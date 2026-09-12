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Anvisa proíbe 'Ozempic Natural' e outros produtos vendidos de forma irregular

Produtos à base de berberina sem registro foram alvo de apreensão; agência também determinou recolhimento de medicamento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:33

Anvisa aprova segundo genérico de semaglutida no Brasil
Anvisa proíbe 'Ozempic Natural' e outros produtos vendidos de forma irregular Crédito: Divulgação/Sinagências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (11), a apreensão de todos os lotes de produtos à base de berberina sem registro, notificação ou cadastro no órgão. Os itens, vendidos como “Ozempic Natural”, não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados nem utilizados.

A medida determinou, ainda, a apreensão de todos os lotes do medicamento Soll*Q – 75, nas apresentações de 180, 360 e 720 cápsulas de 300 mg e 150 mg.

O produto é vendido pela empresa Métodos Quantumbio Distribuidora e Serviços Ltda como item da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), mas, segundo o órgão, comercializado de forma irregular diretamente ao consumidor, sem exigência de prescrição e dispensação por profissional habilitado. Também foi constatada a divulgação de alegações de finalidade terapêutica para o produto.

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Fralda geriátrica por Reprodução
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Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

Desvio de qualidade

A agência determinou ainda o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de dobutamina, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Segundo a Anvisa, foi confirmado desvio de qualidade relacionado à presença de precipitados, partículas suspensas, cristalização e alteração de cor, com coloração turva, avermelhada ou amarronzada, identificadas em ampolas íntegras e/ou após a diluição.

Confira os produtos que não podem ser vendidos, distribuídos nem utilizados:

  • Lotes 24092127, 24102310, 25102244, 25102243 e 25112308 do cloridrato de dobutamina 12,5 mg/ml, solução injetável, em caixa com 10 ampolas de 20 ml.

A Resolução 3.457/2026 também prevê a suspensão da propaganda de todos os produtos manipulados no site da marca Pharmes, da empresa Lupatini e Pinheiro Instituto de Manipulação Ltda. .

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