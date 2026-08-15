SAÚDE

Anvisa proíbe chá e medicamentos que prometem efeito emagrecedor

Medida foi publicada nesta sexta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 17:29

Xicara de chá Crédito: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e utilização de um chá e diversos medicamentos que prometem efeito emagrecedor. A medida foi publicada nesta sexta-feira (14).

Entre os produtos proibidos está o Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., conhecida como Farmagon. Segundo a Anvisa, o produto não possui registro, notificação ou cadastro na agência. Além disso, a empresa responsável não possui autorização sanitária para funcionar.

A determinação também inclui uma série de produtos divulgados como emagrecedores, mas que não possuem registro na Anvisa e são fabricados por uma empresa desconhecida.

Os itens proibidos são:

* Milagroso Ervas Black;

* Milagroso Ervas Mounjaro Turbo;

* Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo;

* Milagroso Ervas Detox;

* Mounfor X Emagrecedor;

* Milagroso Ervas Cápsula Azul;

* Milagroso Ervas Mounjaro Rosa;

* Milagroso Ervas Mounjaro;

* Milagroso Ervas Vermelho;

* Milagroso Ervas.

De acordo com a resolução, os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados. A medida foi adotada diante da ausência de regularização dos produtos e das empresas responsáveis perante a Anvisa.