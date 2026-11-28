CURIOSIDADES DO CORPO

Bateu sono depois do almoço? Entenda o que acontece no corpo após a refeição

Sonolência após a refeição pode estar relacionada ao volume do prato, à rotina e até à qualidade do sono da noite anterior; nutricionista explica os fatores envolvidos

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:00

Bateu sono depois do almoço? Entenda o que acontece no corpo após a refeição Crédito: Imagem gerada pela IA

O almoço termina e, pouco tempo depois, aparecem o bocejo, a dificuldade de concentração e aquela vontade de dormir. A sensação é comum e costuma colocar a refeição como principal suspeita. Mas será que o sono depois do almoço é realmente provocado pela comida, especialmente pelos carboidratos?

Segundo a nutricionista Tatiana Eto, coordenadora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a resposta envolve diferentes fatores. O organismo apresenta variações naturais no estado de alerta ao longo do dia, e a disposição pode diminuir no início da tarde. A alimentação também influencia a intensidade dessa sensação. "Não podemos atribuir o sono após o almoço a um único alimento ou nutriente. O tamanho da refeição, sua composição, a qualidade do sono da noite anterior e a própria rotina da pessoa são fatores que precisam ser considerados", explica.

Limão pode ajudar na digestão 1 de 7

Por que sentimos sono depois de comer?

Após as refeições, o organismo direciona energia para o processo de digestão, o que pode contribuir para a sonolência. A sensação tende a ser mais perceptível depois de refeições muito volumosas ou pesadas.Isso, porém, não significa que o carboidrato seja o responsável isolado pelo sono. Arroz, massas, batatas e outros alimentos fontes desse nutriente não precisam ser eliminados do almoço. De acordo com a nutricionista, o mais importante é observar o conjunto da refeição, as quantidades consumidas e as necessidades individuais.

A culpa pode estar na noite anterior

Nem sempre a causa da sonolência está no prato. Dormir poucas horas ou ter uma noite de sono de baixa qualidade pode fazer com que a redução natural da disposição durante a tarde seja sentida com mais intensidade.

Para ajudar a manter a energia ao longo do dia, algumas medidas podem contribuir:

Manter uma rotina adequada de sono;

Beber água ao longo do dia;

Priorizar refeições equilibradas;

Combinar fontes de proteínas, carboidratos, vegetais e fibras;

Observar o tamanho das porções e como o organismo reage às refeições.



Quando o sono depois do almoço merece atenção?

Sentir sono após a refeição nem sempre representa um problema. O alerta surge quando a sonolência é muito intensa, acontece diariamente ou começa a prejudicar as atividades, mesmo depois de uma noite adequada de descanso. Nessas situações, é importante buscar avaliação profissional para investigar outras possíveis causas.