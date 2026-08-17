SAÚDE

Anvisa proíbe venda de lombo canadense por excesso de conservantes

Outros quatro produtos também foram proibidos pelo órgão nesta segunda-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 22:44

Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou medidas de suspensão, proibição e recolhimento de produtos. Entre eles está o Lombo Tipo Canadense, de 1 kg, da marca Suinco, da linha Cozinha Premiada, que teve a venda, a distribuição e o consumo suspensos pelo órgão regulador.

De acordo com a Anvisa, o lote 070726 do lombo será recolhido voluntariamente pela Suinco - Cooperativa de Suinocultores (CNPJ: 06.067.949/0003-57), empresa responsável pelo produto. A fabricante informou que o alimento apresentou quantidade de conservantes, como nitritos e nitratos, acima do limite permitido, o que pode representar riscos à saúde.

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Além dele, o Suplemento Alimentar Newfit, da empresa Romário Barbosa Bueno - RBB Top New (CNPJ nº 43.993.023/0001-57), também foi proibido.

Segundo a Anvisa, testes realizados pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificaram substâncias ativas não declaradas na rotulagem, como sibutramina, fluoxetina e furosemida. A medida determina a apreensão do produto e proíbe sua divulgação, distribuição e uso.

Outro produto alvo de proibição é o Mounja Gummy, fabricado pela Bela Blue Beauty (CNPJ: 45.820.042/0001-07). O produto não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa e deve ser apreendido. Além disso, está proibida sua fabricação, venda, distribuição, importação e divulgação.

A medida também prevê a apreensão do lote 10008808 do medicamento Trodelvy. A detentora do registro do produto, Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil (CNPJ: 15.670.288/0001-89), informou desconhecer o lote, que foi classificado como falsificado.

A Agência também determinou o recolhimento de todos os suplementos alimentares da marca Shark Pro, fabricados pela RCA Labs (CNPJ: 30.358.538/0001-33).

Uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária municipal de Capivari, em São Paulo, constatou falhas graves nas Boas Práticas de Fabricação, entre elas a ausência de controle de qualidade das matérias-primas, o armazenamento inadequado dos insumos e a falta de registros de manutenção preventiva dos equipamentos.

Além disso, foi constatada a ausência de estudos de estabilidade dos suplementos alimentares e a falta de regularização, por meio de notificação, de alguns dos produtos.