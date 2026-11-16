CRESCIMENTO DE CASOS

Alta da Covid acende alerta sobre automedicação; veja os riscos de corticoides e antigripais

Especialista alerta que o uso de corticoides e antigripais sem orientação médica pode mascarar sintomas, provocar intoxicações e causar danos ao fígado, rins e coração

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:06

Novo boletim da Fiocruz aponta aumento de casos graves de Covid-19 em seis estados, incluindo a Bahia Crédito: Imagem gerada pela IA

Com o aumento das notificações da doença, especialistas alertam para o uso de medicamentos por conta própria. Corticoides e fórmulas combinadas podem agravar quadros, provocar intoxicações e trazer riscos ao coração, fígado e rins. O avanço das notificações de Covid-19 em diferentes regiões do Brasil voltou a movimentar unidades de saúde e aumentar a procura por testes rápidos. Em meio à retomada dos diagnósticos, especialistas também chamam a atenção para um comportamento comum entre os brasileiros: recorrer a medicamentos por conta própria logo nos primeiros sinais de indisposição, dor de garganta ou sintomas gripais.

A prática pode trazer consequências que vão além do alívio temporário dos sintomas. O uso inadequado de remédios, especialmente corticoides e antigripais com vários princípios ativos, pode mascarar a evolução de uma infecção, provocar efeitos adversos e até causar intoxicações.

Riscos da automedicação 1 de 10

A pediatra e médica de família e comunidade da Dr. Online, Roberta Oliveira, alerta que a automedicação é particularmente preocupante nos primeiros dias de uma infecção viral. Segundo ela, a tentativa de interromper rapidamente os sintomas pode levar ao uso de substâncias inadequadas e atrasar a avaliação médica necessária.

Oito em cada dez brasileiros se automedicam

O comportamento é apontado por pesquisas sobre o consumo de medicamentos no país. A Pesquisa Nacional de Automedicação, conduzida pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), indica que 89% da população adulta consome remédios sem orientação profissional.

Levantamento do Conselho Federal de Farmácia em parceria com o Instituto Datafolha também identificou que quase 80% dos brasileiros admitem tomar medicamentos por iniciativa própria. Mais da metade dos entrevistados afirmou ainda que altera dosagens sem consultar um profissional de saúde. Nesse cenário, os antigripais aparecem entre as categorias mais procuradas nas drogarias. De acordo com os dados apresentados no levantamento, esses produtos representam 47% das preferências, atrás apenas dos analgésicos.

O problema é que o consumo sem orientação pode resultar em combinações inadequadas e doses acima das recomendadas. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), aponta os medicamentos como os principais agentes causadores de intoxicação humana no Brasil, à frente de produtos de limpeza e venenos domésticos.

Para Roberta Oliveira, a pressa em aliviar os sintomas e manter a rotina leva muitas pessoas a recorrerem à chamada farmacinha doméstica. No entanto, tentar suprimir os sinais do organismo sem identificar a causa pode dificultar o acompanhamento da doença e retardar a conduta adequada.

Corticoides podem trazer riscos nos primeiros dias de infecção

Um dos principais equívocos identificados pela especialista é o uso antecipado de corticosteroides, como prednisona, dexametasona e betametasona. Esses medicamentos têm ação anti-inflamatória potente, mas não são indicados para tratar casos leves de Covid-19 em pessoas que não precisam de oxigênio suplementar. “Muitas pessoas aproveitam sobras de tratamentos anteriores acreditando que o corticoide vai desinflamar a garganta rapidamente ou blindar o pulmão”, afirma a médica.

Segundo Roberta, a resposta imunológica inicial é importante para combater a infecção. O uso inadequado de corticoides sistêmicos pode interferir nesse processo e não oferece benefício comprovado no tratamento da Covid-19 leve. “Nos primeiros dias, o organismo necessita de sua imunidade inata a pleno vapor para conter o agente infeccioso. O corticoide age justamente deprimindo essas defesas e bloqueando substâncias protetoras cruciais, como os interferons”, explica.

A especialista ressalta que esses medicamentos não devem ser utilizados por conta própria. Embora possam ser indicados em situações clínicas específicas, a decisão depende de avaliação individualizada. Entre as situações que podem exigir corticoides estão outras doenças concomitantes ou determinadas complicações, como o crupe viral.

Antigripais combinados também exigem atenção

Outro risco está nas fórmulas antigripais que reúnem diferentes princípios ativos em um único comprimido. Dependendo da composição, esses produtos podem combinar analgésicos, antialérgicos e descongestionantes orais, entre outras substâncias. A combinação pode provocar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com doenças crônicas. Alguns descongestionantes orais, por exemplo, têm ação vasoconstritora e podem elevar a frequência cardíaca e a pressão arterial.

“A presença de vasoconstritores orais nesses compostos provoca aumento da frequência cardíaca e elevação súbita da pressão arterial, o que se torna muito perigoso para hipertensos ou para quem tem propensão a arritmias”, alerta Roberta. Também existe o risco de repetir a ingestão de um mesmo princípio ativo sem perceber. Isso pode acontecer quando alguém toma um antigripal composto e, em seguida, utiliza outro medicamento para aliviar a febre ou a dor, sem verificar se os produtos contêm a mesma substância.

“Muitas vezes a pessoa toma o antigripal composto e ingere comprimidos avulsos de paracetamol para controlar a febre, ignorando que a fórmula inicial já trazia a dosagem máxima recomendada. Essa sobrecarga pode lesar gravemente as células do fígado, enquanto o excesso de anti-inflamatórios agride o estômago e compromete a integridade dos rins”, destaca a médica. Por isso, é importante conferir a composição dos medicamentos e evitar misturar produtos sem orientação profissional.

Como cuidar dos sintomas e quando procurar atendimento

Para quem apresenta sintomas gripais durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, a especialista recomenda medidas de cuidado que respeitem a recuperação do organismo. Repouso, hidratação e acompanhamento dos sintomas fazem parte desse processo.

“O tratamento mais eficiente para os primeiros dias de infecção consiste em repouso físico real, ingestão abundante de água, chás e sucos para preservar as mucosas hidratadas, além de analgésicos básicos sob orientação profissional apenas para conforto térmico e alívio de dores”, recomenda. A médica também destaca sinais que exigem atenção, como falta de ar, dor persistente no peito, prostração intensa e febre por mais de três dias consecutivos. Nessas situações, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Telemedicina pode ajudar a evitar a automedicação

A consulta digital também pode ser uma alternativa para quem precisa de avaliação médica durante um quadro infeccioso. A telemedicina permite analisar o histórico de saúde, verificar os medicamentos utilizados pelo paciente e avaliar a necessidade de exames ou tratamento. “Por meio de uma consulta a distância, conseguimos analisar o histórico de saúde, checar medicamentos de uso contínuo, solicitar exames específicos e emitir receitas digitais com posologia sob medida”, afirma Roberta.

Segundo a especialista, o atendimento remoto pode facilitar o acesso à assistência e evitar que pessoas com sintomas respiratórios precisem se deslocar ou permanecer em salas de espera cheias. A modalidade, porém, não substitui a avaliação presencial quando há sinais de gravidade ou necessidade de atendimento de urgência.