Anticoncepcional engorda? Precisa fazer pausa? Ginecologista responde cinco dúvidas comuns

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Perla Ribeiro
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:20
Anticoncepcional engorda? É preciso interromper a pílula de tempos em tempos? O uso prolongado pode causar infertilidade? Essas são dúvidas comuns entre mulheres que utilizam métodos contraceptivos — e algumas respostas dependem justamente do tipo de anticoncepcional e das características de cada paciente.
Para esclarecer os principais questionamentos, a ginecologista Loreta Canivilo explica cinco dúvidas frequentes sobre contracepção.
ISTs são risco significativo durante a gravidez
Anticoncepcional não protege contra ISTs
Mesmo quando utilizado corretamente, o anticoncepcional não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Para essa finalidade, o preservativo continua sendo uma das principais formas de prevenção.
Qual é o melhor anticoncepcional?
Não existe um método considerado ideal para todas as mulheres. A escolha deve levar em conta histórico de saúde, rotina, preferências, planos reprodutivos e possíveis contraindicações.
“Contracepção não deve ser uma escolha baseada apenas em relatos de amigas ou informações encontradas nas redes sociais. O que funciona bem para uma mulher pode não ser a melhor opção para outra. Uma consulta ginecológica permite avaliar as alternativas de forma individualizada e segura”, conclui Loreta Canivilo.