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AVC: conheça os sinais de alerta que exigem atendimento imediato

Fraqueza em um lado do corpo, alterações na fala e perda súbita de equilíbrio estão entre os sintomas; reconhecer os sinais rapidamente pode reduzir sequelas e salvar vidas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:56

A ereção depende diretamente de um bom fluxo sanguíneo. Por isso, muitas vezes os sinais aparecem primeiro na função erétil e só anos depois surgem problemas mais graves, como infarto ou AVC
AVC: conheça os sinais de alerta que exigem atendimento imediato Crédito: gpointstudio

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de incapacidade grave e morte. Identificar os sintomas logo nos primeiros minutos e procurar atendimento médico imediatamente pode aumentar as chances de recuperação e reduzir o risco de sequelas.“Tempo é cérebro quando se trata do tratamento do AVC”, afirma Josephine Huang, neurologista da Mayo Clinic, na Flórida, nos Estados Unidos. 

Segundo a especialista, quanto mais cedo a pessoa receber atendimento médico, maiores serão as chances de reduzir a incapacidade em longo prazo e melhorar a recuperação. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido por uma obstrução em uma artéria ou por um sangramento cerebral. Os dois tipos exigem avaliação médica urgente, pois o tratamento depende da causa e da rapidez com que o paciente recebe assistência.

Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Anna Bizon
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por rawpixel.com / Busbus
Unhappy middle aged retired female in blue shirt feeling unwell, closing eyes and massaging temples, trying to soothe headache. Senior lady suffering from migraine. Maturity, age and health care por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
Neurological doctor cheking eeg headset explaining to patient diagnosis of disease and treatment for nervous system. Scientist researcher analysing brain scan and tomography on monitor in lab por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
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AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Anna Bizon

Quais são os sintomas de AVC?

Os sinais costumam surgir de forma súbita.

Entre os principais sintomas estão:

  • Perda de equilíbrio: dificuldade repentina para caminhar ou coordenar os movimentos.
  • Alterações na visão: visão comprometida ou perda súbita da visão em um ou ambos os olhos.
  • Assimetria no rosto: um lado da face pode ficar caído ou dormente.
  • Fraqueza nos braços: perda de força ou dormência súbita em um dos braços.
  • Dificuldade para falar: fala arrastada, dificuldade para se expressar ou para compreender o que outras pessoas dizem.

Diante de qualquer um desses sinais, é fundamental procurar atendimento de emergência imediatamente. Não se deve esperar que os sintomas piorem ou desapareçam. No Brasil, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192.

Como é feito o tratamento?

O tratamento depende do tipo de AVC. Quando o problema é causado por um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo, os médicos podem utilizar medicamentos para dissolvê-lo ou realizar procedimentos para removê-lo e restabelecer a circulação no cérebro. “Esses são os chamados procedimentos endovasculares”, explica a Dra. Huang.

Neles, os médicos introduzem um cateter por um vaso sanguíneo para alcançar e retirar o coágulo, permitindo que o sangue volte a circular. Nos casos de AVC hemorrágico, provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, o tratamento pode envolver o controle da pressão arterial, a reversão do efeito de medicamentos anticoagulantes, quando necessário, e procedimentos cirúrgicos para reduzir a pressão sobre o cérebro. A avaliação médica rápida é essencial para determinar a abordagem mais adequada e aumentar as possibilidades de recuperação.

Como prevenir o AVC?

Diversos fatores podem aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, entre eles pressão arterial elevada, diabetes, tabagismo, obesidade, colesterol alto, sedentarismo e fibrilação atrial, um tipo de alteração do ritmo cardíaco. Segundo especialistas da Mayo Clinic, quase 90% dos AVCs podem ser prevenidos por meio do controle dos fatores de risco e da adoção de hábitos saudáveis.

Entre as medidas recomendadas estão realizar exames de saúde regularmente, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada e acompanhar condições como hipertensão, diabetes e colesterol elevado.“Identificar esses fatores de risco e garantir que sejam tratados adequadamente contribui muito para evitar até mesmo que o AVC chegue a acontecer”, afirma a neurologista Josephine Huang.

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