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Aveia: conheça os benefícios do cereal e saiba como incluí-lo na alimentação

De frutas e iogurtes a mingaus e receitas salgadas, alimento oferece fibras, vitaminas e minerais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Aveia contém triptofano e fibras e pode ser combinada com banana em uma opção simples para o período noturno
Aveia contém triptofano e fibras e pode ser combinada com banana em uma opção simples para o período noturno Crédito: Foto: Karyna Panchenko/ Pexels

Presente no café da manhã, em receitas e em planos alimentares voltados ao controle de peso, a aveia é conhecida principalmente por seus benefícios para o funcionamento do intestino. No entanto, as propriedades nutricionais do cereal vão além da saúde digestiva. Fonte de fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos, o alimento também pode contribuir para o metabolismo, a saúde cardiovascular e o controle da glicemia.

Segundo a coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, a aveia apresenta elevado valor nutricional por fazer parte do grupo dos grãos integrais. Seus componentes podem beneficiar diferentes funções do organismo, tornando o cereal um aliado de uma alimentação equilibrada e de estratégias de controle do peso. O consumo também pode favorecer a saúde metabólica, contribuir para o controle glicêmico e auxiliar na manutenção do sistema imunológico, graças à variedade de nutrientes presentes em sua composição.

Benefícios da aveia para a saúde

Saúde intestinal: É rica em fibras solúveis, especialmente a betaglucana, que melhora o trânsito intestinal e alimenta as bactérias benéficas da microbiota. por Imagem: JRP Studio | Shutterstock
Saciedade prolongada: As fibras retardam o esvaziamento gástrico, evitando picos de glicemia e controlando a fome ao longo do dia. por Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
Aporte energético sustentado: Por ser um carboidrato de complexo digestão, fornece energia de forma gradual e constante para o organismo. por Imagem: TalyaAL | Shutterstock
[Controle do colesterol: Ajuda a reduzir a absorção do colesterol ruim (LDL) no sangue graças à ação da fibra solúvel betaglucana. por Imagem: Yulia Davidovich | Shutterstock
Aporte de nutrientes essenciais: É fonte natural de minerais cruciais para o organismo, como ferro, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. por
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Saúde intestinal: É rica em fibras solúveis, especialmente a betaglucana, que melhora o trânsito intestinal e alimenta as bactérias benéficas da microbiota. por Imagem: JRP Studio | Shutterstock

A aveia reúne nutrientes que desempenham diferentes funções no organismo. Entre eles estão as fibras, especialmente as betaglucanas, que ajudam a retardar a absorção dos carboidratos e podem contribuir para reduzir os picos de glicose no sangue. O cereal também contém proteínas vegetais, importantes para o aporte proteico da alimentação, e gorduras insaturadas, associadas à saúde cardiovascular.

Outro destaque é a presença de vitaminas do complexo B, como B1 (tiamina), B5 (ácido pantotênico) e B6, que participam do metabolismo energético e do funcionamento do sistema nervoso.

Entre os minerais, estão ferro, magnésio, fósforo, zinco e manganês, envolvidos em processos como a manutenção da saúde óssea, a produção de energia e o funcionamento do sistema imunológico.

A betaglucana, uma fibra solúvel presente na aveia, também merece atenção por sua capacidade de contribuir para a redução do colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, e para a modulação da resposta glicêmica. O cereal contém ainda compostos antioxidantes, como as avenantramidas, que apresentam propriedades anti-inflamatórias e podem contribuir para a proteção dos vasos sanguíneos.

“A aveia é um alimento que pode ser estratégico em diferentes fases da vida, de crianças a idosos, justamente por sua densidade nutricional e versatilidade”, explica Cintya Bassi.

Alimentação diária

A versatilidade é uma das principais vantagens da aveia, que pode ser incorporada a diferentes preparações sem exigir grandes mudanças na rotina alimentar. Entre as possibilidades de consumo estão:

  • Misturada a frutas e iogurtes;

  • Na preparação de overnight oats, com aveia hidratada de um dia para o outro com iogurte e frutas;

  • Em vitaminas e smoothies;

  • Como ingrediente de panquecas, bolos e pães;

  • Em substituição parcial à farinha em receitas caseiras;

Em mingaus, combinada com outros ingredientes nutritivos;

  • Em preparações salgadas, como sopas e legumes refogados, para conferir consistência.

O cereal também é comercializado em diferentes formatos, como flocos finos, flocos grossos e farinha de aveia. A escolha pode variar conforme a receita, a textura desejada e a preferência de quem consome.

Dietas restritivas

A aveia pode fazer parte de diferentes estratégias alimentares, incluindo planos com restrição calórica, dietas voltadas ao controle do diabetes e alimentação vegetariana ou vegana. A quantidade e a forma de consumo, entretanto, devem considerar as necessidades individuais.

Em dietas para emagrecimento, as fibras da aveia podem favorecer a saciedade e ajudar no controle da ingestão alimentar ao longo do dia. Para pessoas que precisam controlar a glicemia, a betaglucana pode contribuir para retardar a absorção dos carboidratos, embora o efeito dependa da composição da refeição e da quantidade consumida.

A nutricionista ressalta que o consumo deve ser ajustado individualmente. Apesar dos benefícios, a aveia também é fonte de carboidratos e fornece energia, de modo que a quantidade ingerida precisa estar de acordo com as necessidades nutricionais e os objetivos de cada pessoa.

Consumo excessivo e hidratação

Mesmo sendo um alimento nutritivo, a aveia deve ser consumida de maneira equilibrada. Um dos principais cuidados envolve o aumento da ingestão de fibras sem a correspondente hidratação.

Quando o consumo de fibras é elevado e a ingestão de líquidos é insuficiente, podem ocorrer desconfortos gastrointestinais, como constipação intestinal, desconforto abdominal, fezes ressecadas e sensação de inchaço.

“Qualquer alimento rico em fibras precisa vir acompanhado de uma boa ingestão de líquidos. A água é essencial para que essas fibras cumpram seu papel corretamente no intestino. A ingestão de água deve ser calculada individualmente, mas gira em torno de 35ml por quilo, diariamente”, reforça a especialista.

Quando incluída em quantidades adequadas e associada a uma alimentação equilibrada, a aveia pode contribuir para a saúde intestinal, o metabolismo e o sistema cardiovascular. A escolha das porções deve levar em conta as necessidades individuais, assim como a ingestão adequada de líquidos.

“Seu consumo regular pode trazer benefícios importantes para o metabolismo, o coração e o intestino, desde que respeitadas as necessidades individuais e a ingestão adequada de líquidos”, finaliza Cintya.

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