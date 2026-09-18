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Banco de sangue de Salvador precisa de 50 doações por dia, mas recebe menos da metade; veja como ajudar

Unidade recebe atualmente entre 20 e 30 doações diárias, enquanto hospitais mantêm alta demanda por transfusões para emergências, cirurgias e tratamentos contra o câncer

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:25

Banco de sangue de Salvador precisa de 50 doações por dia, mas recebe menos da metade; veja como ajudar
Banco de sangue de Salvador precisa de 50 doações por dia, mas recebe menos da metade; veja como ajudar Crédito: Divulgação

O estoque de sangue do GSH Banco de Sangue de Salvador está abaixo do necessário para atender com segurança à demanda dos hospitais. Atualmente, a unidade recebe entre 20 e 30 doações por dia, mas seriam necessárias cerca de 50 bolsas diariamente para manter os níveis adequados.

Enquanto o número de doações permanece abaixo do ideal, os hospitais continuam com uma demanda elevada, principalmente para atender pacientes que precisam de transfusões em situações de emergência, tratamentos oncológicos, cirurgias de grande porte e outros procedimentos.

Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários

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Pesquisa no Japão descobriu que tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter relação com a expectativa de vida por Rafael Martins/SECOM

Estoques precisam ser repostos continuamente

A situação exige atenção porque os componentes do sangue têm prazo de validade limitado e, por isso, os estoques precisam ser repostos constantemente. Não basta aumentar as doações em um único dia: é necessário que elas ocorram de forma contínua para garantir bolsas disponíveis quando os hospitais precisarem. Segundo a líder de captação regional do GSH Banco de Sangue, Érica Santana, alguns fatores contribuíram para a redução das doações neste mês, como as chuvas, o aumento dos casos de gripes sazonais e o feriado nacional.

“A situação já exigia uma mobilização maior dos doadores, mas, neste mês, alguns fatores contribuíram para uma queda ainda mais acentuada nas doações. As chuvas e o aumento dos casos de gripes sazonais costumam afastar as pessoas dos bancos de sangue. Além disso, o feriado nacional também reduziu o movimento. Por isso, precisamos reforçar o chamado e contar com a solidariedade de todos que podem doar”, afirma.

Como o sangue não pode ser produzido artificialmente, os estoques dependem exclusivamente da contribuição de pessoas saudáveis e aptas a doar. O GSH Banco de Sangue de Salvador fica na Avenida São Rafael, 2152, em São Marcos, com estacionamento gratuito no Hospital São Rafael. O atendimento ocorre todos os dias, das 7h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

“Ao doar, cada pessoa contribui para manter uma reserva de sangue que pode ser necessária a qualquer momento. Não sabemos quem precisará de uma transfusão amanhã, mas podemos ajudar a garantir que o sangue esteja disponível quando houver necessidade. Por isso, cada doação faz a diferença, especialmente em períodos de estoques baixos”, reforça.

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