REGULAÇÃO

Anvisa proíbe 'Ozempic Natural' e outros produtos vendidos de forma irregular

Produtos à base de berberina sem registro foram alvo de apreensão; agência também determinou recolhimento de medicamento

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:33

Anvisa proíbe 'Ozempic Natural' e outros produtos vendidos de forma irregular Crédito: Divulgação/Sinagências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (11), a apreensão de todos os lotes de produtos à base de berberina sem registro, notificação ou cadastro no órgão. Os itens, vendidos como “Ozempic Natural”, não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados nem utilizados.

A medida determinou, ainda, a apreensão de todos os lotes do medicamento Soll*Q – 75, nas apresentações de 180, 360 e 720 cápsulas de 300 mg e 150 mg.

O produto é vendido pela empresa Métodos Quantumbio Distribuidora e Serviços Ltda como item da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), mas, segundo o órgão, comercializado de forma irregular diretamente ao consumidor, sem exigência de prescrição e dispensação por profissional habilitado. Também foi constatada a divulgação de alegações de finalidade terapêutica para o produto.

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Desvio de qualidade

A agência determinou ainda o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de dobutamina, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Segundo a Anvisa, foi confirmado desvio de qualidade relacionado à presença de precipitados, partículas suspensas, cristalização e alteração de cor, com coloração turva, avermelhada ou amarronzada, identificadas em ampolas íntegras e/ou após a diluição.

Confira os produtos que não podem ser vendidos, distribuídos nem utilizados:

Lotes 24092127, 24102310, 25102244, 25102243 e 25112308 do cloridrato de dobutamina 12,5 mg/ml, solução injetável, em caixa com 10 ampolas de 20 ml.