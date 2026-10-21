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AVC: conheça os sinais de alerta que exigem atendimento imediato

Fraqueza em um lado do corpo, alterações na fala e perda súbita de equilíbrio estão entre os sintomas; reconhecer os sinais rapidamente pode reduzir sequelas e salvar vidas

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:56

AVC: conheça os sinais de alerta que exigem atendimento imediato Crédito: gpointstudio

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de incapacidade grave e morte. Identificar os sintomas logo nos primeiros minutos e procurar atendimento médico imediatamente pode aumentar as chances de recuperação e reduzir o risco de sequelas.“Tempo é cérebro quando se trata do tratamento do AVC”, afirma Josephine Huang, neurologista da Mayo Clinic, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo a especialista, quanto mais cedo a pessoa receber atendimento médico, maiores serão as chances de reduzir a incapacidade em longo prazo e melhorar a recuperação. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido por uma obstrução em uma artéria ou por um sangramento cerebral. Os dois tipos exigem avaliação médica urgente, pois o tratamento depende da causa e da rapidez com que o paciente recebe assistência.

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Quais são os sintomas de AVC?

Os sinais costumam surgir de forma súbita.

Entre os principais sintomas estão:

Perda de equilíbrio: dificuldade repentina para caminhar ou coordenar os movimentos.

Alterações na visão: visão comprometida ou perda súbita da visão em um ou ambos os olhos.

Assimetria no rosto: um lado da face pode ficar caído ou dormente.

Fraqueza nos braços: perda de força ou dormência súbita em um dos braços.

Dificuldade para falar: fala arrastada, dificuldade para se expressar ou para compreender o que outras pessoas dizem.



Diante de qualquer um desses sinais, é fundamental procurar atendimento de emergência imediatamente. Não se deve esperar que os sintomas piorem ou desapareçam. No Brasil, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192.

Como é feito o tratamento?

O tratamento depende do tipo de AVC. Quando o problema é causado por um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo, os médicos podem utilizar medicamentos para dissolvê-lo ou realizar procedimentos para removê-lo e restabelecer a circulação no cérebro. “Esses são os chamados procedimentos endovasculares”, explica a Dra. Huang.

Neles, os médicos introduzem um cateter por um vaso sanguíneo para alcançar e retirar o coágulo, permitindo que o sangue volte a circular. Nos casos de AVC hemorrágico, provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, o tratamento pode envolver o controle da pressão arterial, a reversão do efeito de medicamentos anticoagulantes, quando necessário, e procedimentos cirúrgicos para reduzir a pressão sobre o cérebro. A avaliação médica rápida é essencial para determinar a abordagem mais adequada e aumentar as possibilidades de recuperação.

Como prevenir o AVC?

Diversos fatores podem aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, entre eles pressão arterial elevada, diabetes, tabagismo, obesidade, colesterol alto, sedentarismo e fibrilação atrial, um tipo de alteração do ritmo cardíaco. Segundo especialistas da Mayo Clinic, quase 90% dos AVCs podem ser prevenidos por meio do controle dos fatores de risco e da adoção de hábitos saudáveis.