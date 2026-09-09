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Assimetria muscular: diferenças entre os lados do corpo são mais comuns do que parecem

Diferenças de até 15% de força podem ser consideradas normais, mas desequilíbrios maiores podem aumentar o risco de lesões

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:21

Mulheres treinando: musculação e academia
Braço direito mais forte que o esquerdo? Assimetria muscular é mais comum do que parece Crédito: Shutterstock

É comum perceber que um braço consegue levantar mais peso do que o outro ou notar que a barra do supino se inclina discretamente para um dos lados durante o treino. Apesar de chamar atenção, esse tipo de diferença nem sempre indica um problema. A assimetria muscular faz parte das características naturais do corpo humano e pode estar relacionada a fatores como lateralidade, hábitos cotidianos e histórico esportivo.

Segundo o gerente técnico da Smart Fit, Lucas Florêncio, diferenças de força e volume entre os lados do corpo passam a exigir maior atenção quando ultrapassam a faixa de 10% a 15%. Esse é um parâmetro utilizado na biomecânica e na fisioterapia esportiva para diferenciar variações consideradas normais de possíveis assimetrias disfuncionais.

Conheça 5 exercícios para evitar lesões na corrida

1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação
Como fazer: mantenha os pés afastados na largura dos ombros, flexione os joelhos levando o quadril para trás e desça até o limite em que consiga manter a postura correta. Em seguida, retorne lentamente à posição inicial. por Shutterstock
2. Ponte de glúteos: ajuda a fortalecer os glúteos e a região lombar, favorecendo a estabilidade do quadril durante a prática esportiva. por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Como fazer: deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Eleve o quadril até formar uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros, permaneça por alguns segundos e retorne de forma controlada. por Freepik
3. Elevação de panturrilha: as panturrilhas absorvem grande parte do impacto da corrida e, por isso, precisam estar fortalecidas. por Imagem: StockLite | Shutterstock
Como fazer: em pé, eleve os calcanhares até ficar na ponta dos pés e depois desça lentamente. por Reprodução: Web
4. Prancha: A prancha fortalece o core, conjunto de músculos responsável pela estabilidade do tronco, contribuindo para uma postura mais eficiente durante a corrida. por Freepik
Como fazer: apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Evite elevar ou deixar o quadril cair. por Shutterstock
5. Afundo (passada): o afundo trabalha força, equilíbrio e coordenação, além de fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral, reproduzindo movimentos semelhantes aos realizados durante a corrida. por solar22
Como fazer: dê um passo à frente, flexione os dois joelhos até aproximadamente 90 graus e retorne à posição inicial. Depois, alterne as pernas. por
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1. Agachamento. O exercício fortalece quadríceps, glúteos e posteriores da coxa, músculos responsáveis por impulsionar o corpo durante a corrida. por Lana Pessoa/Divulgação

A assimetria muscular tem diferentes causas. Uma das principais é a lateralidade. O sistema nervoso tende a recrutar com mais eficiência as unidades motoras do lado dominante, seja ele direito ou esquerdo. Com o passar dos anos, isso pode fazer com que um dos lados se torne ligeiramente mais forte e desenvolvido.

Hábitos do cotidiano também podem contribuir para reforçar essa diferença. Carregar a mochila sempre no mesmo ombro, dormir predominantemente de um lado ou repetir determinados movimentos durante a atividade profissional são exemplos de comportamentos que podem gerar adaptações musculares ao longo do tempo.

O histórico esportivo também deve ser considerado. "esportes assimétricos, como tênis, futebol e lutas, criam grandes discrepâncias entre os lados do corpo. Já na musculação, o uso exclusivo de exercícios bilaterais com barra pode mascarar o problema, porque o lado mais forte compensa o mais fraco sem que o praticante perceba", explica Florêncio.

Quando deixa de ser normal

O corpo humano não é completamente simétrico. A própria posição dos órgãos internos apresenta diferenças entre os lados, e algumas características anatômicas, como a espessura do diafragma, também não são iguais.

Na musculação, pequenas diferenças de volume ou força podem ser consideradas normais. Variações de até 1 cm na circunferência de braços ou panturrilhas, por exemplo, não representam necessariamente um risco.

O sinal de alerta aparece quando a diferença começa a comprometer o desempenho, a execução dos exercícios ou está associada a dores recorrentes. Entre as situações que merecem atenção estão casos em que um lado consegue completar 10 repetições enquanto o outro falha na sexta ou sétima; quando a barra se inclina visivelmente durante exercícios como agachamento ou supino; e quando há dor crônica em apenas um ombro, joelho ou lado da lombar.

Diferenças de circunferência superiores a aproximadamente 1,5 cm a 2 cm entre membros, como as coxas, também podem indicar um desequilíbrio que merece avaliação.

Uma das principais estratégias para corrigir assimetrias é incluir exercícios unilaterais na rotina. Ao trabalhar cada membro separadamente, o exercício reduz a possibilidade de que o lado dominante compense a deficiência do lado mais fraco.

Entre as opções para os membros inferiores estão agachamento búlgaro, afundo, step-up e cadeira extensora unilateral. Para a parte superior do corpo, podem ser utilizados supino e desenvolvimento com halteres, além de remadas e puxadas unilaterais. Exercícios como prancha lateral também podem ser incluídos para trabalhar o core.

A orientação é começar pelo lado mais fraco e usar seu desempenho como referência para o outro membro. "O número máximo de repetições alcançado pelo lado fraco dita o volume do lado forte. Se o lado esquerdo falhou na oitava repetição, o direito também para na oitava, mesmo suportando mais carga. Assim, o lado fraco tem chance de alcançar o forte ao longo do tempo".

Dessa forma, o praticante evita aumentar ainda mais a diferença ao permitir que o lado dominante faça mais repetições ou utilize cargas maiores.

Erros

Um dos erros mais comuns é realizar repetições extras com o lado mais forte. Embora possa parecer uma forma de aproveitar sua maior capacidade, a estratégia tende a manter ou até aumentar a diferença entre os membros.

Outra prática que pode dificultar a correção é insistir apenas em exercícios bilaterais com barra quando a assimetria já é perceptível. Nesses casos, o lado dominante pode continuar compensando o mais fraco durante o movimento.

O excesso de carga, especialmente quando compromete a execução correta do exercício, também pode agravar o desequilíbrio. O chamado "ego lifting" faz com que o corpo recorra a compensações para completar o movimento, favorecendo o lado que já apresenta maior força.

Os primeiros resultados podem aparecer entre quatro e seis semanas de treinamento ajustado, período em que ocorrem adaptações neurais e o lado mais fraco começa a se aproximar do desempenho do dominante.

Já mudanças estruturais, como a redução das diferenças de medidas entre os membros, tendem a levar mais tempo. Segundo a estimativa apresentada pelo especialista, esse equilíbrio pode se consolidar entre oito e 12 semanas de treino consistente e direcionado.

Apesar disso, pequenas diferenças não devem ser motivo de preocupação. "o corpo não é simétrico, e pequenas variações fazem parte da fisiologia humana. O que importa é ficar atento aos sinais de alerta e, quando necessário, ajustar o treino com constância. O equilíbrio é uma questão de tempo, não de sorte".

Tags:

Musculação

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