Anvisa proíbe chá e medicamentos que prometem efeito emagrecedor

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Elaine Sanoli
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 17:29
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e utilização de um chá e diversos medicamentos que prometem efeito emagrecedor. A medida foi publicada nesta sexta-feira (14).
Entre os produtos proibidos está o Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., conhecida como Farmagon. Segundo a Anvisa, o produto não possui registro, notificação ou cadastro na agência. Além disso, a empresa responsável não possui autorização sanitária para funcionar.
A determinação também inclui uma série de produtos divulgados como emagrecedores, mas que não possuem registro na Anvisa e são fabricados por uma empresa desconhecida.
Os itens proibidos são:
* Milagroso Ervas Black;
* Milagroso Ervas Mounjaro Turbo;
* Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo;
* Milagroso Ervas Detox;
* Mounfor X Emagrecedor;
* Milagroso Ervas Cápsula Azul;
* Milagroso Ervas Mounjaro Rosa;
* Milagroso Ervas Mounjaro;
* Milagroso Ervas Vermelho;
* Milagroso Ervas.
De acordo com a resolução, os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados. A medida foi adotada diante da ausência de regularização dos produtos e das empresas responsáveis perante a Anvisa.
A determinação consta na Resolução RE nº 3.161/2026, publicada no Diário Oficial da União.