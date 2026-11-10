Anvisa aprova duas novas canetas emagrecedoras para tratamento de diabetes

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:21
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (10), o registro de dois novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida, substância utilizada no tratamento do diabetes tipo 2. Os produtos pertencem à classe dos agonistas do receptor de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.
Os medicamentos aprovados são um genérico de semaglutida e o Loryvia, classificado como medicamento similar. Ambos têm como referência o produto Owozy, e os registros foram concedidos à empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.
Segundo a Anvisa, os medicamentos foram avaliados por comparação com o Ozempic e são indicados para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença.
Com as novas aprovações, o número de canetas de GLP-1 registradas no Brasil em 2026 chegou a 22. Além dos medicamentos injetáveis, a agência aprovou, no dia 4 de novembro, o primeiro medicamento oral à base de semaglutida indicado para o tratamento da obesidade.
A aprovação dos novos medicamentos foi publicada na Resolução nº 4.411/2026, no Diário Oficial da União (DOU).