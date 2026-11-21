PREVENÇÃO DE LESÕES

Atleta de fim de semana? Veja cinco lesões comuns e como evitar problemas ao praticar esportes

Concentrar futebol, corrida, pedaladas e outros exercícios em apenas dois dias pode sobrecarregar músculos e articulações. Ortopedista explica os riscos e dá orientações para continuar ativo com segurança

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 06:00

Atleta de fim de semana? Veja cinco lesões comuns e como evitar problemas ao praticar esportes Crédito: Imagem gerada pela IA

Futebol com os amigos, corrida de rua, pedaladas longas ou partidas de beach tennis. Para quem passa a semana envolvido com trabalho e compromissos, o sábado e o domingo costumam ser as principais oportunidades para praticar atividades físicas. O problema é que exigir do corpo, em poucas horas, um esforço muito maior do que ele está acostumado pode aumentar o risco de lesões.

Esse perfil é conhecido como o de “atleta de fim de semana”. A prática esportiva não precisa ser abandonada, mas exige alguns cuidados, principalmente quando a pessoa passa vários dias sem se exercitar e concentra toda a atividade física em um único período.

Conheça 5 exercícios para evitar lesões na corrida 1 de 10

Segundo Marcos Laube, coordenador de Ortopedia do Hospital Orizonti, o organismo precisa de tempo para se adaptar às exigências do exercício. Sem preparo muscular e mobilidade adequados, articulações e outras estruturas do sistema musculoesquelético podem acabar recebendo uma carga excessiva.

“Um erro comum das pessoas que praticam atividades físicas apenas no fim de semana é exigir do corpo um desempenho articular e cardiovascular para o qual ele não foi preparado. Sem o fortalecimento muscular adequado e a mobilidade necessária, as articulações acabam absorvendo todo o impacto, o que aumenta o risco de lesões agudas e crônicas”, explica.

Entre os problemas mais frequentes nesse perfil de praticante estão entorses, lesões nos joelhos, estiramentos musculares, tendinopatias e fascite plantar.

Veja como reconhecer cada um e quais cuidados ajudam a reduzir os riscos:

1. Entorse no tornozelo

Muito comum no futebol, na corrida e nos esportes de quadra, a entorse acontece quando o pé vira bruscamente, provocando uma lesão nos ligamentos que estabilizam a articulação. O movimento pode ocorrer ao pisar em falso, mudar rapidamente de direção ou aterrissar de maneira inadequada após um salto.

Como evitar: usar calçados adequados ao esporte e ao tipo de piso é uma das medidas importantes. Também vale investir em exercícios de propriocepção, que treinam o equilíbrio e a percepção do corpo no espaço, além de fortalecer a panturrilha e a musculatura das pernas para melhorar a estabilidade do tornozelo.



2. Lesões no joelho

Mudanças bruscas de direção, saltos e freadas rápidas exigem bastante dos joelhos. Esses movimentos são frequentes no beach tennis, no vôlei e no futebol e podem favorecer lesões como a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e danos aos meniscos.

Como evitar: o fortalecimento dos músculos que dão suporte à articulação é fundamental. Exercícios para quadríceps, isquiotibiais — músculos da parte posterior da coxa — e glúteos ajudam a melhorar a sustentação do joelho. A recomendação do especialista é incluir esse trabalho na rotina de duas a três vezes por semana, mesmo com exercícios leves.



3. Lesões musculares

Aquela fisgada repentina na parte de trás da coxa ou na panturrilha durante uma corrida pode indicar uma lesão muscular. O problema costuma estar associado à combinação de esforço intenso, fadiga e preparo físico insuficiente para a atividade realizada.

Como evitar: reservar de 10 a 15 minutos para o aquecimento antes do exercício pode ajudar a preparar o corpo. A orientação é começar com trotes leves e movimentos que simulem a modalidade praticada, aumentando gradualmente a temperatura corporal e o fluxo sanguíneo nos músculos. Manter uma hidratação adequada também é importante.



4. Tendinopatias

Dores persistentes no tendão de Aquiles, no cotovelo — especialmente em esportes de raquete — ou no tendão patelar, localizado na região do joelho, podem indicar uma tendinopatia. Essas alterações estão relacionadas à sobrecarga dos tendões, que ocorre quando a intensidade ou a duração da atividade ultrapassa a capacidade de adaptação do organismo.

Como evitar: controlar a carga de exercícios é essencial. Quem ficou meses sem praticar esportes deve evitar disputar várias partidas seguidas ou fazer treinos longos logo no retorno. O ideal é aumentar gradualmente o tempo e a intensidade da atividade, respeitando os períodos de recuperação. O especialista também recomenda alongamentos dinâmicos antes do exercício e estáticos depois.



5. Fascite plantar

A fascite plantar provoca dor na sola do pé, especialmente nas primeiras pisadas ao levantar da cama. O desconforto pode estar associado à sobrecarga provocada por caminhadas e corridas longas sem preparação adequada, além do uso de calçados desgastados ou sem suporte suficiente.

Como evitar: utilizar tênis apropriados para a modalidade e observar o desgaste do calçado são cuidados importantes. Durante a semana, exercícios de alongamento da panturrilha e da sola dos pés podem ajudar no conforto. Uma das opções é rolar uma bolinha de tênis sob a planta do pé, sem provocar dor.



Como se preparar durante a semana?

Para Marcos Laube, a prevenção começa antes de chegar o fim de semana. Não é necessário treinar como um atleta profissional, mas incluir atividades físicas leves e regulares na rotina ajuda o corpo a se adaptar às exigências do esporte.

“Você não precisa ter o ritmo de um atleta profissional, mas incluir de 20 a 30 minutos de exercícios de força, alongamento ou caminhadas durante a semana já informa ao seu corpo que ele precisa se manter pronto. Assim, você garante que o esporte de sábado e domingo continue sendo sinônimo de saúde e diversão, e não de ida ao pronto-socorro”, afirma o coordenador.