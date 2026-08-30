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Antes do bisturi, existe uma pergunta: por que você quer operar?

Brasil lidera ranking mundial de cirurgias estéticas, com 2,35 milhões de procedimentos realizados em dois anos

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00

Antes do bisturi, existe uma pergunta: por que você quer operar? Crédito: Imagem gerada pela IA

O Brasil realizou 2,35 milhões de cirurgias estéticas nos últimos dois anos e liderou o ranking mundial de procedimentos cirúrgicos, segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Os números ajudam a dimensionar uma discussão que começa muito antes da entrada na sala de cirurgia: até que ponto uma insatisfação com a aparência pode, de fato, ser resolvida por uma cirurgia plástica?

A resposta não envolve apenas o procedimento em si. Saúde mental, expectativas e a maneira como cada pessoa enxerga o próprio corpo também precisam fazer parte da avaliação. Para Marco Dallegrave, médico, cirurgião plástico e especialista em Psiquiatria, analisar os aspectos emocionais ajuda a diferenciar uma queixa física objetiva de uma expectativa que nenhuma transformação corporal seria capaz de atender.

Corpo de Margareth Serrão após combo de cirurgias 1 de 15

“A cirurgia plástica e a saúde mental não são concorrentes. Existe uma diferença importante entre querer modificar uma característica física que gera incômodo e esperar que uma operação resolva um sofrimento emocional mais amplo. Identificar essa fronteira também faz parte da segurança do paciente”, afirma Dallegrave.

Quando a insatisfação vai além da aparência

A relação entre percepção do próprio corpo e cirurgia estética tem recebido atenção crescente na literatura médica. Um estudo publicado em 2026 na revista Aesthetic Plastic Surgery avaliou 149 pacientes que buscavam cirurgia plástica facial e validou uma ferramenta para identificar possíveis sinais de transtorno dismórfico corporal. O instrumento apresentou sensibilidade de 88,6% e especificidade de 77,2%.

O transtorno dismórfico corporal é caracterizado por uma preocupação intensa com defeitos percebidos na aparência. A ferramenta de triagem, porém, não substitui uma avaliação especializada em saúde mental. Ela pode servir como um recurso para ajudar o médico a reconhecer situações nas quais a indicação de uma cirurgia exige maior cautela.

O debate ganhou força também diante da influência das redes sociais e da exposição constante a padrões de aparência. Estudos recentes passaram a considerar não apenas o resultado técnico de uma cirurgia, mas também a motivação do paciente, a percepção sobre o próprio corpo e as expectativas em relação ao procedimento.

Uma revisão publicada em 2026 na revista Patient Education and Counseling, por exemplo, destacou a importância de avaliar fatores psicológicos e a influência das redes sociais durante a consulta estética. Essa abordagem também está relacionada à segurança do paciente. Para Dallegrave, avaliar o estado emocional não significa desencorajar procedimentos estéticos, mas entender se aquilo que o paciente espera é compatível com o que a cirurgia pode efetivamente proporcionar.

“Uma pessoa pode ter uma queixa estética legítima e, ao mesmo tempo, precisar cuidar de aspectos emocionais relacionados à própria imagem. Uma coisa não invalida a outra. O importante é compreender o que a cirurgia pode entregar e o que precisa ser tratado por outro caminho”, destaca o cirurgião plástico.

Quando a expectativa pode mudar a indicação

A maneira como o paciente imagina o resultado também ganhou espaço nas discussões sobre cirurgia estética. Outra revisão publicada em 2026 na revista Patient Education and Counseling colocou o gerenciamento das expectativas entre os pontos centrais da consulta e destacou justamente a influência das redes sociais sobre a percepção dos resultados.

O trabalho aponta que expectativas não atendidas aparecem em 14,4% das queixas relacionadas à responsabilidade profissional em cirurgia plástica, enquanto o índice foi de 3,8% nas demais especialidades analisadas. O problema aparece quando a transformação física passa a receber a responsabilidade de solucionar questões que não estão ao alcance de uma cirurgia.

“A cirurgia pode melhorar a relação do paciente com uma característica corporal que realmente o incomoda. Ela não consegue garantir aprovação social, salvar um relacionamento ou eliminar inseguranças profundas. Quando o bisturi recebe essa função, existe uma expectativa que precisa ser discutida antes”, ressalta o médico.

Uma revisão sistemática publicada em janeiro de 2026 sobre rinoplastia estética também encontrou associação entre condições anteriores de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtorno dismórfico corporal, e menor satisfação após a cirurgia. Essa relação foi observada inclusive em situações nas quais o resultado técnico do procedimento foi considerado adequado. Os pesquisadores defendem, portanto, que motivação, expectativas e preparo psicológico também integrem a avaliação do paciente antes da cirurgia.

Saber não operar também faz parte da medicina

A presença de ansiedade, baixa autoestima ou acompanhamento psicológico, entretanto, não significa automaticamente que uma pessoa não possa fazer uma cirurgia plástica. A indicação precisa ser analisada individualmente. Alguns sinais, porém, podem justificar uma avaliação mais aprofundada, como a busca constante pela perfeição, o desejo de reproduzir características vistas em filtros de redes sociais, a insatisfação que permanece mesmo depois de diferentes procedimentos ou um sofrimento desproporcional diante de pequenas características físicas.

Para Dallegrave, a avaliação pré-operatória não deve terminar nos exames clínicos ou na escolha da técnica. Entender por que o paciente deseja operar e o que espera sentir depois da cirurgia também pode influenciar a segurança do procedimento e a satisfação com o resultado.