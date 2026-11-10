SAÚDE

Anvisa aprova duas novas canetas emagrecedoras para tratamento de diabetes

Com as novas autorizações, país chega a 22 canetas de GLP-1 registradas em 2026

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:21

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic Crédito: Alones/Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (10), o registro de dois novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida, substância utilizada no tratamento do diabetes tipo 2. Os produtos pertencem à classe dos agonistas do receptor de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

Os medicamentos aprovados são um genérico de semaglutida e o Loryvia, classificado como medicamento similar. Ambos têm como referência o produto Owozy, e os registros foram concedidos à empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.

Segundo a Anvisa, os medicamentos foram avaliados por comparação com o Ozempic e são indicados para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença.

Com as novas aprovações, o número de canetas de GLP-1 registradas no Brasil em 2026 chegou a 22. Além dos medicamentos injetáveis, a agência aprovou, no dia 4 de novembro, o primeiro medicamento oral à base de semaglutida indicado para o tratamento da obesidade.