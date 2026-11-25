CIÊNCIA

Anvisa libera medicamento inédito para tratamento da psoríase no Brasil

Comprimido de uso diário é direcionado ao receptor da IL-23 e apresentou resultados positivos em estudos clínicos

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:04

Anvisa libera medicamento inédito para tratamento da psoríase no Brasil Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Icotyde (cloridrato de icotroquinra), novo medicamento da Johnson & Johnson indicado para o tratamento da psoríase em placas moderada a grave. A terapia é destinada a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 40 kg, que sejam candidatos a tratamento sistêmico ou fototerapia.

O medicamento é o primeiro peptídeo oral desenvolvido para bloquear especificamente o receptor da interleucina-23 (IL-23), uma proteína envolvida nos processos inflamatórios associados à psoríase. A proposta é oferecer uma alternativa de tratamento em comprimido de uso diário para pacientes que precisam avançar para terapias sistêmicas após ciclos de medicamentos tópicos.

“Icotyde é uma opção inovadora para o tratamento da psoríase, com evidências clínicas que demonstram melhora das lesões de pele e um perfil de segurança favorável e similar ao placebo, além da conveniência da administração oral uma vez ao dia”, explica o médico dermatologista e coordenador do Ambulatório de Psoríase do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Marcelo Arnone.

O pesquisador também destaca as mudanças nas recomendações para o tratamento da doença. “As recomendações recentes do Conselho Internacional da Psoríase oferecem orientações mais claras sobre quando os pacientes devem passar do tratamento tópico para a terapia sistêmica. Nesse cenário de evolução do tratamento, Icotyde apresenta uma abordagem fundamentalmente diferente, com um comprimido direcionado ao receptor da IL-23, respaldado por evidências de Fase 3 e com potencial para elevar significativamente as expectativas em relação ao tratamento de adultos e adolescentes elegíveis.”

Resultados

A aprovação da Anvisa foi baseada nos resultados do programa de desenvolvimento clínico Iconic, que reuniu aproximadamente 2.500 pacientes em quatro estudos de fase 3. As pesquisas avaliaram a eficácia e a segurança do medicamento, incluindo um estudo voltado para manifestações da psoríase em áreas de alto impacto e outros dois com comparadores ativos.

Nos estudos que compararam diretamente os tratamentos, cerca de 70% dos pacientes que receberam Icotyde alcançaram pele livre ou quase livre de lesões na 16ª semana, conforme o índice IGA 0/1. Além disso, 55% atingiram resposta PASI 90, medida que indica uma redução de pelo menos 90% na gravidade e na extensão da doença.

O medicamento também atingiu todos os desfechos primários de eficácia previstos nos estudos. Em relação à segurança, as taxas de reações adversas entre os pacientes tratados com Icotyde apresentaram diferença de até 1,1 ponto percentual em comparação com o placebo até a 16ª semana. Segundo a empresa, nenhum novo sinal de segurança foi identificado até a 52ª semana.

“A aprovação de Icotyde representa um avanço importante no cuidado da psoríase, trazendo aos pacientes brasileiros um tratamento oral pioneiro em sua classe, respaldado por evidências robustas de eficácia e por um perfil de segurança favorável”, afirma a diretora de Assuntos Médicos e Regulatórios da Johnson & Johnson no Brasil, Damila Trufelli.

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta aproximadamente 1,3% da população brasileira, o equivalente a cerca de 2,6 milhões de pessoas. Além das manifestações na pele, a condição pode comprometer o bem-estar físico e a qualidade de vida, especialmente quando as lesões aparecem em regiões visíveis ou sensíveis do corpo.