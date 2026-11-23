SAÚDE MENTAL

Ansiedade ou transtorno? Veja os sinais de que a preocupação pode estar afetando sua saúde

Preocupação constante, dificuldade para dormir, irritabilidade e tensão muscular podem indicar Transtorno de Ansiedade Generalizada; psiquiatra explica quando procurar ajuda

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16:43

Ansiedade Crédito: Shutterstock

Sentir ansiedade antes de uma entrevista de emprego, uma prova, uma cirurgia ou diante de uma situação incerta é uma reação natural do organismo. Em determinadas circunstâncias, essa resposta emocional ajuda a preparar a pessoa para enfrentar desafios. O sinal de alerta aparece quando a preocupação deixa de estar ligada a situações específicas e começa a comprometer a rotina, os relacionamentos e o desempenho profissional ou acadêmico.

Entre os transtornos de saúde mental mais frequentes no mundo estão os transtornos de ansiedade. Um deles é o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), caracterizado por preocupações excessivas relacionadas a diferentes aspectos da vida, como saúde, trabalho, estudos, finanças e família. Essas preocupações costumam ser difíceis de controlar e desproporcionais à possibilidade ou ao impacto real dos acontecimentos.

Como controlar ansiedade 1 de 13

“O principal aspecto que diferencia a ansiedade normal do transtorno é o impacto que ela provoca na vida da pessoa. Todos experimentam ansiedade em algum momento. Mas, quando a preocupação é constante, desproporcional à situação, difícil de controlar e começa a interferir no trabalho, nos estudos, no sono ou nos relacionamentos, é importante buscar avaliação médica”, explica o psiquiatra Rogério Onofre, médico consultor da Libbs e supervisor do Ambulatório Longitudinal da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Quando a ansiedade pode ser um transtorno?

De acordo com os critérios diagnósticos, o TAG envolve ansiedade e preocupação excessivas na maior parte dos dias, por pelo menos seis meses. O quadro também pode apresentar sintomas como inquietação, sensação de estar constantemente no limite, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e alterações do sono.

O diagnóstico, no entanto, não deve ser feito apenas pela identificação dos sintomas. É necessária uma avaliação clínica realizada por profissional habilitado, que também deve considerar outras condições médicas e transtornos psiquiátricos capazes de provocar manifestações semelhantes.

Sintomas físicos também podem ser sinais de alerta

A ansiedade não se manifesta apenas por pensamentos e preocupações. O organismo também pode apresentar reações físicas, como:

Palpitações e aceleração dos batimentos cardíacos;

Falta de ar;

Sudorese e tremores;

Desconforto gastrointestinal;

Sensação de aperto no peito;

Tensão muscular.



Esses sintomas também podem ocorrer em situações de ansiedade considerada normal. Por isso, a frequência, a intensidade e a persistência das manifestações precisam ser avaliadas em conjunto com o contexto e os prejuízos provocados na vida da pessoa. Outro sinal de atenção é quando alguém começa a modificar a própria rotina para evitar situações que provocam ansiedade ou permanece em estado constante de antecipação negativa. Esse comportamento pode levar ao isolamento social, à queda no rendimento no trabalho ou nos estudos e a dificuldades para realizar atividades cotidianas.

Quando procurar ajuda?

Nem toda ansiedade exige tratamento medicamentoso, mas sintomas persistentes merecem atenção. Segundo Rogério Onofre, muitas pessoas convivem durante anos com manifestações intensas sem procurar ajuda, por acreditarem que fazem parte da personalidade ou são apenas consequência do estresse.

“Nem toda ansiedade exige tratamento medicamentoso, mas toda ansiedade persistente merece atenção. Muitas pessoas convivem durante anos com sintomas intensos acreditando que isso faz parte da personalidade ou que é apenas consequência do estresse. O diagnóstico precoce permite iniciar intervenções que reduzem o sofrimento e evitam que o quadro se torne cada vez mais incapacitante”, afirma o psiquiatra.

As opções de tratamento dependem de cada caso e podem incluir psicoterapia, medicamentos quando indicados e mudanças no estilo de vida. Entre as medidas que podem contribuir para o cuidado estão a prática regular de atividade física, a manutenção de hábitos saudáveis de sono e a redução do consumo de álcool e outras substâncias.