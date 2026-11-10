CIÊNCIA NA MESA

Até o bagaço da pitanga pode virar ingrediente; USP estuda novas formas de aproveitar a fruta

Projeto busca preservar substâncias antioxidantes e reduzir o desperdício; pesquisa também utiliza frutos de Ibirapitanga, no sul da Bahia, em parceria com empresa do setor

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:24

Pitanga é rica em vitamina C, fibras e compostos antioxidantes que contribuem para uma alimentação equilibrada Crédito: Foto: Alexsandro Rosa de Mello/ Pexels

A pitanga pode ganhar novas formas de consumo além da fruta fresca e da polpa congelada. Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) investigam técnicas para transformar a polpa em pó e o bagaço em farinha, com o objetivo de preservar compostos bioativos e desenvolver ingredientes que possam ser utilizados pela indústria de alimentos.

A pesquisa busca enfrentar um dos principais obstáculos ao aproveitamento da fruta: a alta perecibilidade. Rica em carotenoides e compostos fenólicos associados à atividade antioxidante, a pitanga tem potencial para diferentes aplicações, mas seu armazenamento é limitado.

Pitanga 1 de 4

Coordenado pelo professor Jorge Andrey Wilhelms Gut, da Escola Politécnica da USP, o projeto integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Alimentos e Nutrição (INCT FoRC), sediado na universidade. A equipe vai avaliar como as condições de processamento afetam a composição e as características dos ingredientes obtidos. Os trabalhos ainda estão em fase inicial, com ensaios exploratórios para definir as melhores condições de processamento. A pesquisa também prevê avaliar a produção de polpa pasteurizada.

Como a pitanga pode virar pó

Para transformar a polpa em pó, os pesquisadores estudam a secagem por atomização, conhecida como spray drying. A técnica é utilizada na fabricação de produtos como leite em pó e café solúvel. Nesse processo, a polpa é dispersa em pequenas gotículas que entram em contato com ar quente e secam rapidamente.

Um dos desafios é evitar que o material fique grudado nas paredes do equipamento. Isso pode ocorrer devido à presença de açúcares e ácidos orgânicos na fruta. Para contornar o problema, serão testadas diferentes concentrações de carreadores, substâncias adicionadas à polpa para facilitar a secagem e aumentar o rendimento. “Esses materiais poderão também contribuir para proteger os compostos bioativos por meio da encapsulação”, explica Gut.

Entre os materiais avaliados está a maltodextrina, carboidrato derivado do amido bastante utilizado na indústria de alimentos. Como apresenta alto índice glicêmico, os pesquisadores também pretendem investigar alternativas para substituí-la, incluindo proteínas que possam atuar no encapsulamento.

Segundo a pós-doutoranda Taíse Toniazzo, integrante do projeto, a equipe precisa encontrar condições que permitam obter o pó sem comprometer os carotenoides da fruta. Depois do processamento, será medido o teor desses compostos e avaliada sua bioacessibilidade — ou seja, a parcela que fica disponível para absorção durante a digestão. Para isso, será utilizado um modelo de digestão gastrointestinal simulada em laboratório.

Bagaço também poderá ser aproveitado

Outra etapa da pesquisa pretende transformar o bagaço da pitanga, formado pela casca e por outras partes fibrosas, em farinha. O material será seco e moído, sem que seus compostos sejam extraídos com solventes. A equipe considera a possibilidade de utilizar a farinha em produtos de panificação e biscoitos. Já a polpa em pó poderá ser testada em alimentos como iogurtes, smoothies e sorvetes.

Essas aplicações ainda são possibilidades. Antes de definir os usos, será necessário caracterizar os ingredientes e avaliar aspectos como composição, estabilidade, solubilidade, sabor e comportamento tecnológico. O projeto também vai investigar a pasteurização da polpa por aquecimento com micro-ondas, buscando maior retenção de nutrientes. Atualmente, o congelamento é a principal forma de conservação da polpa.

Pesquisas anteriores investigaram compostos da pitanga

O interesse científico pela fruta também está relacionado à sua composição. Um estudo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) identificou o maior teor de licopeno na pitanga entre as amostras de polpas de pitanga, acerola e goiaba analisadas. Outro trabalho, com participação da USP e da Embrapa, apontou diferenças na composição de pitangas amarelas, vermelhas e roxas, além de variações ao longo do amadurecimento.

As sementes também são objeto de investigação. A professora Alessandra Lopes de Oliveira, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e pesquisadora do INCT FoRC, estudou a extração de compostos das sementes com fluido supercrítico. Em testes de laboratório, os extratos apresentaram capacidade antioxidante, atividade antibacteriana e inibição de uma enzima relacionada à proliferação do protozoário causador da leishmaniose. Os resultados, porém, não demonstram efeito terapêutico do consumo das sementes.

Pitangas da Bahia serão utilizadas na pesquisa