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Automedicação: cinco erros comuns ao tomar remédios que podem colocar a saúde em risco

Repetir tratamentos antigos, aumentar doses e misturar substâncias sem orientação estão entre os hábitos que podem provocar reações adversas, intoxicações e mascarar doenças; médico explica o que evitar

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:10

Automedicação: cinco erros comuns ao tomar remédios que podem colocar a saúde em risco Crédito: Imagem: DedMityay | Shutterstock

Uma dor de cabeça aparece, a febre começa ou aquele incômodo conhecido volta a incomodar. A reação de muita gente é procurar um medicamento que já funcionou em outra ocasião, seguir a indicação de um familiar ou até aumentar a dose para tentar aliviar os sintomas mais rapidamente. O que parece uma solução prática, porém, pode trazer consequências para a saúde.

A automedicação e o uso inadequado de medicamentos podem provocar desde reações adversas até interações entre substâncias e intoxicações. Outro risco é mascarar sintomas e atrasar o diagnóstico de doenças que precisam de tratamento específico.

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Segundo Pedro Araguez, diretor médico da Leve Saúde, a escolha de um medicamento deve levar em consideração as características individuais e o histórico de saúde de cada pessoa. Isso porque um remédio que funcionou para determinado sintoma em uma ocasião pode não ser adequado em outra situação, mesmo que as manifestações pareçam semelhantes.

“A automedicação pode dar a impressão de que o problema está resolvido, mas nem sempre trata a causa do sintoma. Além disso, um medicamento pode provocar efeitos indesejados ou interagir com outras substâncias que a pessoa utiliza. Por isso, é importante buscar orientação profissional antes de iniciar um tratamento”, alerta o médico.

Para evitar problemas, o especialista destaca cinco erros comuns que devem ser evitados no uso de medicamentos.

1. Repetir um tratamento antigo sem orientação

Ter um medicamento guardado em casa que já trouxe alívio em outra ocasião não significa que ele seja indicado para um novo episódio. Sintomas parecidos podem ter causas diferentes e exigir tratamentos específicos.

Repetir uma medicação por conta própria pode, além de provocar efeitos indesejados, atrasar a identificação do verdadeiro problema. O ideal é buscar orientação profissional para avaliar a necessidade de tratamento e escolher a conduta mais adequada.



2. Aumentar a dose para acelerar o efeito

Tomar mais comprimidos ou uma quantidade maior de medicamento não significa que o alívio virá mais rápido. Pelo contrário: ultrapassar a dose recomendada pode aumentar o risco de intoxicação e de reações adversas.

O cuidado também vale para os horários. É importante respeitar as orientações da bula e, quando houver prescrição médica, seguir corretamente a quantidade e os intervalos indicados pelo profissional responsável.



3. Misturar medicamentos sem verificar as interações

Combinar diferentes remédios sem orientação pode trazer riscos que nem sempre são percebidos pelo paciente. Algumas substâncias podem potencializar os efeitos umas das outras, reduzir sua eficácia ou aumentar a possibilidade de reações adversas.

Por isso, é importante informar ao médico ou farmacêutico todos os produtos utilizados, incluindo medicamentos que não exigem receita, vitaminas, suplementos e fitoterápicos. Mesmo produtos considerados comuns podem apresentar interações quando usados em conjunto.



4. Usar antibióticos por conta própria

Antibióticos são medicamentos destinados ao tratamento de infecções bacterianas e precisam ser utilizados com indicação profissional. Eles não combatem vírus, responsáveis por doenças como gripes e resfriados, nem fungos.

O uso inadequado desses medicamentos também contribui para o desenvolvimento da resistência bacteriana, quando as bactérias passam a apresentar maior dificuldade de resposta aos tratamentos disponíveis. Esse processo favorece o surgimento das chamadas superbactérias e representa um problema de saúde pública, pois pode tornar infecções mais difíceis de tratar.



5. Ignorar sintomas persistentes e tentar resolver tudo com remédios

Tomar um medicamento e perceber uma melhora momentânea não significa necessariamente que a causa do problema foi eliminada. Dores recorrentes, febre persistente e outros sintomas que não desaparecem precisam ser investigados.

Também existem sinais que não devem esperar: dor no peito, falta de ar, desmaio e confusão mental exigem atendimento de urgência imediato.

“O alívio de um sintoma não significa necessariamente que sua causa foi tratada. Sinais como dores recorrentes, febre persistente ou outras manifestações que não melhoram devem ser investigados”, explica Pedro Araguez.



Como usar medicamentos com mais segurança?

Além de evitar a automedicação, alguns cuidados ajudam a reduzir os riscos no dia a dia. O primeiro é procurar orientação de profissionais de saúde sempre que houver dúvidas sobre a necessidade de um medicamento, sua dose ou a combinação com outras substâncias.