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Bahia registra cinco casos de mpox em 2026; veja sintomas e como se proteger da doença

Estado recebeu 225 notificações neste ano, segundo a Sesab; infectologista explica formas de transmissão, sinais de alerta, tratamento e grupos prioritários para vacinação

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:20

Mpox Crédito: Shutterstock

A Bahia confirmou cinco casos de mpox em 2026, após receber 225 notificações da doença, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). No Brasil, foram registrados 665 casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de os números exigirem atenção, o cenário está distante do surto registrado em 2022, quando o país contabilizou 10.821 notificações.

Dos cinco casos confirmados na Bahia, dois tiveram o próprio estado como provável local de infecção: um em Salvador e outro em Mata de São João. Os outros três têm origem provável fora do território baiano, sendo um em Osasco, em São Paulo, e dois em Maceió, em Alagoas.

Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos 1 de 4

O vírus identificado em circulação no estado pertence ao clado II, especificamente ao subclado IIb. Para a infectologista Raíssa Perlingeiro, da Hapvida, o momento exige atenção aos sintomas e às formas de transmissão, mas não há motivo para pânico. “É fundamental evitar contato íntimo com pessoas que apresentem lesões suspeitas, procurar atendimento precocemente e seguir as recomendações de isolamento e vacinação quando indicadas”, orienta a especialista.

Como ocorre a transmissão da mpox?

Causada pelo vírus MPXV, a mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas. O contato íntimo, incluindo relações sexuais, representa uma situação de maior risco de exposição. A transmissão também pode acontecer pelo contato com objetos contaminados e, em determinadas circunstâncias, por secreções respiratórias durante interações próximas e prolongadas.

Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, aumento dos linfonodos — conhecidos como ínguas — e lesões na pele ou nas mucosas. As manifestações variam de pessoa para pessoa: nem todos apresentam sintomas gerais, e as feridas podem ser discretas ou aparecer em regiões como a genital e a anal, o que dificulta a identificação.

A doença também pode ser confundida com outras infecções que provocam lesões na pele, como herpes, sífilis e varicela. Por isso, a avaliação médica é importante para identificar corretamente a causa dos sintomas. “A confirmação é feita por exame laboratorial, geralmente o teste PCR de material coletado das lesões”, explica Raíssa Perlingeiro.

Tratamento e tempo de recuperação

Atualmente, não existe medicamento específico aprovado para tratar a mpox. Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento é baseado em medidas de suporte clínico, com foco no alívio dos sintomas e na prevenção e no tratamento de possíveis complicações.

A maior parte dos casos apresenta evolução leve a moderada, com recuperação entre duas e quatro semanas. Durante esse período, porém, é necessário manter os cuidados para evitar a transmissão. A pessoa infectada pode transmitir o vírus desde o início dos sintomas até a cicatrização completa das lesões, incluindo a queda das crostas e a formação de uma nova camada de pele. Esse processo costuma durar de duas a quatro semanas.

A infectologista recomenda que o paciente permaneça em isolamento, evite contato físico próximo — especialmente com crianças, gestantes e pessoas imunossuprimidas — e não compartilhe objetos pessoais. As lesões devem ser mantidas cobertas sempre que possível. Também é importante higienizar roupas, toalhas e superfícies, além de manter a limpeza frequente das mãos e dos objetos utilizados pelo paciente. As orientações seguem as recomendações da Sesab para reduzir o risco de transmissão.

Quem pode tomar a vacina contra mpox?

A vacinação é uma ferramenta de prevenção e redução do risco de formas graves, especialmente entre pessoas com maior possibilidade de exposição ou de desenvolver complicações.

No Brasil, a imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é destinada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão pessoas vivendo com HIV/aids que apresentam imunossupressão, profissionais de laboratório com exposição ao vírus e pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados, após avaliação da vigilância em saúde.

A indicação depende dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e da avaliação de cada situação. Por isso, pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados devem procurar orientação em um serviço de saúde.

Como está a vigilância da mpox na Bahia?

No estado, as ações de prevenção e controle estão concentradas na identificação precoce de casos suspeitos, na notificação compulsória, na investigação epidemiológica e na confirmação laboratorial. A adoção de medidas de controle também busca interromper possíveis cadeias de transmissão.

A orientação da Sesab é procurar atendimento de saúde diante do aparecimento de lesões suspeitas na pele ou nas mucosas, principalmente quando acompanhadas de outros sintomas ou quando existe histórico de contato com alguém que tenha suspeita ou confirmação da doença.

A secretaria também reforça que os serviços de saúde devem notificar os casos suspeitos conforme os fluxos e prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, realizar a coleta adequada de amostras para diagnóstico e garantir o uso correto de equipamentos de proteção individual pelos profissionais.