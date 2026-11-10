Até o bagaço da pitanga pode virar ingrediente; USP estuda novas formas de aproveitar a fruta

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Perla Ribeiro
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:24
A pitanga pode ganhar novas formas de consumo além da fruta fresca e da polpa congelada. Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) investigam técnicas para transformar a polpa em pó e o bagaço em farinha, com o objetivo de preservar compostos bioativos e desenvolver ingredientes que possam ser utilizados pela indústria de alimentos.
A pesquisa busca enfrentar um dos principais obstáculos ao aproveitamento da fruta: a alta perecibilidade. Rica em carotenoides e compostos fenólicos associados à atividade antioxidante, a pitanga tem potencial para diferentes aplicações, mas seu armazenamento é limitado.
Pitanga
Coordenado pelo professor Jorge Andrey Wilhelms Gut, da Escola Politécnica da USP, o projeto integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Alimentos e Nutrição (INCT FoRC), sediado na universidade. A equipe vai avaliar como as condições de processamento afetam a composição e as características dos ingredientes obtidos. Os trabalhos ainda estão em fase inicial, com ensaios exploratórios para definir as melhores condições de processamento. A pesquisa também prevê avaliar a produção de polpa pasteurizada.
Como a pitanga pode virar pó
Para transformar a polpa em pó, os pesquisadores estudam a secagem por atomização, conhecida como spray drying. A técnica é utilizada na fabricação de produtos como leite em pó e café solúvel. Nesse processo, a polpa é dispersa em pequenas gotículas que entram em contato com ar quente e secam rapidamente.
Um dos desafios é evitar que o material fique grudado nas paredes do equipamento. Isso pode ocorrer devido à presença de açúcares e ácidos orgânicos na fruta. Para contornar o problema, serão testadas diferentes concentrações de carreadores, substâncias adicionadas à polpa para facilitar a secagem e aumentar o rendimento. “Esses materiais poderão também contribuir para proteger os compostos bioativos por meio da encapsulação”, explica Gut.
Entre os materiais avaliados está a maltodextrina, carboidrato derivado do amido bastante utilizado na indústria de alimentos. Como apresenta alto índice glicêmico, os pesquisadores também pretendem investigar alternativas para substituí-la, incluindo proteínas que possam atuar no encapsulamento.
Segundo a pós-doutoranda Taíse Toniazzo, integrante do projeto, a equipe precisa encontrar condições que permitam obter o pó sem comprometer os carotenoides da fruta. Depois do processamento, será medido o teor desses compostos e avaliada sua bioacessibilidade — ou seja, a parcela que fica disponível para absorção durante a digestão. Para isso, será utilizado um modelo de digestão gastrointestinal simulada em laboratório.
Bagaço também poderá ser aproveitado
Outra etapa da pesquisa pretende transformar o bagaço da pitanga, formado pela casca e por outras partes fibrosas, em farinha. O material será seco e moído, sem que seus compostos sejam extraídos com solventes. A equipe considera a possibilidade de utilizar a farinha em produtos de panificação e biscoitos. Já a polpa em pó poderá ser testada em alimentos como iogurtes, smoothies e sorvetes.
Essas aplicações ainda são possibilidades. Antes de definir os usos, será necessário caracterizar os ingredientes e avaliar aspectos como composição, estabilidade, solubilidade, sabor e comportamento tecnológico. O projeto também vai investigar a pasteurização da polpa por aquecimento com micro-ondas, buscando maior retenção de nutrientes. Atualmente, o congelamento é a principal forma de conservação da polpa.
Pesquisas anteriores investigaram compostos da pitanga
O interesse científico pela fruta também está relacionado à sua composição. Um estudo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) identificou o maior teor de licopeno na pitanga entre as amostras de polpas de pitanga, acerola e goiaba analisadas. Outro trabalho, com participação da USP e da Embrapa, apontou diferenças na composição de pitangas amarelas, vermelhas e roxas, além de variações ao longo do amadurecimento.
As sementes também são objeto de investigação. A professora Alessandra Lopes de Oliveira, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e pesquisadora do INCT FoRC, estudou a extração de compostos das sementes com fluido supercrítico. Em testes de laboratório, os extratos apresentaram capacidade antioxidante, atividade antibacteriana e inibição de uma enzima relacionada à proliferação do protozoário causador da leishmaniose. Os resultados, porém, não demonstram efeito terapêutico do consumo das sementes.
Pitangas da Bahia serão utilizadas na pesquisa
Nos ensaios iniciais, os pesquisadores utilizam pitangas adquiridas no estado de São Paulo. O projeto também contará com frutos fornecidos pela Bio Assets, empresa parceira do INCT FoRC que mantém plantios em Ibirapitanga, no sul da Bahia. Além de Gut e Toniazzo, participam do trabalho uma estudante de mestrado e dois estudantes de iniciação científica. A pesquisa integra a plataforma 2 do INCT FoRC, dedicada ao desenvolvimento de processos e ingredientes alimentícios, e deverá avançar ao longo dos próximos anos.