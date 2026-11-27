"QUESTÃO DE TEMPO"

Brasil não está pronto para nova pandemia, diz brasileira chefe de Saúde Global de Harvard

Em entrevista, Márcia Castro aponta falhas na prevenção, fala em gasto climático de 146% do PIB e liga malária a garimpo e crime organizado

Flavia Azevedo

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:32

Márcia Castro, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade Harvard Crédito: Divulgação

O Brasil não está pronto para enfrentar uma nova pandemia, diz a estatística e demógrafa Márcia Castro, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade Harvard. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, exibida nesta semana, ela afirmou que uma próxima crise de saúde não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando — e deve envolver um vírus de transmissão respiratória ou uma zoonose.

Segundo Márcia Castro, que estuda o Brasil e a Amazônia há mais de duas décadas, o país tem pontos fortes, como o Programa Nacional de Imunizações e o Sistema Único de Saúde (SUS), mas ainda enfrenta falhas apontadas em uma avaliação feita com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Entre os problemas citados por ela estão leis pouco ágeis para respostas rápidas e a comunicação de risco, que ela chamou de péssima na pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 na Bahia 1 de 7

A pesquisadora contou que grupos técnicos — com especialistas, o Instituto Todos pela Saúde e comissões criadas por portaria do Ministério da Saúde — estudaram a criação de um órgão de governança autônoma e orçamento próprio ligado ao ministério. A ideia seria planejar respostas antes de crises, treinar equipes e trabalhar com foco em equidade. Segundo ela, o material voltou para o ministro da Saúde e não avançou no período eleitoral.

Ao falar sobre dinheiro e políticas públicas, Márcia Castro criticou medidas que tirem o foco de equidade das ações sociais e questionou o peso das emendas parlamentares na saúde. Para ela, falta clareza se essas verbas diminuem ou aumentam as desigualdades, porque cidades menores nem sempre têm força política para puxar recursos. Ela disse que o erro está em decisões que não priorizam necessidades nem equidade, o que afeta o bem-estar da população.

Sobre o SUS, a demógrafa lembrou que nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema universal gratuito como o do Brasil, onde cerca de 75% das pessoas dependem exclusivamente do atendimento público. Ela destacou que a atenção primária e a Estratégia de Saúde da Família ajudaram a reduzir desigualdades e mortes infantis, mas o sistema ainda sofre com falta de verba e precisa ficar mais preparado para emergências.

Clima, infância e envelhecimento

Na entrevista, Márcia Castro ainda afirmou que a crise climática piora desigualdades antigas e já atinge a saúde e o desenvolvimento das crianças. Ela citou que 42% das escolas — e 52% das que ficam em favelas — não têm área verde ao redor, criando ilhas de calor, além de destacar o efeito de ondas de calor, poluição e fumaça sobre bebês e crianças pequenas.

De acordo com a pesquisadora, os primeiros anos de vida — desde a gravidez — moldam o desenvolvimento cognitivo, motor e social e podem deixar marcas na vida adulta e na velhice, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Ela também alertou que o Brasil não está preparado para o envelhecimento rápido da população nem para a crise do cuidado, quando famílias menores e mulheres acumulam o cuidado de filhos e pais idosos.

Ao comentar os planos de adaptação climática discutidos no contexto da COP e no Brasil, Márcia Castro disse que as metas de infraestrutura levam anos para sair do papel e precisam ser política de Estado, e não mudar a cada governo. Ela citou que, segundo o relatório de adaptação, não fazer nada até 2050 pode custar 146% do PIB de 2024 — um valor muito maior do que agir, mitigar e se adaptar.

Malária e garimpo

Sobre a malária, Márcia Castro informou que o Brasil quer eliminar a doença até 2035 — com metas até 2030 para zerar mortes e a transmissão de Plasmodium falciparum —, mas o ritmo de queda precisa ser mais rápido. Ela citou o uso da tafenoquina (que exige teste prévio para deficiência de G6PD e ganhou versão infantil) e lembrou que, em 2023, pela primeira vez na história, mais da metade dos casos aconteceu em áreas indígenas e de garimpo.