade física na rotina

A prática regular de exercícios também contribui para a saúde hormonal. Durante a atividade física, os músculos aumentam a utilização de glicose e podem melhorar a sensibilidade à insulina, hormônio que facilita a entrada desse açúcar nas células. Esse mecanismo favorece o controle da glicemia e ajuda na prevenção do diabetes tipo 2.

Os exercícios de força ajudam a preservar a massa muscular e a saúde dos ossos, enquanto atividades aeróbicas melhoram o condicionamento cardiorrespiratório. Caminhadas, dança, bicicleta, natação e exercícios orientados são algumas possibilidades.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos pratiquem de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada ou de 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa, além de exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana. Para quem está começando, a orientação é aumentar a prática gradualmente e evitar longos períodos sentado.



3. Cuide da qualidade do sono

Dormir bem é outro fator importante para o funcionamento do organismo. Durante o sono, ocorrem processos relacionados à recuperação física, à memória, à imunidade e à regulação de hormônios envolvidos no apetite e no metabolismo.

De acordo com Gindri, a privação frequente de sono pode prejudicar a sensibilidade à insulina, alterar os sinais de fome e saciedade e reduzir a disposição para atividades físicas.

Para a maioria dos adultos, a recomendação é dormir pelo menos sete horas por noite. Manter horários regulares, reduzir a exposição a telas e luz intensa antes de deitar, evitar cafeína nas horas que antecedem o descanso e manter o quarto escuro e silencioso são medidas que podem ajudar.

Roncos intensos, pausas respiratórias durante a noite, sonolência excessiva e insônia persistente devem ser avaliados por um profissional de saúde.



4. Desenvolva estratégias para lidar com o estresse

Em situações de pressão, o organismo libera hormônios como cortisol e adrenalina, que ajudam a mobilizar energia e preparar o corpo para reagir. O problema pode surgir quando a tensão se torna persistente e começa a interferir no sono, na alimentação, na atividade física e no bem-estar emocional.

A especialista destaca que pausas ao longo do dia, exercícios de respiração, meditação, contato com a natureza, atividades prazerosas e relações sociais positivas podem contribuir para o bem-estar.

Quando o sofrimento emocional é intenso ou duradouro, buscar acompanhamento psicológico ou médico também faz parte dos cuidados com a saúde.



5. Invista na prevenção e no acompanhamento profissional

A saúde hormonal não depende de fórmulas milagrosas, suplementos indiscriminados ou da busca por níveis hormonais considerados ideais para todas as pessoas. A produção e a concentração dos hormônios variam conforme a idade, o sexo, o ciclo reprodutivo, as condições de saúde e outras características individuais.

Por isso, exames e tratamentos devem ser definidos a partir de uma avaliação clínica. A reposição hormonal, por exemplo, não é indicada indiscriminadamente como estratégia antienvelhecimento.

Consultas periódicas e acompanhamento de indicadores como pressão arterial, glicemia e colesterol, quando necessário, ajudam a identificar fatores de risco e orientar medidas preventivas.

