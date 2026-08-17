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Anvisa proíbe venda de lombo canadense por excesso de conservantes

Outros quatro produtos também foram proibidos pelo órgão nesta segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 22:44

Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa
Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou medidas de suspensão, proibição e recolhimento de produtos. Entre eles está o Lombo Tipo Canadense, de 1 kg, da marca Suinco, da linha Cozinha Premiada, que teve a venda, a distribuição e o consumo suspensos pelo órgão regulador.

De acordo com a Anvisa, o lote 070726 do lombo será recolhido voluntariamente pela Suinco - Cooperativa de Suinocultores (CNPJ: 06.067.949/0003-57), empresa responsável pelo produto. A fabricante informou que o alimento apresentou quantidade de conservantes, como nitritos e nitratos, acima do limite permitido, o que pode representar riscos à saúde.

Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa

Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa por Reprodução
Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa por Reprodução
Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa por Reprodução
Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa por Reprodução
Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa por Reprodução
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Produtos foram alvo de medidas de proibição ou suspensão da Anvisa por Reprodução

Além dele, o Suplemento Alimentar Newfit, da empresa Romário Barbosa Bueno - RBB Top New (CNPJ nº 43.993.023/0001-57), também foi proibido.

Segundo a Anvisa, testes realizados pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificaram substâncias ativas não declaradas na rotulagem, como sibutramina, fluoxetina e furosemida. A medida determina a apreensão do produto e proíbe sua divulgação, distribuição e uso.

Outro produto alvo de proibição é o Mounja Gummy, fabricado pela Bela Blue Beauty (CNPJ: 45.820.042/0001-07). O produto não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa e deve ser apreendido. Além disso, está proibida sua fabricação, venda, distribuição, importação e divulgação.

A medida também prevê a apreensão do lote 10008808 do medicamento Trodelvy. A detentora do registro do produto, Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil (CNPJ: 15.670.288/0001-89), informou desconhecer o lote, que foi classificado como falsificado.

A Agência também determinou o recolhimento de todos os suplementos alimentares da marca Shark Pro, fabricados pela RCA Labs (CNPJ: 30.358.538/0001-33).

Uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária municipal de Capivari, em São Paulo, constatou falhas graves nas Boas Práticas de Fabricação, entre elas a ausência de controle de qualidade das matérias-primas, o armazenamento inadequado dos insumos e a falta de registros de manutenção preventiva dos equipamentos.

Além disso, foi constatada a ausência de estudos de estabilidade dos suplementos alimentares e a falta de regularização, por meio de notificação, de alguns dos produtos.

Os suplementos não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados ou utilizados.

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