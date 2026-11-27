SINTOMAS SILENCIOSOS

Aumentar o volume da TV e pedir para repetir frases? Veja sinais de perda auditiva que passam despercebidos

Dificuldade para entender conversas, zumbido e necessidade de aumentar o volume podem indicar perda auditiva progressiva; otorrinolaringologista explica quando procurar avaliação

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:54

Aumentar o volume da TV e pedir para repetir frases? Veja sinais de perda auditiva que passam despercebidos Crédito: Imagem gerada pela IA

Pedir com frequência para as pessoas repetirem o que disseram, ter a impressão de que todos estão falando baixo ou precisar aumentar o volume da televisão podem parecer situações comuns. Muitas vezes, esses episódios são atribuídos ao cansaço, ao estresse ou à distração. Mas também podem ser os primeiros sinais de uma perda auditiva progressiva.

Mais de 1,5 bilhão de pessoas convivem com algum grau de perda auditiva no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A estimativa é que esse número chegue a 2,5 bilhões até 2050. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um dos desafios é que a perda auditiva costuma avançar de maneira gradual e silenciosa. Segundo o otorrinolaringologista Marcelo Barretto, do Hospital Paulista, o problema pode começar em frequências sonoras específicas, especialmente nas mais agudas, importantes para compreender as palavras."Por isso, a pessoa escuta o som da voz, mas tem dificuldade para decodificar o que foi dito, principalmente em ambientes com ruído de fundo, como restaurantes e reuniões de família", explica o médico.

Sinais que podem ser confundidos com falta de atenção

No início, quem apresenta perda auditiva pode responsabilizar o ambiente barulhento ou a dicção de outras pessoas pela dificuldade de compreensão. O cansaço mental ao fim do dia também pode ser um sinal. De acordo com Barretto, quando o ouvido não capta determinadas frequências com nitidez, o cérebro precisa fazer um esforço maior para completar as informações da conversa, usando o contexto e até a leitura labial. Esse trabalho contínuo pode provocar fadiga e irritabilidade e favorecer o isolamento social.

Entre os sinais de alerta no cotidiano estão:

Dificuldade frequente para distinguir sons semelhantes, como “f” e “s” ou “p” e “t”;

Sensação constante de que as pessoas estão resmungando ou falando para dentro;

Zumbido recorrente no ouvido;

Necessidade de sentar perto de quem está falando;

Hábito de observar fixamente os lábios do interlocutor para entender a conversa.



Além da idade e da exposição ao ruído, outros fatores podem afetar a audição. O médico cita diabetes e hipertensão sem controle por períodos prolongados, uso contínuo de determinados medicamentos, infecções não tratadas e predisposição genética.

Por que não esperar a dificuldade aumentar?

Estudos citados pelo especialista indicam que as pessoas levam, em média, de sete a dez anos entre os primeiros sinais de perda auditiva e a procura por atendimento. Nesse intervalo, a redução dos estímulos sonoros recebidos pelo cérebro pode estar associada a maior risco de declínio cognitivo e isolamento social.

"Não se deve esperar a dificuldade se tornar incapacitante, pois quanto maior o tempo de privação e o grau da perda auditiva, mais difícil se torna realizar a reabilitação auditiva", alerta Barretto. O médico também destaca que, entre idosos, a perda auditiva não tratada está associada a maior risco de demência, isolamento e perda de autonomia nas atividades diárias. A audiometria é recomendada preventivamente para pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, têm histórico familiar de perda auditiva precoce ou passaram dos 50 anos, segundo o especialista

Fones de ouvido exigem cuidados

O uso frequente de fones intra-auriculares também merece atenção. A OMS estima que mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 35 anos estejam sob risco de perda auditiva precoce em razão de hábitos de escuta considerados inseguros.

Uma das orientações do especialista é seguir a chamada regra dos 60/60:

Volume: manter o som em até 60% da potência máxima do aparelho;

Tempo: fazer pausas a cada 60 minutos de uso contínuo, descansando os ouvidos por pelo menos 10 a 15 minutos.



Fones com cancelamento ativo de ruído também podem ajudar, pois reduzem a necessidade de aumentar o volume para encobrir os sons do ambiente.

Tratamentos e tecnologias disponíveis