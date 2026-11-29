LAÇOS AFETIVOS

Amizades fazem bem à saúde e podem até proteger contra doenças; entenda por que cultivar esses laços é tão importante

Relações de amizade contribuem para o bem-estar emocional, a socialização e a construção de redes de apoio; psicóloga explica por que esses vínculos merecem espaço na rotina e nas celebrações de fim de ano

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 06:30

Amizades fazem bem à saúde e podem até proteger contra doenças; entenda por que cultivar esses laços é tão importante Crédito: Imagem gerada pela IA

Ter amigos vai muito além de compartilhar momentos de diversão. As relações de amizade ajudam no desenvolvimento emocional, na socialização, na construção da autoconfiança e no sentimento de pertencimento. Também podem contribuir para a proteção contra doenças cardiovasculares e transtornos mentais, além de formar redes de apoio importantes em momentos difíceis.

Uma boa rede de amigos pode representar uma espécie de família escolhida, capaz de oferecer acolhimento e ajudar a construir novas perspectivas sobre experiências pessoais. Por isso, cada vez mais pessoas buscam fortalecer esses vínculos, seja por meio de encontros periódicos, comunidades de convivência ou até arranjos de moradia compartilhada.

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Há também quem escolha modelos de relacionamento como o chamado casamento lavanda, união que pode envolver acordos de estabilidade financeira, emocional e proteção legal, sem necessariamente ter como base o amor romântico. Para a psicóloga Bianca Reis, as amizades permitem conciliar o sentimento de pertencimento a um grupo com a preservação da própria identidade.

Segundo ela, estar entre pessoas com quem é possível ser autêntico ajuda a lidar de maneira menos angustiante com sentimentos de vazio e incompletude. Os amigos também ampliam as possibilidades de afeto, descentralizando o amor romântico e dando espaço a diferentes formas de vínculo.

Amizades também são uma rede de proteção

Pessoas que encontram dificuldades para construir amizades podem acabar concentrando suas necessidades emocionais no trabalho, na família ou em um relacionamento amoroso. O problema é que nenhum desses vínculos precisa assumir sozinho todas as funções de apoio e acolhimento.

As amizades não eliminam a solidão, mas oferecem companhia e suporte para atravessar momentos difíceis. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, em 2025, para os impactos da solidão e da falta de conexão social. Uma pesquisa citada no material aponta que cerca de 100 pessoas morrem por hora no mundo em decorrência desse problema.

A ausência de relações próximas também pode afetar a maneira como uma pessoa enxerga a si mesma e o mundo ao redor. Quando a convivência fica restrita a poucos ambientes e experiências, a percepção sobre a própria realidade pode se tornar limitada. Bianca Reis ressalta, porém, que as amizades não substituem o acompanhamento psicológico, assim como a psicoterapia não substitui os vínculos de amizade. São formas diferentes de cuidado e apoio, que podem se complementar.

A psicóloga também lembra que pessoas emocionalmente sobrecarregadas, assustadas ou adoecidas podem encontrar mais dificuldades para estabelecer e manter relações saudáveis. Por isso, é importante considerar a história, o contexto e as condições individuais de cada pessoa.

Fim de ano também é tempo de cultivar amizades

As confraternizações de fim de ano costumam ser oportunidades para reencontrar pessoas, celebrar conquistas e renovar os laços afetivos. Embora muitas dessas comemorações sejam associadas à família, os amigos também ocupam um espaço importante nesses momentos.