É A VILÃ?

Bactéria comum no estômago pode estar ligada a um em cada cinco casos de câncer de intestino; entenda

Estudo reuniu dados de mais de 48 milhões de pessoas e encontrou risco 59% maior de tumores colorretais entre pessoas expostas à H. pylori

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:24

Bactéria comum no estômago pode estar ligada a um em cada cinco casos de câncer de intestino; entenda Crédito: (Imagem: Peakstock | Shutterstock)

Uma bactéria conhecida principalmente por provocar problemas no estômago pode estar relacionada a uma parcela significativa dos casos de câncer colorretal. É o que aponta uma análise publicada na revista eGastroenterology, que reuniu 43 estudos com dados de 48.694.403 pessoas de diferentes partes do mundo.

Os pesquisadores encontraram uma associação entre a presença da Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, e um risco 1,59 vez maior de desenvolver tumores colorretais. A partir dos dados analisados, os autores estimaram que aproximadamente 22% dos casos de câncer de intestino poderiam estar potencialmente relacionados à bactéria.

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O resultado chama atenção porque a H. pylori é mais conhecida por sua relação com doenças do estômago. A bactéria pode permanecer no organismo durante anos sem provocar sintomas e está associada a problemas como gastrite, úlcera e câncer gástrico. A nova análise amplia a investigação sobre possíveis efeitos da infecção em outras partes do organismo.

Bactéria realmente causa câncer de intestino?

Apesar dos números, ainda não é possível afirmar que a H. pylori seja responsável diretamente pelo desenvolvimento dos tumores colorretais. O estudo encontrou uma associação, mas não estabeleceu uma relação de causa e efeito. Bruno Sanches, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e presidente do Núcleo de Pesquisa do H. pylori, explicou à revista Veja que essa possível relação é investigada desde os anos 2000, mas ainda não está comprovado que a bactéria provoque o câncer de intestino.

Existem, entretanto, algumas hipóteses para explicar como uma infecção localizada originalmente no estômago poderia estar relacionada a alterações no intestino. Entre elas estão mudanças na microbiota intestinal, processos inflamatórios provocados pela bactéria e uma resposta do sistema imunológico aos antígenos liberados pelo microrganismo. Esses mecanismos ainda precisam ser melhor estudados para determinar se a H. pylori participa diretamente do processo que leva ao desenvolvimento do câncer colorretal ou se sua presença está associada a outros fatores que aumentam esse risco.

Eliminar a bactéria pode diminuir o risco?

A análise também investigou se o tratamento da infecção poderia modificar o risco de câncer de intestino. A eliminação da H. pylori é normalmente feita com antibióticos associados a medicamentos que reduzem a acidez do estômago. Os dados analisados indicaram uma possível redução do risco de câncer colorretal após o tratamento, mas o efeito só apareceu dez anos depois da eliminação da bactéria. Por isso, os pesquisadores apontam a necessidade de novas investigações antes de considerar essa estratégia uma forma comprovada de prevenção do câncer de intestino.

Isso também significa que a descoberta não deve ser interpretada como uma recomendação para que pessoas assintomáticas procurem tratamento contra H. pylori especificamente com o objetivo de prevenir câncer colorretal. A evidência apresentada ainda não sustenta essa conclusão.

Câncer de intestino também tem relação com hábitos

Enquanto os pesquisadores continuam investigando a possível participação da H. pylori, outros fatores associados ao câncer colorretal já são conhecidos. Entre eles estão sedentarismo, excesso de peso e consumo elevado de carnes processadas e carne vermelha. A doença também vem chamando atenção pelo aumento de diagnósticos entre adultos mais jovens. Segundo dados divulgados pela revista Veja, quando comparados aos números da década de 1950, adultos jovens atualmente apresentam risco duas vezes maior de desenvolver câncer no intestino grosso e quatro vezes maior de receber diagnóstico de tumor no reto.