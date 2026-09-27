Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Azeite extravirgem tem propriedades anti-inflamatórias? Saiba o que a ciência já descobriu

Fiscalização encontrou irregularidades em lotes do produto; especialista explica o que muda entre as categorias, se azeite pode ser usado para cozinhar e quais cuidados tomar na compra

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06:00

Azeite de Oliva
Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

As recentes ações de fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que identificaram irregularidades em lotes de azeite de oliva, voltaram a chamar a atenção para um produto presente diariamente na alimentação de muitas pessoas. Além da preocupação com possíveis fraudes, consumidores também têm dúvidas sobre as diferenças entre azeite extravirgem, virgem e azeite de oliva, os benefícios associados ao consumo e a possibilidade de utilizar o produto no preparo de alimentos.

Entre as categorias de azeite, o extravirgem se destaca pela maior preservação de compostos bioativos, como os polifenóis, além da predominância de gorduras monoinsaturadas. Pesquisas associam o consumo do produto, especialmente quando inserido em padrões alimentares como a dieta mediterrânea, a diferentes efeitos benéficos à saúde.

Marcas de azeite impróprias para consumo

Azapa por Reprdução
Doma por Reproduçao
Alonso por Reprodução
Quintas D'Oliveira por Reproduçao
Almazara por Reprodução
Escarpas das Oliveiras por Reprodução
La Ventosa por Shutterstock
Grego Santorini por Reprodução
San Martín por Reprodução
Castelo de Viana por Reprodução
Terrasa por Reprodução
Casa do Azeite por Shutterstock
Terra de Olivos por Reproducão
Alcobaça por Reproduçao
Villa Glória por Reprodução
Santa Lucia por Divulgação
Campo Ourique por Reproducáo
Malaga por Reproduçào
Serrano por Reprodução
Vale dos Vinhedos por Shutterstock
Los Nobles por Reproducão
Ouro Negro por Shutterstock
Azeite Royal por Divulgação
Godio por Reproduçao
La Vitta por Divulgação
1 de 25
Azapa por Reprdução

Um dos compostos fenólicos encontrados no azeite é o oleocanthal, que vem sendo estudado por suas propriedades biológicas e por mecanismos relacionados à modulação de processos inflamatórios. No entanto, os resultados dessas pesquisas não devem ser interpretados como se o alimento tivesse o mesmo efeito de um medicamento.

“O azeite extravirgem contém compostos fenólicos, entre eles o oleocanthal, que apresentam propriedades biológicas estudadas pela ciência. Existem pesquisas experimentais sobre mecanismos relacionados à inflamação, mas isso não significa que o consumo de azeite tenha efeito equivalente ao de um medicamento anti-inflamatório ou substitua um tratamento médico”, explica a nutricionista científica da WebDiet, Larissa Martins.

Extravirgem, virgem e azeite de oliva: qual a diferença?

As três categorias não são sinônimas. O azeite extravirgem é obtido por processos mecânicos e precisa atender aos critérios físico-químicos e sensoriais mais rigorosos entre os azeites virgens. O azeite virgem também é produzido por processos mecânicos, mas apresenta características que impedem sua classificação como extravirgem.

Já o chamado azeite de oliva normalmente é produzido a partir da combinação de azeite refinado com azeite virgem. Por isso, apresenta composição e características sensoriais diferentes das categorias de azeites virgens. A escolha, segundo Larissa, também deve considerar a finalidade de uso e o contexto da alimentação. “Quando falamos em extravirgem, estamos falando de uma categoria que preserva maior quantidade de compostos fenólicos e apresenta características sensoriais próprias. Por isso, além do perfil de gorduras, ele pode oferecer vantagens nutricionais em relação a outras categorias”, afirma.

Azeite extravirgem pode ser usado para cozinhar?

Uma dúvida comum é se o aquecimento faria o azeite extravirgem perder suas propriedades ou se poderia torná-lo prejudicial à saúde. O calor pode provocar alterações em parte dos compostos presentes no alimento, mas isso não significa que o azeite se torne automaticamente tóxico ou inadequado para o preparo de refeições.

“O azeite extravirgem apresenta boa estabilidade durante o aquecimento e pode ser utilizado no preparo de alimentos. O calor pode reduzir parte dos compostos fenólicos, mas isso não significa que o azeite se torne tóxico. Na prática, ele pode ser utilizado para refogar e cozinhar”, explica a nutricionista.

Como escolher um azeite?

A autenticidade de um azeite não pode ser determinada com segurança apenas pela aparência, pelo cheiro ou pelo paladar. A confirmação de uma eventual adulteração depende de análises laboratoriais específicas. Por isso, o consumidor deve recorrer também às informações disponíveis nos rótulos e aos comunicados dos órgãos oficiais.

“Na hora da compra, vale dar preferência a embalagens que protejam o azeite da luz, como as garrafas de vidro escuro. Em casa, a garrafa deve permanecer bem fechada e armazenada longe de calor e luminosidade, porque luz, oxigênio e temperatura elevada podem acelerar processos de oxidação”, orienta Larissa. Também é importante conferir categoria do produto, origem, fabricante, lote e validade. Outra medida indicada pela especialista é consultar as listas de produtos e marcas irregulares divulgadas pelos órgãos oficiais.

Amargor e picância significam que o azeite é melhor?

O sabor também pode gerar dúvidas na hora da escolha. O amargor e a picância podem estar presentes em azeites extravirgens e estão relacionados à presença de determinados compostos fenólicos. Essas características, porém, não devem ser utilizadas isoladamente para determinar se um produto é autêntico ou de melhor qualidade.

 “O amargor e a picância podem ser características desejáveis em um azeite extravirgem e estão relacionados à presença de determinados compostos fenólicos. Mas o consumidor não deve usar apenas essas características para concluir se um azeite é autêntico ou não. A confirmação de uma eventual adulteração depende de análises específicas”, avalia Larissa.

Mais recentes

Imagem - Proteína ou fibra: qual nutriente merece mais atenção depois dos 60? Veja o que dizem especialistas

Proteína ou fibra: qual nutriente merece mais atenção depois dos 60? Veja o que dizem especialistas
Imagem - Idosa de 67 anos morre após ser atropelada por caminhão em Feira de Santana

Idosa de 67 anos morre após ser atropelada por caminhão em Feira de Santana
Imagem - Posto de combustível é interditado e dois homens são presos durante operação na Bahia

Posto de combustível é interditado e dois homens são presos durante operação na Bahia