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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:54
Pedir com frequência para as pessoas repetirem o que disseram, ter a impressão de que todos estão falando baixo ou precisar aumentar o volume da televisão podem parecer situações comuns. Muitas vezes, esses episódios são atribuídos ao cansaço, ao estresse ou à distração. Mas também podem ser os primeiros sinais de uma perda auditiva progressiva.
Mais de 1,5 bilhão de pessoas convivem com algum grau de perda auditiva no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A estimativa é que esse número chegue a 2,5 bilhões até 2050. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Um dos desafios é que a perda auditiva costuma avançar de maneira gradual e silenciosa. Segundo o otorrinolaringologista Marcelo Barretto, do Hospital Paulista, o problema pode começar em frequências sonoras específicas, especialmente nas mais agudas, importantes para compreender as palavras."Por isso, a pessoa escuta o som da voz, mas tem dificuldade para decodificar o que foi dito, principalmente em ambientes com ruído de fundo, como restaurantes e reuniões de família", explica o médico.
Sinais que podem ser confundidos com falta de atenção
No início, quem apresenta perda auditiva pode responsabilizar o ambiente barulhento ou a dicção de outras pessoas pela dificuldade de compreensão. O cansaço mental ao fim do dia também pode ser um sinal. De acordo com Barretto, quando o ouvido não capta determinadas frequências com nitidez, o cérebro precisa fazer um esforço maior para completar as informações da conversa, usando o contexto e até a leitura labial. Esse trabalho contínuo pode provocar fadiga e irritabilidade e favorecer o isolamento social.
Entre os sinais de alerta no cotidiano estão:
Além da idade e da exposição ao ruído, outros fatores podem afetar a audição. O médico cita diabetes e hipertensão sem controle por períodos prolongados, uso contínuo de determinados medicamentos, infecções não tratadas e predisposição genética.
Por que não esperar a dificuldade aumentar?
Estudos citados pelo especialista indicam que as pessoas levam, em média, de sete a dez anos entre os primeiros sinais de perda auditiva e a procura por atendimento. Nesse intervalo, a redução dos estímulos sonoros recebidos pelo cérebro pode estar associada a maior risco de declínio cognitivo e isolamento social.
"Não se deve esperar a dificuldade se tornar incapacitante, pois quanto maior o tempo de privação e o grau da perda auditiva, mais difícil se torna realizar a reabilitação auditiva", alerta Barretto. O médico também destaca que, entre idosos, a perda auditiva não tratada está associada a maior risco de demência, isolamento e perda de autonomia nas atividades diárias. A audiometria é recomendada preventivamente para pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, têm histórico familiar de perda auditiva precoce ou passaram dos 50 anos, segundo o especialista
Fones de ouvido exigem cuidados
O uso frequente de fones intra-auriculares também merece atenção. A OMS estima que mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 35 anos estejam sob risco de perda auditiva precoce em razão de hábitos de escuta considerados inseguros.
Uma das orientações do especialista é seguir a chamada regra dos 60/60:
Fones com cancelamento ativo de ruído também podem ajudar, pois reduzem a necessidade de aumentar o volume para encobrir os sons do ambiente.
Tratamentos e tecnologias disponíveis
Para quem já apresenta perda auditiva, existem diferentes recursos de reabilitação. Entre eles estão aparelhos auditivos discretos, alguns equipados com inteligência artificial, conexão Bluetooth e filtros automáticos de ruído. Em casos mais severos, também podem ser indicados implantes cocleares. O diagnóstico precoce permite avaliar as alternativas de tratamento e reabilitação, ajudando a preservar a comunicação, a autonomia e o convívio social.