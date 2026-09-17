MEMÓRIA

Alzheimer e demência são a mesma coisa? Veja as diferenças e os sinais de cada uma

Especialistas explicam como diferenciar Alzheimer de outros tipos de demência, quais sinais aparecem nas fases iniciais e como os cuidados mudam ao longo da doença

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:45

Alzheimer e demência são a mesma coisa? Veja as diferenças e os sinais de cada uma Crédito: Imagem gerada pela IA

Esquecer compromissos, ter dificuldade para encontrar palavras ou apresentar mudanças de comportamento nem sempre significa ter Alzheimer. Embora seja a forma mais conhecida e frequente de demência, a doença faz parte de um grupo maior de condições que podem comprometer progressivamente a memória, o raciocínio, a linguagem e a autonomia.

De acordo com levantamento do Ministério da Saúde de 2024 citado no material, cerca de 2,7 milhões de brasileiros com mais de 60 anos convivem com algum tipo de demência, o equivalente a 8,5% da população idosa do país. A pasta projeta que esse número possa chegar a 5,6 milhões em 2050. Já a Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz) estima cerca de 1,2 milhão de casos da doença de Alzheimer no Brasil.

Veja sintomas do Alzheimer 1 de 13

A diferença entre as condições é importante porque cada tipo de demência pode apresentar sinais iniciais distintos e exigir formas específicas de acompanhamento. Andressa Dias da Rocha e Gisele dos Santos, geriatras e professoras de pós-graduação da Afya Educação Médica Curitiba, explicam como identificar essas diferenças e compreender a evolução do Alzheimer.

Qual é a diferença entre Alzheimer e demência?

Segundo Andressa, demência não é uma doença única, mas uma síndrome formada por alterações que comprometem as funções cognitivas e a autonomia. Alzheimer, por outro lado, é uma doença neurodegenerativa específica e representa a causa mais comum de demência.

“Nem toda demência é Alzheimer, embora a maior parte dos pacientes com Alzheimer recebe o diagnóstico na fase de demência. Enquanto o Alzheimer afeta inicialmente a memória recente de forma contínua e progressiva, outras demências, como a vascular ou frontotemporal, podem alterar primeiro o comportamento e os movimentos”, explica.

Entre os outros tipos estão a demência vascular, a demência com corpos de Lewy, a demência frontotemporal e a demência mista. A identificação do subtipo pode ser mais fácil no começo do quadro, já que, conforme a doença avança, diferentes formas de demência podem apresentar manifestações semelhantes. Apesar das diferenças, os quadros compartilham alguns sintomas. “Todas as demências compartilham a perda progressiva das capacidades mentais, além de sintomas neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, entre outros”, afirma Andressa.

Quais são os sinais de cada tipo?

O que ajuda o médico a diferenciar as condições é principalmente a forma como os primeiros sintomas aparecem e evoluem. No Alzheimer, o esquecimento de acontecimentos recentes costuma ser uma das principais manifestações iniciais. Na demência vascular, por exemplo, a especialista destaca uma piora que pode ocorrer “em degraus”, associada a alterações físicas e, geralmente, a episódios de acidente vascular cerebral. Já na demência com corpos de Lewy, alucinações visuais e tremores podem chamar a atenção.

Na demência frontotemporal, por sua vez, as alterações de comportamento e personalidade podem aparecer antes de problemas importantes de memória. Segundo Andressa, essa condição também tende a afetar pessoas mais jovens em comparação com outras formas de demência.

Por isso, mudanças significativas no comportamento, dificuldades para realizar tarefas que antes eram simples, problemas para administrar dinheiro, desorientação ou alterações na linguagem não devem ser automaticamente atribuídas ao envelhecimento. A avaliação médica é necessária para identificar a causa.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico não acontece a partir de um único exame. Segundo Andressa, o processo começa com uma conversa com o paciente e familiares para verificar se houve perda de independência, acompanhada de testes cognitivos. Depois, o médico busca identificar a causa do declínio. Para isso, pode avaliar o padrão dos esquecimentos e solicitar exames de sangue para investigar possíveis causas, como deficiência de vitaminas e alterações da tireoide. Exames de imagem também podem ser utilizados para procurar sinais de atrofia cerebral ou pequenos derrames.

Em situações específicas, podem ser solicitados biomarcadores capazes de identificar o acúmulo de determinadas proteínas associado ao Alzheimer. A combinação das informações clínicas, cognitivas, laboratoriais e de imagem ajuda a determinar o diagnóstico e o tipo de demência.

Como o Alzheimer evolui?

Gisele explica que a doença passa por diferentes fases e que algumas alterações podem ocorrer antes mesmo do surgimento da demência. A evolução descrita pela especialista inclui as etapas pré-clínica, comprometimento cognitivo leve e demências leve, moderada e avançada.

Na fase pré-clínica, não existem sintomas perceptíveis, embora alterações possam ser identificadas em exames. Segundo Gisele, esses exames não são solicitados rotineiramente, mas podem ser considerados em situações específicas, como quando há histórico familiar de Alzheimer precoce e a pessoa deseja se preparar.

No comprometimento cognitivo leve, surgem esquecimentos que podem ser confundidos com desatenção, mas que ainda não interferem significativamente nas atividades diárias. Nesse momento, a avaliação pode incluir testes cognitivos, exames laboratoriais e de imagem para excluir causas potencialmente reversíveis.

Já na demência leve, as dificuldades começam a interferir em tarefas que antes eram realizadas com facilidade. A pessoa pode se perder em locais conhecidos, ter problemas para lidar com dinheiro ou confundir nomes de pessoas próximas. Os familiares passam a ter um papel maior no acompanhamento, especialmente em questões financeiras, mas a autonomia deve ser preservada sempre que possível.

Na fase moderada, o paciente passa a apresentar dificuldades para realizar sozinho atividades sociais, tarefas domésticas, usar o telefone e cuidar de si. A presença de familiares ou cuidadores se torna mais necessária, mas Gisele ressalta a importância de permitir que a pessoa continue realizando atividades dentro de suas possibilidades.

Na fase avançada, a dependência se torna maior. Podem aparecer incontinência urinária e fecal, perda de apetite e peso, dificuldade para engolir e problemas para manter uma conversa. A pessoa pode passar grande parte do tempo sentada ou deitada e precisar de cuidados contínuos.

E os cuidados paliativos?

Ainda não existe cura para a doença de Alzheimer, e o avanço do quadro exige que pacientes e familiares recebam orientação ao longo de toda a trajetória. Para Gisele, a comunicação sobre a evolução da doença precisa respeitar a capacidade de cada pessoa e os valores da família.

“Os estudos ainda estão em andamento, mas infelizmente ainda não há uma cura para a doença. O paciente e os familiares precisam ter consciência da verdade, mas ela precisa ser dita com calma e de acordo com o que eles toleram em termos de informação”, afirma.