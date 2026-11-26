VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa proíbe tirzepatida e retatrutida vendidas sem registro no Brasil

Agência também determinou a apreensão de produto à base de GHK-CU, de lote falsificado de testosterona e o recolhimento de soluções de soro fisiológico

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:26

Tirzepatida apreendida (Imagem ilustrativa) Crédito: Divulgação/ PCBA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (26), a apreensão dos medicamentos TZ Gold (tirzepatida 20 mg/0,6 mL), Retatrutide (Ayus Genetics, 20 mg/1 ml) e GHK-CU (Ayus Genetics, 100 mg). Os produtos não possuem registro na agência reguladora.

Com a decisão, os medicamentos ficam proibidos de ser importados, comercializados, distribuídos, divulgados ou utilizados. As medidas de fiscalização se aplicam a pessoas físicas e jurídicas, além de veículos de comunicação que comercializem ou promovam os produtos.

Testosterona

A resolução também determina a apreensão do lote 999511 de Durateston, medicamento à base de testosterona. A empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do produto, comunicou à Anvisa a identificação de unidades falsificadas no mercado.

Segundo a agência, os produtos apresentam características diferentes das do medicamento original. Entre as irregularidades identificadas estão a ausência de pontuação final na frase obrigatória impressa na faixa vermelha da parte frontal da embalagem e o tipo de fonte utilizado.

Soro fisiológico

Na quarta-feira (25), a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes da Solução de Cloreto de Sódio 0,9% fabricados pela empresa Sandom Indústria e Comércio Farmacêutico Ltda. a partir de 1º de novembro de 2025.

A medida foi adotada após uma inspeção identificar o descumprimento das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. A agência também suspendeu a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

Outro recolhimento foi comunicado voluntariamente pela empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A., responsável pelo medicamento Isofarma – Solução de Cloreto de Sódio 200 mg/ml. A medida envolve o lote 6060169, comercializado em caixas com ampolas plásticas de 10 ml.