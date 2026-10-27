O CORPO FALA

AVC hemorrágico mata quase três vezes mais que o isquêmico e prolonga internações

Levantamento de 157 mil internações aponta mortalidade hospitalar de 30,8% nos casos hemorrágicos e permanência média de 13,2 dias, contra 11,8% e 9 dias nos isquêmicos

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14:16

AVC hemorrágico mata quase três vezes mais que o isquêmico e prolonga internações Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

O AVC hemorrágico apresenta mortalidade hospitalar quase três vezes maior que a do AVC isquêmico e está associado a internações mais longas e custos mais elevados. Os dados são de um levantamento da Plataforma DRG Brasil, conduzido pelo Grupo IAG Saúde, que analisou 157.685 internações de pacientes com 14 anos ou mais entre janeiro de 2020 e junho de 2026.

Além dos números, o reconhecimento dos sintomas é fundamental para reduzir os riscos associados à doença. A neurologista Sheila Martins, presidente da Rede Brasil AVC, alerta que sinais como fraqueza em um lado do corpo, alterações na fala, perda de equilíbrio e mudanças repentinas na visão exigem atendimento imediato. “A cada minuto em que o AVC isquêmico não é tratado, a pessoa perde 1,9 milhão de neurônios”, explica.

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O tema ganha destaque durante a Campanha Nacional de Combate ao AVC, promovida pela Rede Brasil AVC neste mês e reforçada em 29 de outubro, Dia Mundial de Combate ao AVC. A doença é um importante problema de saúde pública devido à sua contribuição para a mortalidade, a incapacidade e a demanda por recursos hospitalares.

Do total de internações analisadas, 71.834 (45,6%) foram classificadas como AVC isquêmico, 29.286 (18,6%) como hemorrágico e 56.565 (35,9%) como AVC não especificado. No período, a doença respondeu por 1,5% das internações hospitalares da população estudada.

AVC hemorrágico

O AVC pode ocorrer de duas formas principais. O tipo hemorrágico acontece quando um vaso sanguíneo se rompe e provoca sangramento no cérebro ou na superfície cerebral. Já o isquêmico ocorre quando uma artéria é obstruída, impedindo que o sangue e o oxigênio cheguem a determinadas regiões do cérebro. A obstrução pode estar relacionada à formação de placas de gordura ou a um coágulo proveniente do coração.

O AVC isquêmico é o tipo mais frequente, correspondendo a cerca de 85% dos casos, enquanto o hemorrágico representa aproximadamente 15%. Apesar da menor frequência, o tipo hemorrágico está associado a maior risco de morte. Segundo o levantamento do Grupo IAG Saúde, a mortalidade hospitalar foi de 30,8% nas internações por AVC hemorrágico, contra 11,8% nas relacionadas ao tipo isquêmico. A permanência média no hospital também foi maior no grupo hemorrágico: 13,2 dias, ante 9 dias no isquêmico.

A necessidade de cuidados intensivos ocorreu em 67,6% das internações por AVC hemorrágico, em comparação com 36,5% das internações por AVC isquêmico. A utilização de ventilação mecânica foi registrada em 39,1% dos casos hemorrágicos e 12,3% dos isquêmicos. Já as condições adquiridas graves apareceram em 15,5% e 8,3% das internações, respectivamente. De acordo com a análise, as diferenças foram observadas nas duas faixas etárias estudadas. Os indicadores descrevem as internações registradas e não estabelecem, por si só, relações de causa e efeito.

Pacientes mais jovens

Embora 85,4% das internações por AVC tenham ocorrido em pessoas com mais de 50 anos, os pacientes de 14 a 50 anos representaram 24,2% das internações por AVC hemorrágico. No grupo isquêmico, essa proporção foi de 12,3%. O levantamento também avaliou o Casemix, indicador relacionado à complexidade assistencial dos casos atendidos. No AVC hemorrágico, o índice foi de 3,1489 entre pacientes de 14 a 50 anos e de 2,7578 entre aqueles com mais de 50 anos. No AVC isquêmico, os valores foram semelhantes nas duas faixas etárias: 1,7102 e 1,7087, respectivamente.

O custo médio previsto por internação foi de R$ 43.959,29 para o AVC hemorrágico e de R$ 22.117,79 para o isquêmico. Apesar de registrar menos internações, o grupo hemorrágico apresentou custo total previsto de R$ 1,29 bilhão, enquanto o isquêmico alcançou R$ 1,59 bilhão.

Considerando os três grupos analisados, o custo total previsto foi estimado em R$ 3,82 bilhões, com média de R$ 24.232,98 por internação. Os valores são estimativas padronizadas e não representam necessariamente as despesas hospitalares efetivamente realizadas. O cálculo utilizou referências do ano fiscal de 2026 e considerou as internações com valores disponíveis.

Como reconhecer os sinais de AVC

A identificação rápida dos sintomas é fundamental para que o paciente receba atendimento de emergência. Entre os principais sinais estão fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo; confusão mental; dificuldade para falar ou compreender; alterações na visão; perda de equilíbrio; tontura; dificuldade para caminhar; e dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente. “A cada minuto em que o AVC isquêmico não é tratado, a pessoa perde 1,9 milhão de neurônios”, alerta Sheila Martins, presidente da Rede Brasil AVC.

Para ajudar a reconhecer os sinais, a especialista recomenda memorizar a expressão “VÁ De SAMU”. “VA” corresponde à visão alterada; “De”, ao desequilíbrio; “S”, a sorrir, para observar se a boca fica torta; “A”, a abraçar, pedindo que a pessoa levante os dois braços; “M”, a mensagem ou música, para verificar se a fala está alterada; e “U”, de urgente, para reforçar a necessidade de acionar o serviço de emergência.

Diante de qualquer suspeita, a orientação é ligar imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192. Não se deve esperar que os sintomas desapareçam para buscar ajuda. Segundo a neurologista, entre 80% e 90% dos AVCs estão associados a fatores de risco potencialmente modificáveis. O controle da pressão arterial, do diabetes e do colesterol está entre as medidas importantes para reduzir o risco da doença.

Também é necessário identificar e tratar arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, além de evitar o tabagismo, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada e prevenir a obesidade. O acompanhamento médico regular ajuda a reconhecer e controlar condições que podem favorecer a ocorrência de um AVC. A prevenção e o reconhecimento rápido dos sintomas são fundamentais para reduzir o risco de morte e incapacidade. Como reforça a campanha de combate à doença, diante de sinais suspeitos, cada minuto conta.

Sobre o levantamento

O estudo é observacional, retrospectivo e descritivo, baseado em internações registradas na Plataforma DRG Brasil, com alta entre janeiro de 2020 e junho de 2026. Foram incluídos pacientes com 14 anos ou mais e diagnósticos principais correspondentes aos códigos CID-10 I60 e I61, para AVC hemorrágico; I63, para isquêmico; e I64, para AVC não especificado. Registros compartilhados foram excluídos para evitar duplicidade.

Os indicadores foram analisados por tipo de AVC e faixa etária. A estimativa de custos utilizou o percentil 50 hospitalar dos DRGs refinados, com referência ao ano fiscal de 2026. O custo total foi extrapolado com base no custo médio das internações com informações disponíveis.