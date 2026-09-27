ALIMENTAÇÃO

Azeite extravirgem tem propriedades anti-inflamatórias? Saiba o que a ciência já descobriu

Fiscalização encontrou irregularidades em lotes do produto; especialista explica o que muda entre as categorias, se azeite pode ser usado para cozinhar e quais cuidados tomar na compra

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06:00

Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

As recentes ações de fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que identificaram irregularidades em lotes de azeite de oliva, voltaram a chamar a atenção para um produto presente diariamente na alimentação de muitas pessoas. Além da preocupação com possíveis fraudes, consumidores também têm dúvidas sobre as diferenças entre azeite extravirgem, virgem e azeite de oliva, os benefícios associados ao consumo e a possibilidade de utilizar o produto no preparo de alimentos.

Entre as categorias de azeite, o extravirgem se destaca pela maior preservação de compostos bioativos, como os polifenóis, além da predominância de gorduras monoinsaturadas. Pesquisas associam o consumo do produto, especialmente quando inserido em padrões alimentares como a dieta mediterrânea, a diferentes efeitos benéficos à saúde.

Marcas de azeite impróprias para consumo 1 de 25

Um dos compostos fenólicos encontrados no azeite é o oleocanthal, que vem sendo estudado por suas propriedades biológicas e por mecanismos relacionados à modulação de processos inflamatórios. No entanto, os resultados dessas pesquisas não devem ser interpretados como se o alimento tivesse o mesmo efeito de um medicamento.

“O azeite extravirgem contém compostos fenólicos, entre eles o oleocanthal, que apresentam propriedades biológicas estudadas pela ciência. Existem pesquisas experimentais sobre mecanismos relacionados à inflamação, mas isso não significa que o consumo de azeite tenha efeito equivalente ao de um medicamento anti-inflamatório ou substitua um tratamento médico”, explica a nutricionista científica da WebDiet, Larissa Martins.

Extravirgem, virgem e azeite de oliva: qual a diferença?

As três categorias não são sinônimas. O azeite extravirgem é obtido por processos mecânicos e precisa atender aos critérios físico-químicos e sensoriais mais rigorosos entre os azeites virgens. O azeite virgem também é produzido por processos mecânicos, mas apresenta características que impedem sua classificação como extravirgem.

Já o chamado azeite de oliva normalmente é produzido a partir da combinação de azeite refinado com azeite virgem. Por isso, apresenta composição e características sensoriais diferentes das categorias de azeites virgens. A escolha, segundo Larissa, também deve considerar a finalidade de uso e o contexto da alimentação. “Quando falamos em extravirgem, estamos falando de uma categoria que preserva maior quantidade de compostos fenólicos e apresenta características sensoriais próprias. Por isso, além do perfil de gorduras, ele pode oferecer vantagens nutricionais em relação a outras categorias”, afirma.

Azeite extravirgem pode ser usado para cozinhar?

Uma dúvida comum é se o aquecimento faria o azeite extravirgem perder suas propriedades ou se poderia torná-lo prejudicial à saúde. O calor pode provocar alterações em parte dos compostos presentes no alimento, mas isso não significa que o azeite se torne automaticamente tóxico ou inadequado para o preparo de refeições.

“O azeite extravirgem apresenta boa estabilidade durante o aquecimento e pode ser utilizado no preparo de alimentos. O calor pode reduzir parte dos compostos fenólicos, mas isso não significa que o azeite se torne tóxico. Na prática, ele pode ser utilizado para refogar e cozinhar”, explica a nutricionista.

Como escolher um azeite?

A autenticidade de um azeite não pode ser determinada com segurança apenas pela aparência, pelo cheiro ou pelo paladar. A confirmação de uma eventual adulteração depende de análises laboratoriais específicas. Por isso, o consumidor deve recorrer também às informações disponíveis nos rótulos e aos comunicados dos órgãos oficiais.

“Na hora da compra, vale dar preferência a embalagens que protejam o azeite da luz, como as garrafas de vidro escuro. Em casa, a garrafa deve permanecer bem fechada e armazenada longe de calor e luminosidade, porque luz, oxigênio e temperatura elevada podem acelerar processos de oxidação”, orienta Larissa. Também é importante conferir categoria do produto, origem, fabricante, lote e validade. Outra medida indicada pela especialista é consultar as listas de produtos e marcas irregulares divulgadas pelos órgãos oficiais.

Amargor e picância significam que o azeite é melhor?

O sabor também pode gerar dúvidas na hora da escolha. O amargor e a picância podem estar presentes em azeites extravirgens e estão relacionados à presença de determinados compostos fenólicos. Essas características, porém, não devem ser utilizadas isoladamente para determinar se um produto é autêntico ou de melhor qualidade.