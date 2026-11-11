TRANSFORMAÇÕES

Barriga aumenta, músculos diminuem: o que acontece com o corpo durante a menopausa

Alterações hormonais podem favorecer o acúmulo de gordura abdominal, a perda de massa muscular e mudanças no sono e na disposição

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:54

Barriga aumenta, músculos diminuem: o que acontece com o corpo durante a menopausa Crédito: Imagem gerada pela IA

A mulher mantém os mesmos hábitos, continua se alimentando de maneira semelhante, mas percebe que o corpo já não responde como antes. A cintura aumenta, as roupas ficam mais apertadas, a disposição diminui e até a rotina de exercícios parece exigir um esforço maior. Para muitas mulheres entre os 45 e os 55 anos, essas mudanças coincidem com a transição para a menopausa — uma fase que provoca transformações que vão muito além da conhecida queda hormonal.

Embora seja frequentemente associada a sintomas como ondas de calor e irregularidade menstrual, a menopausa também pode influenciar a composição corporal, a distribuição de gordura, a preservação dos músculos, a qualidade do sono e o metabolismo. E há um detalhe importante: nem sempre essas alterações aparecem na balança.

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A transição menopausal é marcada por oscilações hormonais e, em geral, ocorre entre os 45 e os 55 anos. A menopausa propriamente dita é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruação. Nesse período, o organismo passa por mudanças que podem favorecer o aumento da gordura corporal, especialmente na região abdominal, e a redução da massa magra.

Pesquisas de acompanhamento de longo prazo, como o estudo SWAN (Study of Women's Health Across the Nation), identificaram alterações na composição corporal ao longo dessa transição. Isso ajuda a explicar por que algumas mulheres percebem mudanças significativas nas medidas mesmo quando o peso total permanece relativamente estável.

“Muitas mulheres chegam ao consultório dizendo que não mudaram a alimentação nem a rotina, mas o corpo mudou. Essa é uma queixa frequente e legítima, e ela tem explicações metabólicas que merecem ser investigadas”, afirma o médico Diego Hubner, da Clínica Hubner, em São Paulo.

A mudança que a balança não mostra

Um dos pontos de atenção é a relação entre gordura e massa muscular. Com o avanço da transição menopausal, pode haver maior concentração de gordura na região abdominal e redução progressiva da massa magra. A gordura visceral, localizada mais profundamente no abdômen e ao redor dos órgãos, merece atenção por sua associação com alterações metabólicas e maior risco cardiometabólico.

Ao mesmo tempo, a perda de massa muscular pode comprometer a força, a funcionalidade e o gasto energético do organismo. Por isso, olhar apenas para o peso pode oferecer uma visão incompleta da saúde da mulher. “A gordura abdominal e a perda de massa muscular importam mais do que o número da balança, porque estão ligadas ao risco cardiometabólico e ao gasto de energia do organismo. Por isso, a avaliação da composição corporal ajuda a enxergar o que o peso sozinho não mostra”, explica Hubner.

Quando dormir mal também interfere no metabolismo

As transformações não se limitam à composição corporal. O sono também pode ser afetado durante essa fase, seja por alterações hormonais, ondas de calor ou despertares noturnos. E dormir mal não significa apenas acordar cansada: a privação de sono pode interferir na regulação do apetite, aumentar a preferência por alimentos mais calóricos e prejudicar a recuperação muscular.

Com menos disposição, manter a regularidade dos exercícios e os cuidados com a alimentação também pode se tornar mais difícil. Forma-se, assim, um ciclo em que sono inadequado, cansaço, menor atividade física e mudanças metabólicas podem se influenciar mutuamente.

O impacto chega também à relação com a própria imagem. A sensação de inchaço, as mudanças nas medidas e a dificuldade de obter os mesmos resultados de antes podem provocar frustração e insegurança, especialmente quando a mulher não compreende por que seu corpo está reagindo de outra maneira.

Não é apenas uma questão de força de vontade

Para Hubner, reconhecer as particularidades metabólicas dessa fase é essencial para evitar cobranças excessivas e estratégias inadequadas. A ideia é substituir a busca por soluções genéricas por uma avaliação que considere as necessidades individuais de cada mulher.

O aumento da circunferência abdominal sem mudanças aparentes nos hábitos, a perda de força, a redução da massa muscular, o sono persistentemente ruim, o cansaço frequente e alterações em exames como glicemia e colesterol são sinais que justificam uma investigação profissional.

A avaliação pode considerar composição corporal, alimentação, qualidade do sono, nível de atividade física e histórico de saúde. A partir dessas informações, é possível estabelecer estratégias individualizadas para preservar a massa muscular, cuidar da saúde metabólica e melhorar a qualidade de vida.

“Não é falta de força de vontade. O organismo está em uma nova fase metabólica, e o plano precisa ser ajustado a ela. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para cuidar de forma segura e sem culpa”, destaca o médico.