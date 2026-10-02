SAÚDE

Após matéria do CORREIO, paciente internada há quase 40 dias consegue regulação

Desde o dia 26 de agosto aguardando regulação para uma unidade com hematologista, Sonia Pereira Silva, de 52 anos, conseguiu vaga para o Hospital Roberto Santos

Lucas Pereira

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:53

Sonia Pereira Silva aguardava regulação desde o dia 26 de agosto. Crédito: Reprodução

“Estamos muito felizes! Graças à Deus e com a ajuda de todos, a gente, enfim, conseguiu.” Esse é o sentimento de Débora Silva, sobrinha de dona Sonia Pereira Silva, de 52 anos, que estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris desde o dia 26 de agosto e conseguiu uma vaga de regulação no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na manhã desta sexta-feira (2), após o CORREIO contar a história na edição de hoje do impresso e no digital.

Natural de Jequié, a costureira chegou à capital para uma consulta no dia 26 de agosto, após apresentar manchas escuras no corpo, sangramentos e ter sido diagnosticada com uma contagem de plaquetas (componentes do sangue que ajudam na coagulação) baixa.

Veja trechos da auditoria do TCE-BA sobre a regulação de saúde da Bahia 1 de 14

Ela aguardava uma vaga para uma unidade hospitalar com hematologista. Nesse tempo de espera na UPA, a sobrinha relatou que temeu pelo pior, especialmente pelo adoecimento psicológico da tia:

“Ela fala ‘eu vejo a hora de sair daqui já para ser enterrada’. E aí o psicológico da pessoa, infelizmente, também vai ficando cada vez mais abalado e debilitado. Anteontem faleceu um rapaz que estava do lado do leito dela e também esperava regulação.É horrível, a pessoa fica com medo de acontecer alguma coisa enquanto espera”, disse.

Segundo informações passadas pela família, Sonia foi encaminhada na manhã desta sexta e já está no HGRS, onde realizou exames para averiguação de seu atual estado de saúde e na identificação do problema das plaquetas.

Fila da regulação

A Fila da Regulação, gerida pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), busca organizar e intermediar o acesso da população a consultas especializadas, exames, internações e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). A fila funciona por ordem de gravidade/prioridade e não por chegada; quando abre uma vaga, a Central de Regulação faz a gerência e autoriza a transferência do paciente para a unidade.

“Na prática, a prioridade deve considerar a condição clínica, a gravidade, o risco de agravamento, a vulnerabilidade e a necessidade de cuidado naquele momento. Por isso, uma situação que inicialmente poderia aguardar pode precisar ser reavaliada se houver mudança no quadro clínico”, explica a pesquisadora, professora da Universidade Católica de Salvador, pós-doutora em psicologia da Saúde Joana Azevêdo Lima.

“A fila precisa ser dinâmica, porque a condição de saúde da pessoa também pode mudar durante a espera. É importante lembrar que a regulação não existe separada das demais políticas de saúde. Ela depende da organização da rede, dos fluxos de referência e contrarreferência e da oferta efetivamente existente em cada território”, completa a pesquisadora.

Conforme reportagem do CORREIO em dezembro de 2025, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) revelou uma significativa piora no tempo de espera da regulação de saúde em várias especialidades médicas entre 2019 e 2024.

O relatório aponta que cirurgias torácicas, hematologia e oncologia figuram entre os atendimentos com as maiores e mais críticas filas no estado. O documento apontou que quem precisou de consultas especializadas com hematólogos aguardava, em média, entre 7 e 8 dias; para oncologia a espera era de 6 e 7 dias.