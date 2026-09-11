COMPORTAMENTO

Ansiedade, irritação e depressão podem ter relação com hormônios? Entenda quando investigar

Alterações no cortisol, estrogênio, progesterona, testosterona e hormônios da tireoide podem influenciar humor, sono e energia, mas não explicam sozinhas os transtornos mentais

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:49

Ansiedade, irritação e depressão podem ter relação com hormônios? Entenda quando investigar Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Oscilações hormonais podem afetar o funcionamento do organismo e também repercutir sobre a saúde mental. Mudanças nos níveis de cortisol, estrogênio, progesterona, testosterona e hormônios produzidos pela tireoide podem estar associadas a alterações no humor, no sono, na energia e na resposta ao estresse. Em algumas situações, essas mudanças podem aparecer acompanhadas de ansiedade, irritabilidade ou sintomas depressivos.

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A relação, porém, é mais complexa do que simplesmente atribuir um transtorno mental a um suposto “desequilíbrio hormonal”. A saúde emocional resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos, genéticos, sociais e ambientais. “Um dos principais elementos dessa relação é o cortisol, conhecido como hormônio do estresse.

Em situações de ameaça ou tensão, o organismo aumenta sua produção para preparar o corpo para reagir. Esse mecanismo é natural e importante para a sobrevivência”, explica a cientista Izabelle Gindri, especialista em saúde hormonal, PhD em Engenharia Biomédica pela University of Texas, Dallas, farmacêutica e cofundadora e CEO da bio meds Brasil.

Segundo a especialista, o problema pode aparecer quando essa resposta ao estresse permanece ativada por períodos prolongados, contribuindo para alterações no sono, concentração, disposição e regulação das emoções. As alterações relacionadas ao estresse e ao sono podem ocorrer em ambos os sexos. Situações prolongadas de estresse, privação de sono e determinadas doenças podem interferir na produção hormonal e, ao mesmo tempo, aumentar a vulnerabilidade a sintomas de ansiedade e depressão.

Os hormônios sexuais também participam dessa relação, mas de maneiras diferentes. Nas mulheres, as oscilações de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo menstrual, durante a gestação, no período após o parto e na menopausa podem influenciar o humor e a qualidade do sono. Algumas mulheres apresentam maior sensibilidade a essas alterações e podem desenvolver sintomas emocionais significativos em determinados períodos.

Baixa testosterona pode causar depressão?

Nos homens, a testosterona também merece atenção. A redução dos níveis desse hormônio pode estar associada a diminuição da libido, cansaço, perda de massa muscular e alterações de energia e humor. Em alguns casos, homens com deficiência de testosterona podem apresentar sintomas depressivos.

Isso, entretanto, não significa que toda depressão masculina seja causada por baixos níveis hormonais. A avaliação médica é necessária para diferenciar uma possível deficiência hormonal de um transtorno mental ou de outras condições que podem produzir sintomas semelhantes.

O que acontece com os hormônios durante o envelhecimento?

O envelhecimento também provoca mudanças hormonais em homens e mulheres. “Nos homens, os níveis de testosterona tendem a diminuir gradualmente ao longo da vida. Nas mulheres, a transição para a menopausa envolve uma queda mais significativa na produção de estrogênio e progesterona”, afirma Gindri. Para a especialista, essas diferenças fazem com que as manifestações sejam distintas, mas não eliminam a influência dos hormônios sobre a saúde mental em nenhum dos sexos.

Tireoide também pode provocar sintomas parecidos

A tireoide é outro exemplo de como alterações hormonais podem se confundir com problemas de saúde mental. No hipotireoidismo, podem aparecer cansaço, desânimo, dificuldade de concentração e alterações do humor. Já o hipertireoidismo pode provocar agitação, ansiedade, irritabilidade, insônia e palpitações.

Por isso, sintomas emocionais ou comportamentais não devem ser analisados de maneira isolada. Uma pessoa que apresenta tristeza persistente, perda de interesse, ansiedade excessiva, alterações no sono ou falta de energia pode estar diante de um transtorno mental, de uma condição hormonal ou da combinação de diferentes fatores.

Como saber se o problema é hormonal?

A investigação deve considerar o histórico clínico, os sintomas apresentados, os medicamentos utilizados e, quando indicado pelo profissional de saúde, exames laboratoriais. Essa avaliação é importante porque um exame hormonal alterado não significa automaticamente que ele seja a causa de um quadro de ansiedade ou depressão.

A relação também funciona no sentido contrário. Transtornos de ansiedade e depressão podem afetar processos relacionados ao sono, ao estresse, ao apetite e ao funcionamento do organismo. Ou seja, cérebro e sistema endócrino estão em comunicação constante.

Não use hormônios por conta própria

Para Gindri, é importante evitar explicações simplistas para problemas de saúde mental. “Devemos evitar explicações simplistas, como atribuir ansiedade ou depressão exclusivamente a um ‘desequilíbrio hormonal’. O tratamento também não deve ser feito por conta própria, especialmente com hormônios”, alerta.