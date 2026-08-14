DIAGNÓSTICO

Amígdalas e adenoide: entenda por que as filhas de Virginia passaram por cirurgia

Estruturas aumentadas podem dificultar a respiração, prejudicar o sono e afetar concentração, comportamento e até o crescimento das crianças

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:23

Amígdalas e adenoide: entenda por que as filhas de Virginia passaram por cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

As filhas da influenciadora Virginia Fonseca passaram por cirurgia para correção da adenoide e retirada das amígdalas. Segundo a influenciadora, os procedimentos ocorreram sem complicações e apresentaram resultado positivo. O caso chama atenção para uma situação que pode fazer parte da rotina de muitas famílias: quando amígdalas e adenoide aumentam de tamanho, podem dificultar a passagem de ar e comprometer a respiração e o sono das crianças.

Localizadas, respectivamente, atrás do nariz e na garganta, a adenoide e as amígdalas fazem parte do sistema de defesa do organismo. O problema aparece quando essas estruturas ficam aumentadas e passam a obstruir as vias aéreas.“Esses tecidos, quando hipertrofiados, passam a bloquear a passagem do ar, levando a criança a respirar pela boca, principalmente durante o sono. Isso não é normal e precisa ser avaliado”, explica a otorrinolaringologista Kátia Virginia, do HOPE – Hospital de Olhos de Pernambuco.

Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe 1 de 11

Ronco infantil merece atenção

Um dos principais sinais de que a obstrução pode estar interferindo na rotina da criança aparece justamente durante o sono.Roncos frequentes, pausas na respiração, agitação noturna e despertares constantes estão entre os sintomas que merecem investigação.“O sono é um momento fundamental para o desenvolvimento infantil. Quando existe obstrução causada pela adenoide ou pelas amígdalas, a criança não consegue atingir fases profundas do descanso, o que compromete a recuperação física e neurológica”, afirma a especialista. A respiração pela boca durante o sono também pode ser um sinal de que existe dificuldade para a passagem adequada do ar pelo nariz.

Criança cansada nem sempre parece sonolenta

Os efeitos de uma noite de sono prejudicada podem aparecer durante o dia — e nem sempre na forma de sono.Enquanto adultos privados de descanso tendem a apresentar sonolência, crianças podem reagir de maneira diferente.“É comum observar irritabilidade, dificuldade de concentração, queda no rendimento escolar e até alterações de comportamento. Diferente do adulto, que costuma apresentar sonolência, a criança pode ficar mais agitada, inquieta ou agressiva”, explica Kátia. Por isso, mudanças de comportamento ou queda no desempenho escolar também podem ser pistas de que a criança não está dormindo bem.

Até o crescimento pode ser afetado

O problema não se limita ao cansaço.Segundo a otorrinolaringologista, o sono profundo tem papel importante na liberação do hormônio do crescimento. Quando a respiração é interrompida repetidamente durante a noite, esse processo pode ser prejudicado.“Quando há interrupções respiratórias frequentes, esse processo fica prejudicado. A longo prazo, isso pode interferir tanto no ganho de estatura quanto no desenvolvimento físico global”, alerta.

Quando a cirurgia pode ser indicada?

Nem toda criança com amígdalas ou adenoide aumentadas precisa passar por cirurgia. A indicação depende da avaliação médica e da intensidade dos sintomas e da obstrução. Em alguns casos, porém, o tratamento cirúrgico é recomendado. A cirurgia para retirada das amígdalas associada à correção ou retirada da adenoide é chamada de adenoamigdalectomia.

“A cirurgia para retirada das amígdalas e correção da adenoide, chamada adenoamigdalectomia, é um procedimento seguro, bastante realizado e com excelentes resultados quando bem indicado. Após a intervenção, a melhora do padrão respiratório e do sono costuma ser significativa”, esclarece a médica.

Como é feito o diagnóstico?

A investigação começa com uma avaliação clínica detalhada. O médico observa os sintomas relatados pela família e pode solicitar exames para verificar o grau de obstrução das vias respiratórias.Um dos exames que podem ser utilizados é a nasolaringofibroscopia, que permite visualizar diretamente as vias aéreas e avaliar a obstrução. Dependendo do quadro, também podem ser solicitados estudos do sono, exames de imagem e outras avaliações complementares.

O que os pais devem observar?

Para a especialista, a observação da família é fundamental porque os pais e responsáveis acompanham de perto os hábitos da criança.

Alguns sinais que merecem ser levados ao pediatra ou otorrinolaringologista são:

respiração frequente pela boca;

ronco intenso ou recorrente;

pausas na respiração durante o sono;

sono muito agitado;

despertares frequentes;

irritabilidade ou agitação durante o dia;

dificuldade de concentração;

queda no rendimento escolar;

alterações de comportamento.



“Pais eresponsáveis conhecem a rotina da criança. Perceber respiração oral constante, roncos intensos, sono agitado ou dificuldades de aprendizagem é essencial para buscar ajuda precocemente”, orienta Kátia. Quando a causa é identificada e tratada adequadamente, a criança pode recuperar a qualidade do sono e melhorar a respiração.