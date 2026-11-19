SAÚDE

Bahia detém 20% dos casos de câncer infantojuvenil no Nordeste

Estima-se cerca de 400 novos diagnósticos por ano até 2028 em crianças e adolescentes baianos de 0 a 19 anos

Lucas Pereira

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

as causas para cânceres infantojuvenis são diferentes das que ocasionam câncer em adultos Crédito: Ilustrativa/Pexels

Mais de 22 mil novos casos de câncer infantojuvenil, entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, são esperados entre 2026 e 2028, segundo estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). Espera-se uma média de 7,5 mil casos anuais em todo o país durante esse triênio, dessa que já é a principal causa de mortes nessa faixa etária.

Na Bahia, a previsão é de 400 novos diagnósticos por ano (20% dos casos do Nordeste) para as principais doenças que acometem essa faixa etária: leucemias, linfomas e cânceres que afetam o sistema nervoso central.

Segundo o oncologista pediátrico do Hospital São Rafael Rede D'Or, Dr. José Henrique Barreto, as causas para cânceres infantojuvenis são diferentes das que ocasionam câncer em adultos:

"O câncer do adulto tem sempre um fator de risco associado. Por exemplo, uma pessoa que fuma durante muito tempo, tem muito mais chance de fazer o câncer de pulmão do que quem não fuma. A criança não tem tempo hábil para isso. Então, o câncer da criança é embrionário, está muito ligado a alterações genéticas e celulares e não tem relação direta com o abuso de vida e fatores ambientais evitáveis".

Diagnóstico de câncer 1 de 6

Luta diária

Lidar com um câncer nunca é fácil e acaba afetando toda a família do paciente, especialmente quando a doença se manifesta em idades precoces. De acordo com Cristiane Santana, mãe do pequeno Pedro Santana Balvedi, que descobriu uma Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B (LLA-B) em 2024, “foram momentos de medo, angústia e muitas lágrimas”.

“Não existe preparação para ver um filho de quatro anos, que até então parecia tão saudável, deitado em uma cama hospitalar, cercado de fios, equipamentos e recebendo medicações tão intensas”, relatou.

Cristiane revelou que a jornada do filho começou entre abril e maio de 2024, quando Pedro teve uma virose e surgiram pequenos nódulos no pescoço, conhecidos no popular como ‘ínguas’. Nos meses seguintes, os inchaços permaneceram e houve um diagnóstico de amigdalite, brevemente tratado com antibióticos. Somente no final de junho, durante uma viagem para Amargosa, foi que o alerta soou na cabeça da mãe:

“Na passagem do dia 29 para o dia 30 de junho, enquanto brincávamos em casa, Pedro reclamou de uma pequena cólica. Foi algo aparentemente simples, mas que acendeu um alerta em mim. Voltei a conversar com a pediatra, que sempre foi muito presente e acolhedora e ela me perguntou algo que jamais esqueci: ‘Cris, o que o seu coração pede?’. Respondi que queria levá-lo à emergência”.

Na volta da viagem, Cristiane levou Pedro a um hospital da capital baiana, onde foram feitos diversos exames até que a avaliação no sangue apresentou alterações e a equipe médica, dentre as suspeitas iniciais, apontou para a possibilidade de leucemia (tipo de câncer que afeta as células sanguíneas).

Esse diagnóstico precoce da doença em Pedro, segundo o Dr. José, que acompanha o garoto, foi fundamental para o tratamento. De acordo com o oncologista, quanto mais cedo se identificar um câncer, maiores são as chances do tratamento e cuidados darem resultado. Ainda assim, é preciso que haja uma melhoria no sistema de saúde para que essa identificação ocorra, especialmente nas regiões Norte-Nordeste do Brasil.

“Nas áreas onde tem baixa cobertura de saúde, muitos casos deixam de ser diagnosticados ou notificados corretamente e aí distorce esse planejamento que a rede a saúde faz, que as políticas públicas fazem em relação a número de leitos, quantidades de exames, medicação. Tudo isso impacta no diagnóstico e também no tratamento”.

Cuidados para paciente e familiares

De acordo com o relato de Cristiane, o filho passou mais de 20 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, e os primeiros nove meses do tratamento foram a “fase mais intensa” dos cuidados, até a possibilidade de melhora gradual e de poder seguir com o tratamento em casa.

Segundo ela, ainda que ninguém esteja preparado para receber essa notícia, a transparência da equipe médica “foi fundamental” para dar a segurança e fortalecer a confiança da família.

O acolhimento e transparência com pais e familiares são os pontos mais importantes nessa situação, conforme explicou a psicóloga Ana Paula Pessoa, que atua no Hospital Florence. "Quando a família recebe apoio, ela consegue transmitir mais segurança para a criança durante todo o tratamento. Por isso, é importante ficar atento ao que chamamos de sobrecarga do cuidador, um conceito que descreve o desgaste físico, emocional e social de quem cuida de alguém de forma contínua".

Apesar de não ser fácil dizer para uma criança que ela está com câncer, é de fundamental importância focar no cuidado mental deste paciente, sobretudo os mais jovens, pois pode impactar na qualidade da recuperação e na sequência de sua vida:

“As crianças percebem que alguma coisa mudou muito antes de alguém explicar. Elas observam o ambiente, as conversas, os exames e as mudanças na rotina. É importante ficar atento ao círculo do silêncio, quando a família e a equipe, tentando proteger, escondem informações e evitam falar da doença, a criança fica isolada, o que, na prática, aumenta a ansiedade, alimenta fantasias e faz ela se sentir excluída”, apontou a Dra. Ana Paula.

Cuidados

Entre os sintomas listados como passíveis de atenção, o médico aponta: "O câncer é uma doença mimetizante, ele pode parecer muito essas viroses comuns da criança. Mas, se a criança tem quadros de virose muito frequente, não se recupera de maneira adequada, existe uma gravidade desproporcional do quadro clínico; se houver um aumento das glândulas no pescoço e no corpo, palidez, perda de peso, surgimento de manchas no corpo em lugares que não são comuns de trauma, aumento de barriga e outras áreas, são sintomas para 'ficar de orelha em pé'", elencou.

O Dr. José Henrique aponta que os cuidados são contínuos, mesmo com o encerramento das sessões de quimioterapia. Com atenção redobrada e seguindo à risca as orientações médicas, é possível, sim, que o paciente com câncer infantojuvenil consiga ter uma vida quase normal e até mesmo se curar.

Ainda há de se entender, segundo o oncologista, que “câncer não é sinônimo de morte”. Apesar de ter suas dificuldades, as chances de cura podem ultrapassar os 80% se a doença for descoberta cedo e o tratamento bem-sucedido.

Para as famílias que vão passar pela mesma situação da família de Pedro, Cristiane aconselha para “que não tenham vergonha de sentir medo, de chorar ou de pedir ajuda”. O caminho não é fácil, mas pode sim resultar em sorrisos: