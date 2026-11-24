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Aplicativo que não funciona e médico que não aparece: veja o que mais irrita brasileiros na telemedicina

Levantamento com 820 reclamações aponta falhas técnicas, falta de retorno do suporte e problemas com reembolso entre as principais queixas; conduta médica é o fator que mais faz pacientes desistirem das plataformas

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

Aplicativo que não funciona e médico que não aparece: veja o que mais irrita brasileiros na telemedicina Crédito: Divulgação

A promessa de fazer uma consulta médica sem sair de casa nem sempre se traduz em praticidade. Aplicativos que não abrem, médicos que não entram na chamada e dificuldades para conseguir reembolso estão entre os problemas enfrentados por usuários de serviços de telemedicina no Brasil. Um levantamento do Olá Doutor, plataforma especializada em consultas online, identificou as principais insatisfações a partir da análise de 820 reclamações públicas registradas contra seis grandes empresas do setor.

As falhas técnicas lideram o ranking, presentes em 37,2% das queixas. Logo depois aparecem a falta de retorno do suporte, mencionada em 36,8% dos relatos, e as cobranças indevidas ou dificuldades para receber reembolso, que representam 32,6% das reclamações analisadas.

O estudo mostra que boa parte dos problemas acontece antes mesmo de o paciente conseguir falar com um profissional. Entre os relatos estão aplicativos que não abrem, links de chamadas que não funcionam e códigos de verificação que não chegam ao celular.

O levantamento foi divulgado em um momento de consolidação da telemedicina no país. Com a regulamentação da telessaúde pela Lei nº 14.510, de dezembro de 2022, as consultas online passaram a integrar de forma permanente as possibilidades de atendimento em saúde. Com a expansão do serviço, também aumentaram as expectativas dos pacientes em relação à qualidade da experiência.

Falhas técnicas e falta de suporte lideram queixas

Além dos problemas de conexão, os usuários relatam dificuldades para conseguir ajuda quando algo dá errado. A demora na fila de atendimento aparece em 26,2% das reclamações, enquanto a falta de horários disponíveis ou as remarcações em cima da hora correspondem a 25,7%.

Em 14% dos casos analisados, o profissional simplesmente não entrou na consulta. Já quem utiliza a telemedicina por meio do plano de saúde ou de benefícios oferecidos pela empresa onde trabalha enfrenta outro tipo de dificuldade: 19,5% das queixas envolvem problemas para acessar o serviço ou dúvidas sobre quem deve resolver a situação — a plataforma, o convênio ou o empregador.

Os problemas financeiros também aparecem com frequência. Cobranças indevidas e dificuldades para receber reembolsos representam 32,6% das reclamações, muitas delas relacionadas a consultas pagas que não chegaram a acontecer. Outros 7,3% dos relatos mencionam obstáculos para cancelar planos, incluindo cobranças de multas e valores após a solicitação de cancelamento.

Atestados e receitas também geram insatisfação

Mesmo quando o paciente consegue realizar a consulta, a experiência pode terminar com outros problemas. Em 25,4% das reclamações, as queixas estão relacionadas a documentos médicos, como atestados, receitas e pedidos de exames que não foram emitidos, apresentaram erros ou acabaram recusados pelo empregador.

A conduta do profissional aparece em 13,5% dos relatos. Entre as críticas estão consultas consideradas rápidas demais e situações em que os pacientes sentiram que seus sintomas foram minimizados.

Para Anderson Zilli, CEO do Olá Doutor, parte das dificuldades está relacionada ao funcionamento das próprias plataformas. “A maior parte da frustração acontece antes de o médico iniciar a consulta. App que não abre, link que falha, agenda cheia — são problemas de modelo, não de medicina”, afirma.

Segundo o executivo, oferecer diferentes formas de atendimento pode reduzir algumas dessas barreiras. A plataforma, por exemplo, disponibiliza consultas por chat ou vídeo, tanto para quem busca atendimento imediato quanto para quem prefere agendar ou manter acompanhamento.

Conduta médica é o que mais afasta pacientes

O levantamento também analisou quais problemas têm maior impacto na decisão de voltar a utilizar uma plataforma. Nesse recorte, a conduta médica aparece como o fator mais decisivo, embora não esteja entre as reclamações mais frequentes.

Sete em cada dez usuários que reclamaram do atendimento recebido afirmaram que não voltariam a se consultar na mesma plataforma. O dado indica que, quando a insatisfação envolve a relação com o profissional e a percepção sobre a qualidade do atendimento, a confiança no serviço pode ser comprometida.

Na sequência estão os problemas com atestados e outros documentos, que levam 59,7% dos reclamantes a dizer que não retornariam, e as cobranças indevidas ou dificuldades com reembolso, com 56,9%.

Para Zilli, a experiência precisa entregar ao paciente o resultado esperado de uma consulta médica, seja ela presencial ou online. “O paciente procura a telemedicina num momento de urgência ou para facilitar a rotina. Ele espera sair com o mesmo resultado de uma consulta presencial — orientação, receita, exame, atestado quando houver indicação clínica”, afirma.

Como o levantamento foi realizado

O Olá Doutor analisou 820 reclamações públicas registradas no Reclame Aqui contra seis grandes plataformas de saúde digital. Os relatos foram publicados entre setembro de 2019 e outubro de 2026, com períodos de coleta diferentes para cada empresa.

As reclamações foram classificadas em 12 categorias, de acordo com os problemas descritos pelos consumidores. Um mesmo relato podia ser incluído em mais de um tema. Já os indicadores sobre avaliação, resolução e intenção de voltar a utilizar o serviço foram calculados a partir de 277 reclamações que receberam uma avaliação final dos usuários.