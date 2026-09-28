DIAGNÓSTICO

Bactéria, vírus ou fungo? Novo exame ajuda a descobrir a causa da meningite em cerca de 1 hora

Painéis moleculares analisam uma única amostra de líquor e podem detectar bactérias, vírus e fungos em cerca de uma hora, mas não substituem avaliação médica e outros exames

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:42

Bactéria, vírus ou fungo? Novo exame ajuda a descobrir a causa da meningite em cerca de 1 hora Crédito: (Imagem:steph photographies | Shutterstock)

Febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz são alguns dos sintomas que podem aparecer em casos de meningite. Embora os sinais possam ser semelhantes, a doença pode ter causas diferentes e a evolução e o tratamento variam conforme o agente responsável pela infecção.

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser provocada por bactérias, vírus, fungos e outros agentes. Entre as formas bacterianas, a evolução pode ser rápida e provocar complicações graves, sequelas permanentes e até morte.

Segundo o Ministério da Saúde, a meningite bacteriana apresenta taxa de letalidade de 20% a 30% no Brasil, com risco maior para crianças menores de cinco anos e idosos.“Somente pelos sintomas nem sempre é possível saber qual agente está causando a meningite. Essa identificação ajuda a equipe médica a direcionar o tratamento e, quando houver risco de transmissão, a definir as medidas necessárias para proteger as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente”, explica Alessandra Zacarias, biomédica e gerente regional de Produto para Diagnóstico Sindrômico da QIAGEN na América Latina.

Por que é importante identificar a causa?

Quando existe suspeita de meningite bacteriana, o atendimento precisa ser rápido. O tratamento com antibióticos pode ser iniciado antes mesmo da conclusão dos exames laboratoriais, justamente porque a doença pode evoluir rapidamente. Os resultados dos exames ajudam posteriormente a confirmar a causa da infecção e, junto com a avaliação clínica, verificar se o tratamento iniciado deve ser mantido ou ajustado. Um dos exames utilizados na investigação é a cultura do líquido cefalorraquidiano (líquor). Nas meningites bacterianas e fúngicas, o resultado positivo pode levar entre 24 e 48 horas.

Exame pode identificar agente em cerca de uma hora

Uma tecnologia mais recente pode reduzir o tempo necessário para identificar possíveis causadores da meningite. Os painéis de PCR multiplex conseguem analisar uma única amostra de líquor e pesquisar simultaneamente diversos agentes associados a meningites e encefalites. Dependendo do painel utilizado, podem ser pesquisados até 16 agentes, entre bactérias, vírus e fungos. O resultado pode ficar disponível em cerca de uma hora.

O exame identifica o material genético dos agentes incluídos no painel e permite investigar diferentes causas em uma única análise.“Em uma emergência como a meningite, ter acesso mais rapidamente a informações sobre o possível agente causador pode ajudar a confirmar ou ajustar a conduta inicial”, afirma Alessandra.

A identificação de um vírus, por exemplo, pode ajudar a equipe médica a reavaliar a necessidade de antibióticos, que não atuam contra vírus. Já a detecção de uma bactéria pode contribuir para a adequação do tratamento e das medidas de prevenção. O PCR multiplex, porém, não substitui a avaliação médica nem os demais exames laboratoriais. A cultura continua sendo importante porque, quando positiva, permite isolar o microrganismo e avaliar sua suscetibilidade aos antibióticos.

Quais são os sintomas de meningite?

Os sinais podem variar de acordo com a causa e a idade do paciente. Entre os sintomas que podem ocorrer estão:

febre alta;

dor de cabeça intensa;

rigidez na nuca;

náuseas;

vômitos;

sensibilidade à luz;

confusão ou alteração do estado mental.



Diante de sintomas suspeitos, principalmente quando aparecem de forma intensa ou rápida, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. A avaliação profissional é necessária para determinar a causa e indicar o tratamento adequado.

Diagnóstico e tratamento estão entre as metas para 2030

O Ministério da Saúde estabeleceu, nas Diretrizes para Enfrentamento das Meningites até 2030, metas relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A estratégia brasileira prevê, entre outros objetivos, eliminar epidemias de meningite bacteriana, reduzir pela metade os casos das formas preveníveis por vacinação e diminuir em 70% as mortes até 2030.

Nesse cenário, o acesso a tecnologias de diagnóstico também avançou. O painel de PCR multiplex para detecção de múltiplos agentes causadores de meningites e encefalites foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2024. Na saúde suplementar, a cobertura passou a ser obrigatória pelos planos de saúde em fevereiro de 2025.