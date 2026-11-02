SAÚDE EMOCIONAL

Aposentadoria, filhos longe e limitações: os lutos silenciosos que acompanham o envelhecimento

Mudanças na rotina, perda de autonomia e transformações nos vínculos afetivos podem provocar sofrimento emocional; especialista explica como reconhecer essas perdas e construir novos sentidos para essa fase da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:20

Aposentadoria, filhos longe e limitações: os lutos silenciosos que acompanham o envelhecimento Crédito: Imagem gerada pela IA

Envelhecer não significa apenas acumular experiências e histórias. A passagem dos anos também pode trazer mudanças que exigem adaptações emocionais, como a aposentadoria, a saída dos filhos de casa, as limitações físicas e a necessidade de ajuda para realizar atividades cotidianas. Essas transformações podem provocar uma sensação de perda da própria identidade e fazem parte de um processo que nem sempre é reconhecido como luto.

Segundo Dante Ogassavara, mestre em Ciências do Envelhecimento e docente na Universidade São Judas, lidar com essas mudanças não significa abandonar quem se é. O especialista destaca que reconhecer as perdas, acolher os sentimentos e encontrar novas possibilidades de realização são caminhos importantes para preservar a saúde emocional durante o envelhecimento.

Alimentos que mais aceleram o envelhecimento 1 de 4

O tema ganha ainda mais relevância diante das mudanças demográficas brasileiras. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as pessoas com 60 anos ou mais representavam 16,6% da população do país em 2025, ante 11,3% em 2012. Ao todo, eram 35,2 milhões de brasileiros nessa faixa etária. O crescimento desse grupo reforça a necessidade de ampliar o debate sobre qualidade de vida na maturidade, considerando não apenas a longevidade, mas também a autonomia, os vínculos afetivos e a saúde mental.

O luto que não está relacionado à morte

O luto também pode surgir diante de perdas simbólicas, que não envolvem necessariamente a morte de alguém. Deixar de exercer uma profissão, perceber mudanças na capacidade física, depender de outras pessoas ou sentir que já não ocupa o mesmo espaço na família e na sociedade são experiências que podem provocar sofrimento emocional.

Essas situações não são vividas da mesma maneira por todas as pessoas e não representam, necessariamente, um transtorno psicológico. No entanto, quando as mudanças não encontram espaço para serem reconhecidas e elaboradas, podem contribuir para sentimentos de tristeza, isolamento e perda de sentido.

O artigo Perspectivas do Envelhecimento como Processo de Luto: Uma Revisão Narrativa, publicado na Revista Amazonense de Geriatria e Gerontologia, aborda as perdas simbólicas associadas ao envelhecimento e as transformações que podem afetar a autonomia, a identidade e os vínculos sociais. A publicação amplia a compreensão do luto para além da morte de uma pessoa querida e destaca a importância de reconhecer as mudanças dessa etapa da vida, abrindo espaço para novas formas de adaptação e realização.

“Envelhecer não precisa significar abandonar quem se é. Ao longo da vida, todos nós passamos por mudanças e perdas, mas elas não precisam apagar nossa identidade. O desafio é reconhecer o que mudou, permitir-se sentir a tristeza quando ela aparece e, ao mesmo tempo, descobrir quais vínculos, projetos e possibilidades continuam disponíveis. Não se trata de negar o luto, mas de não deixar que ele seja a única forma de interpretar o envelhecimento”, explica Dante Ogassavara.

Cinco caminhos para preservar a saúde emocional durante o envelhecimento

As mudanças que acompanham o envelhecimento não precisam representar o fim de projetos, relações ou possibilidades. Algumas atitudes podem ajudar a lidar com as transformações e construir novos sentidos para essa fase da vida.

1. Reconheça as mudanças sem reduzir sua identidade a elas

O corpo, a rotina e as responsabilidades podem mudar com o passar dos anos, mas essas transformações não apagam a trajetória, os conhecimentos e os afetos construídos ao longo da vida.



2. Construa novos papéis e projetos

A aposentadoria ou a saída dos filhos de casa podem abrir espaço para atividades, aprendizados e relações que antes não cabiam na rotina. Não é necessário substituir tudo o que foi perdido, mas descobrir o que ainda pode fazer sentido.



3. Preserve vínculos e crie novas conexões

Amizades, convivência comunitária, grupos de interesse e contato entre gerações ajudam a manter a sensação de pertencimento. A vida social não precisa depender exclusivamente da família.



4. Peça ajuda sem interpretar a necessidade de apoio como fracasso

Adaptar a rotina, utilizar recursos de acessibilidade ou receber ajuda em determinadas tarefas não diminui o valor de uma pessoa. A autonomia também envolve participar das decisões sobre a própria vida.

