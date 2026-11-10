DIAGNÓSTICO

Brasil tem 5,3 milhões de pessoas com diabetes sem saber; pesquisa revela barreiras para exames

Levantamento da Federação Internacional de Diabetes aponta que 32% dos adultos com a doença não receberam diagnóstico; dificuldade para conseguir consulta é o principal obstáculo citado por brasileiros

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:52

Brasil tem 5,3 milhões de pessoas com diabetes sem saber; pesquisa revela barreiras para exames Crédito: Foto: Banco de imagem

Mais de 5 milhões de brasileiros vivem com diabetes sem saber que têm a doença. São cerca de 5,3 milhões de pessoas, o equivalente a 32% dos 16,6 milhões de adultos que convivem com a condição no país. Apesar da dimensão do problema, uma pesquisa da Federação Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em inglês) mostra que muitos brasileiros com fatores de risco subestimam a possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e encontram dificuldades para fazer exames.

Divulgado às vésperas do Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, o levantamento ouviu 352 adultos brasileiros com fatores de risco conhecidos para a doença, mas sem diagnóstico. Embora 93% considerem importante fazer uma avaliação de risco mesmo quando a pessoa se sente saudável, apenas 23% acreditam que provavelmente desenvolverão diabetes tipo 2.

Pré-diabetes precisa de atenção 1 de 9

Outro dado chama a atenção: 66% dos entrevistados acreditam, equivocadamente, que pessoas com pré-diabetes costumam apresentar sintomas perceptíveis. Nessa condição, os níveis de glicose no sangue estão acima do normal, mas ainda não atingiram os critérios para o diagnóstico de diabetes tipo 2.

Dificuldade para conseguir consulta é principal barreira

A pesquisa identificou obstáculos que dificultam a realização de exames. Mais de dois em cada cinco brasileiros entrevistados (42%) disseram que teriam dificuldade para agendar uma avaliação de risco de diabetes. A barreira mais citada foi conseguir uma consulta médica ou atendimento em uma unidade de saúde, mencionada por 28% dos participantes. O custo apareceu em segundo lugar, com 22%, seguido pelo receio em relação aos resultados, apontado por 20%. Nesse indicador de dificuldade de acesso à consulta, o Brasil teve o maior percentual entre os seis países pesquisados.

Apesar dos entraves, existe disposição para buscar atendimento: 78% dos brasileiros ouvidos afirmaram que pretendem fazer um exame nos seis meses seguintes. O índice foi o mais alto entre os países incluídos no estudo. Para a vice-presidente da IDF, Hermelinda Pedrosa, aproximar os testes dos locais frequentados pela população pode ajudar a identificar a doença mais cedo. Ela cita farmácias e espaços comunitários como alternativas para facilitar o acesso, especialmente para quem enfrenta dificuldades para encaixar consultas na rotina de trabalho e da família.

Brasil precisaria de 2 milhões de diagnósticos adicionais

O levantamento também chama a atenção para a distância entre o número de pessoas que vivem com diabetes e aquelas que já sabem que têm a doença. Segundo o Atlas de Diabetes da IDF, 68% dos adultos brasileiros com diabetes receberam diagnóstico. A meta global da Organização Mundial da Saúde (OMS) é elevar esse percentual para 80% até 2030.

Aplicada às estimativas brasileiras, essa referência representa a necessidade de aproximadamente 2 milhões de diagnósticos adicionais. A IDF calcula que seria necessário alcançar uma média de cerca de 1.300 novos diagnósticos por dia até o fim de 2030 para atingir esse patamar. A entidade ressalta que se trata de um cálculo ilustrativo, e não de uma projeção.

O impacto também aparece nas despesas com saúde. Segundo estimativas da federação, os gastos relacionados ao diabetes no Brasil chegaram a aproximadamente R$ 243 bilhões em 2024. Parte significativa dos custos está associada ao tratamento de complicações graves, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal, perda de visão e amputações de membros inferiores.

Campanhas e testes rápidos podem facilitar o diagnóstico

Para reduzir o número de pessoas que convivem com a doença sem saber, a IDF recomenda ampliar o acesso à testagem e melhorar a divulgação de informações sobre os fatores de risco. Na pesquisa, 57% dos brasileiros disseram que gostariam de receber informações sobre diabetes por meio de campanhas de conscientização em locais próximos de onde vivem.

Além disso, 49% afirmaram que fariam testes rápidos sem necessidade de agendamento em espaços de fácil acesso, como farmácias e supermercados. A possibilidade de consultas à noite ou nos fins de semana também foi apontada como uma alternativa bem-vinda por 39% dos participantes.

A federação ainda defende que as campanhas expliquem com clareza quem deve fazer os exames, onde procurar atendimento e quais são os próximos passos após a avaliação. Outro ponto é combater a ideia de que o diabetes sempre apresenta sinais evidentes, já que o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 podem evoluir sem sintomas perceptíveis.