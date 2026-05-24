Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ansiedade sexual cresce entre homens jovens e especialistas fazem alerta sobre excesso de pornografia

Médicos apontam aumento de casos de disfunção erétil psicológica, queda do desejo e dificuldade de intimidade ligados ao consumo compulsivo de conteúdo adulto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:00

Vício em pornografia
Vício em pornografia Crédito: Shutterstock

O aumento da ansiedade sexual entre homens jovens tem preocupado especialistas em saúde mental e sexualidade. Segundo médicos e pesquisadores da área, a exposição excessiva a conteúdos pornôs altamente explícitos pode alterar a forma como algumas pessoas vivenciam desejo, intimidade e relações afetivas na vida real.

Em entrevista ao O Globo, o urologista colombiano Guillermo Romero disse que o problema não está no consumo ocasional de pornografia, mas no uso frequente e compulsivo como mecanismo para aliviar ansiedade, estresse ou emoções negativas. “Quando o cérebro se acostuma a níveis muito altos de estimulação visual, a resposta diante de experiências sexuais cotidianas pode diminuir”, explicou o especialista.

Vício em pornografia e excesso de masturbação são problemas reais

Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
Vício em pornografia por Shutterstock
1 de 8
Vício em pornografia por Shutterstock

Segundo ele, além da redução do interesse sexual em relações reais, muitos homens acabam desenvolvendo comparações irreais sobre corpo, desempenho e performance íntima.

Estudos internacionais vêm analisando os efeitos desse comportamento na saúde sexual masculina. Algumas pesquisas identificaram associação entre o consumo problemático de pornografia e sintomas como disfunção erétil psicológica, diminuição do desejo sexual, ansiedade durante o sexo e menor satisfação nos relacionamentos.

Leia mais

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Imagem - Veja como a pornografia afeta a saúde mental e sexual de jovens

Veja como a pornografia afeta a saúde mental e sexual de jovens

Imagem - PMO: Como o vício em pornografia e o excesso de masturbação afetam o cérebro e destroem relações

PMO: Como o vício em pornografia e o excesso de masturbação afetam o cérebro e destroem relações

Especialistas também apontam sinais que podem indicar que o consumo deixou de ser saudável. Entre eles estão a necessidade de conteúdos cada vez mais extremos, dificuldade para se excitar sem pornografia, isolamento social, perda de interesse em relações reais e sensação constante de culpa. “O objetivo não é demonizar a sexualidade, mas entender quando o conteúdo digital começa a afetar a vida pessoal ou do casal”, afirmou Romero.

O médico destacou ainda que a saúde sexual masculina passou a ser discutida com mais frequência nas redes sociais, especialmente em temas ligados à testosterona, ansiedade, desempenho sexual e disfunção erétil.

Para ele, um dos maiores desafios atuais é fazer com que homens procurem ajuda médica e psicológica sem vergonha ou tabu. “A saúde sexual também é saúde mental, autoestima e qualidade de vida”, concluiu o especialista.

Mais recentes

Imagem - Aluno denuncia colega por tocar suas partes íntimas em banheiro de academia na Barra

Aluno denuncia colega por tocar suas partes íntimas em banheiro de academia na Barra
Imagem - Quem era Guillard Muniz, que dá nome à rua mais boêmia da Pituba

Quem era Guillard Muniz, que dá nome à rua mais boêmia da Pituba
Imagem - Excesso de peso e o surgimento de cálculos na vesícula biliar: qual a relação?

Excesso de peso e o surgimento de cálculos na vesícula biliar: qual a relação?