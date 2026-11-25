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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16:31
O nascimento prematuro pode trazer desafios para o desenvolvimento da criança, mesmo depois da alta hospitalar. Bebês que nascem antes das 37 semanas têm maior possibilidade de apresentar atrasos motores, dificuldades de linguagem, aprendizagem e coordenação ao longo da vida. Em Salvador, o curso de Fisioterapia da Unijorge oferece acompanhamento gratuito para esses bebês, com atendimento no Instituto de Saúde, no campus Paralela.
As consultas são realizadas às quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h, por estudantes de Fisioterapia sob a supervisão de professores. Para agendar, é necessário fazer inscrição prévia pelo WhatsApp (71) 9611-6919. A iniciativa ganha destaque em novembro, mês de uma campanha global de conscientização sobre a prematuridade e a importância do cuidado continuado. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra aproximadamente 340 mil nascimentos prematuros por ano.
Desde os primeiros meses
A fisioterapia pode começar ainda na UTI neonatal e continuar após a alta hospitalar. O acompanhamento permite avaliar o desenvolvimento motor da criança e identificar precocemente possíveis atrasos. A professora de Fisioterapia e preceptora de estágio da Unijorge, Carla Oliveira, explica que o trabalho envolve observar habilidades como controlar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar e andar. A avaliação considera a idade corrigida do bebê, e não apenas o tempo transcorrido desde o nascimento.
“Funciona assim: se o bebê nasceu com 32 semanas, faltaram oito semanas para completar 40. Aos seis meses de vida, ele é avaliado como um bebê de 4 meses. Essa correção evita comparações injustas e ajuda a enxergar o ritmo real de cada criança”, explica. O ambulatório tem como objetivos monitorar o desenvolvimento, identificar sinais de atraso e encaminhar a criança a outros profissionais da equipe de saúde, quando necessário. Os estímulos são planejados de acordo com a idade corrigida e as necessidades de cada bebê.
Pais e cuidadores também recebem orientações
Além do atendimento aos bebês, o acompanhamento inclui orientações aos pais e cuidadores sobre posicionamento, manuseio e brincadeiras que podem ser realizadas em casa para estimular o desenvolvimento. A proposta também busca fortalecer o vínculo entre a família e a criança.
Segundo Carla Oliveira, a prematuridade não tem uma causa única. Em muitos casos, diferentes fatores podem estar associados ao nascimento antecipado, e nem sempre é possível identificar uma causa específica. A professora destaca a importância do pré-natal de qualidade para prevenir e identificar precocemente possíveis riscos. Ela também ressalta que o acompanhamento em ambulatórios especializados e a oferta de estímulos no momento adequado contribuem para uma evolução motora positiva das crianças.