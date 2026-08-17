COMPORTAMENTO

Autismo, TDAH e o medo do 'rótulo': o que o diagnóstico realmente muda na vida

Especialista explica como o diagnóstico pode ajudar a compreender necessidades e potencialidades e orientar estratégias individualizadas ao longo da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:46

Autismo, TDAH e o medo do 'rótulo': o que o diagnóstico realmente muda na vida Crédito: Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

A palavra “diagnóstico” ainda provoca receio em muitas famílias. Quando o assunto envolve autismo, TDAH ou outras formas de neurodivergência, o medo de receber um “rótulo” pode fazer com que a busca por uma avaliação especializada seja adiada. Ao mesmo tempo, o aumento da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outros transtornos do neurodesenvolvimento tem levado mais pessoas a procurar respostas para dificuldades percebidas desde a infância ou que continuam na vida adulta.

Para especialistas, porém, o diagnóstico não deve ser encarado como uma sentença ou uma forma de limitar alguém, mas como uma ferramenta para compreender como aquela pessoa funciona e definir estratégias de cuidado mais adequadas. “Receber um diagnóstico não significa limitar o potencial de uma pessoa, mas compreender como ela aprende, se comunica e interage com o mundo. Quanto mais cedo esse perfil é identificado, maiores são as oportunidades de desenvolver estratégias individualizadas para favorecer seu desenvolvimento e sua qualidade de vida”, explica Carlos Aschoff, médico geneticista e assessor médico do DB Diagnósticos.

Juiz baiano descobriu autismo na vida adulta 1 de 7

O que significa ser neurodivergente?

O termo neurodivergência é utilizado para descrever pessoas cujo funcionamento neurológico ocorre de maneira diferente do padrão predominante. Isso, por si só, não significa que a pessoa tenha uma doença. Entre as condições frequentemente associadas ao conceito estão autismo, TDAH, dislexia e outros transtornos do neurodesenvolvimento. As manifestações, porém, podem variar bastante de uma pessoa para outra.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente uma em cada 100 crianças está no espectro autista. Já o TDAH afeta cerca de 5% das crianças e adolescentes em todo o mundo, de acordo com estudos internacionais. O reconhecimento dessas condições pode permitir que a pessoa receba suporte mais adequado em diferentes etapas da vida.

Diagnóstico não é apenas um “rótulo”

O diagnóstico de condições como TEA e TDAH é essencialmente clínico, feito a partir da avaliação de médicos e, quando necessário, de uma equipe multiprofissional. Isso significa que não existe um único exame capaz de, sozinho, determinar se uma pessoa é autista ou tem TDAH.

Em determinadas situações, porém, exames complementares podem fazer parte da investigação. Isso pode ocorrer, por exemplo, diante de atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual, epilepsia, malformações congênitas ou histórico familiar. Nesses casos, exames laboratoriais e genéticos podem ajudar a investigar condições associadas e fornecer informações adicionais para a equipe médica.

“Os exames não substituem a avaliação clínica, mas podem contribuir para esclarecer causas genéticas relacionadas ao quadro apresentado pelo paciente. Essas informações auxiliam o médico na definição do acompanhamento, do aconselhamento familiar e, em algumas situações, das estratégias terapêuticas”, afirma Aschoff.

Identificar cedo pode fazer diferença

Uma das principais vantagens de reconhecer uma condição do neurodesenvolvimento é poder adaptar o ambiente e as estratégias às necessidades de cada pessoa. Na infância, isso pode envolver mudanças na forma de aprendizagem e suporte no ambiente escolar. Ao longo da vida, a compreensão do perfil individual também pode ajudar nas relações sociais, no trabalho e na organização da rotina.

Além disso, o diagnóstico pode contribuir para reduzir interpretações equivocadas sobre determinados comportamentos e combater preconceitos relacionados à neurodivergência.

O foco deve estar na pessoa, não no diagnóstico

Para os especialistas, o desafio é mudar a percepção de que receber um diagnóstico necessariamente significa carregar um estigma. A identificação de uma condição pode, ao contrário, ajudar a pessoa e a família a compreender melhor dificuldades, potencialidades e formas de aprendizagem.