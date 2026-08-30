Antes do bisturi, existe uma pergunta: por que você quer operar?

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Perla Ribeiro
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00
O Brasil realizou 2,35 milhões de cirurgias estéticas nos últimos dois anos e liderou o ranking mundial de procedimentos cirúrgicos, segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Os números ajudam a dimensionar uma discussão que começa muito antes da entrada na sala de cirurgia: até que ponto uma insatisfação com a aparência pode, de fato, ser resolvida por uma cirurgia plástica?
A resposta não envolve apenas o procedimento em si. Saúde mental, expectativas e a maneira como cada pessoa enxerga o próprio corpo também precisam fazer parte da avaliação. Para Marco Dallegrave, médico, cirurgião plástico e especialista em Psiquiatria, analisar os aspectos emocionais ajuda a diferenciar uma queixa física objetiva de uma expectativa que nenhuma transformação corporal seria capaz de atender.
Corpo de Margareth Serrão após combo de cirurgias
“A cirurgia plástica e a saúde mental não são concorrentes. Existe uma diferença importante entre querer modificar uma característica física que gera incômodo e esperar que uma operação resolva um sofrimento emocional mais amplo. Identificar essa fronteira também faz parte da segurança do paciente”, afirma Dallegrave.
Quando a insatisfação vai além da aparência
A relação entre percepção do próprio corpo e cirurgia estética tem recebido atenção crescente na literatura médica. Um estudo publicado em 2026 na revista Aesthetic Plastic Surgery avaliou 149 pacientes que buscavam cirurgia plástica facial e validou uma ferramenta para identificar possíveis sinais de transtorno dismórfico corporal. O instrumento apresentou sensibilidade de 88,6% e especificidade de 77,2%.
O transtorno dismórfico corporal é caracterizado por uma preocupação intensa com defeitos percebidos na aparência. A ferramenta de triagem, porém, não substitui uma avaliação especializada em saúde mental. Ela pode servir como um recurso para ajudar o médico a reconhecer situações nas quais a indicação de uma cirurgia exige maior cautela.
O debate ganhou força também diante da influência das redes sociais e da exposição constante a padrões de aparência. Estudos recentes passaram a considerar não apenas o resultado técnico de uma cirurgia, mas também a motivação do paciente, a percepção sobre o próprio corpo e as expectativas em relação ao procedimento.
Uma revisão publicada em 2026 na revista Patient Education and Counseling, por exemplo, destacou a importância de avaliar fatores psicológicos e a influência das redes sociais durante a consulta estética. Essa abordagem também está relacionada à segurança do paciente. Para Dallegrave, avaliar o estado emocional não significa desencorajar procedimentos estéticos, mas entender se aquilo que o paciente espera é compatível com o que a cirurgia pode efetivamente proporcionar.
“Uma pessoa pode ter uma queixa estética legítima e, ao mesmo tempo, precisar cuidar de aspectos emocionais relacionados à própria imagem. Uma coisa não invalida a outra. O importante é compreender o que a cirurgia pode entregar e o que precisa ser tratado por outro caminho”, destaca o cirurgião plástico.
Quando a expectativa pode mudar a indicação
A maneira como o paciente imagina o resultado também ganhou espaço nas discussões sobre cirurgia estética. Outra revisão publicada em 2026 na revista Patient Education and Counseling colocou o gerenciamento das expectativas entre os pontos centrais da consulta e destacou justamente a influência das redes sociais sobre a percepção dos resultados.
O trabalho aponta que expectativas não atendidas aparecem em 14,4% das queixas relacionadas à responsabilidade profissional em cirurgia plástica, enquanto o índice foi de 3,8% nas demais especialidades analisadas. O problema aparece quando a transformação física passa a receber a responsabilidade de solucionar questões que não estão ao alcance de uma cirurgia.
“A cirurgia pode melhorar a relação do paciente com uma característica corporal que realmente o incomoda. Ela não consegue garantir aprovação social, salvar um relacionamento ou eliminar inseguranças profundas. Quando o bisturi recebe essa função, existe uma expectativa que precisa ser discutida antes”, ressalta o médico.
Uma revisão sistemática publicada em janeiro de 2026 sobre rinoplastia estética também encontrou associação entre condições anteriores de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtorno dismórfico corporal, e menor satisfação após a cirurgia. Essa relação foi observada inclusive em situações nas quais o resultado técnico do procedimento foi considerado adequado. Os pesquisadores defendem, portanto, que motivação, expectativas e preparo psicológico também integrem a avaliação do paciente antes da cirurgia.
Saber não operar também faz parte da medicina
A presença de ansiedade, baixa autoestima ou acompanhamento psicológico, entretanto, não significa automaticamente que uma pessoa não possa fazer uma cirurgia plástica. A indicação precisa ser analisada individualmente. Alguns sinais, porém, podem justificar uma avaliação mais aprofundada, como a busca constante pela perfeição, o desejo de reproduzir características vistas em filtros de redes sociais, a insatisfação que permanece mesmo depois de diferentes procedimentos ou um sofrimento desproporcional diante de pequenas características físicas.
Para Dallegrave, a avaliação pré-operatória não deve terminar nos exames clínicos ou na escolha da técnica. Entender por que o paciente deseja operar e o que espera sentir depois da cirurgia também pode influenciar a segurança do procedimento e a satisfação com o resultado.
“Uma boa indicação começa entendendo por que aquela pessoa quer operar e o que ela imagina que vai mudar depois. Quando existe uma queixa objetiva, expectativa realista e maturidade para compreender os limites do resultado, cirurgia plástica e saúde mental podem caminhar juntas. Quando a origem do sofrimento é outra, saber não operar também é parte da medicina”, conclui Dallegrave.