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Thais Borges
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:10
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (23), o recolhimento do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos, que tem indicação de uso para o público infantil.
O produto é fabricado pela empresa Argila Indústria e Comércio de Cosmético e foi alvo da medida por apresentar rotulagem com indicação para crianças, uma prática que não é permitida pela regulamentação sanitária.
Além do recolhimento, o órgão proibiu a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização do produto.
A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).