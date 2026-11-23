ROTULAGEM

Anvisa proíbe shampoo anticaspa para crianças após identificar irregularidade

Agência determinou o recolhimento do produto e proibiu sua fabricação, distribuição, divulgação e utilização

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:10

Shampoo anticaspa para crianças é proibido pela Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (23), o recolhimento do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos, que tem indicação de uso para o público infantil.

O produto é fabricado pela empresa Argila Indústria e Comércio de Cosmético e foi alvo da medida por apresentar rotulagem com indicação para crianças, uma prática que não é permitida pela regulamentação sanitária.

Além do recolhimento, o órgão proibiu a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização do produto.