Anvisa proíbe 'Ozempic Natural' e outros produtos vendidos de forma irregular

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Thais Borges
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:33
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (11), a apreensão de todos os lotes de produtos à base de berberina sem registro, notificação ou cadastro no órgão. Os itens, vendidos como “Ozempic Natural”, não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados nem utilizados.
A medida determinou, ainda, a apreensão de todos os lotes do medicamento Soll*Q – 75, nas apresentações de 180, 360 e 720 cápsulas de 300 mg e 150 mg.
O produto é vendido pela empresa Métodos Quantumbio Distribuidora e Serviços Ltda como item da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), mas, segundo o órgão, comercializado de forma irregular diretamente ao consumidor, sem exigência de prescrição e dispensação por profissional habilitado. Também foi constatada a divulgação de alegações de finalidade terapêutica para o produto.
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Desvio de qualidade
A agência determinou ainda o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de dobutamina, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Segundo a Anvisa, foi confirmado desvio de qualidade relacionado à presença de precipitados, partículas suspensas, cristalização e alteração de cor, com coloração turva, avermelhada ou amarronzada, identificadas em ampolas íntegras e/ou após a diluição.
Confira os produtos que não podem ser vendidos, distribuídos nem utilizados:
A Resolução 3.457/2026 também prevê a suspensão da propaganda de todos os produtos manipulados no site da marca Pharmes, da empresa Lupatini e Pinheiro Instituto de Manipulação Ltda. .