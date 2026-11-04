SAÚDE MENTAL

Burnout materno: quando o cansaço de cuidar dos filhos deixa de ser passageiro

Pesquisa com mais de 1,8 mil mulheres identificou sinais de esgotamento em grande parte das entrevistadas; especialista explica como reconhecer a sobrecarga e por que a rede de apoio faz diferença

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13:45

Burnout materno: quando o cansaço de cuidar dos filhos deixa de ser passageiro Crédito: Imagem gerada pela IA

Cuidar dos filhos, administrar a casa, trabalhar e acompanhar as demandas escolares pode deixar muitas mães sobrecarregadas. O problema ganha outra dimensão quando o cansaço deixa de ser pontual e passa a fazer parte de todos os dias. Esse estado persistente de exaustão pode estar relacionado ao chamado burnout parental, fenômeno associado ao estresse crônico da parentalidade.

Um levantamento realizado em 2024 pela B2Mamy e pela Kiddle Pass, com 1.868 mulheres, identificou sinais de esgotamento moderado em 44,2% das entrevistadas, leve em 33,99% e grave em 9,37%. Apenas 9,42% apresentavam poucos ou nenhum sinal. A pesquisa também apontou a importância da rede de apoio: 30% das participantes não contavam com suporte fora do período escolar, e, nesse grupo, o esgotamento moderado a grave foi 59% maior.

Burnout 1 de 5

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define burnout como um fenômeno relacionado especificamente ao contexto ocupacional. Já o termo burnout parental é utilizado na literatura científica para descrever o esgotamento associado ao estresse crônico da parentalidade.

A especialista em parentalidade e fundadora da Parenting Solutions, Sabrina Carneiro, explica que estar cansada não significa necessariamente ter burnout parental. O alerta aparece quando a exaustão se torna persistente e pode vir acompanhada de distanciamento emocional dos filhos, sensação de não se reconhecer mais e perda do prazer ou da realização na experiência de cuidar.

“Ela pode trabalhar, levar os filhos à escola, organizar a casa e continuar fazendo tudo o que precisa ser feito. Para quem olha de fora, parece que está dando conta. Por dentro, pode estar pensando todos os dias que não aguenta mais”, explica Sabrina. Burnout parental não é sinônimo de depressão. São condições diferentes, embora possam coexistir. Quando o esgotamento começa a comprometer a saúde, os relacionamentos e a rotina, é importante buscar ajuda profissional.

Quando o cansaço deixa de ser parte da rotina?

A sobrecarga pode vir acompanhada de culpa e questionamentos sobre a própria capacidade de maternar, como “Será que sou uma mãe ruim?” ou “Será que meu filho é difícil demais?”. Para Sabrina, em muitos casos, o problema está na quantidade de demandas que a mãe tenta sustentar com poucos recursos e apoio insuficiente. “A exaustão pode fazer parte de alguns momentos da parentalidade. O que não devemos normalizar é a exaustão crônica”, afirma.

Rotina também ajuda a reduzir a sobrecarga

A organização familiar não serve apenas para estruturar o dia das crianças. Ela também pode diminuir a quantidade de decisões que os adultos precisam tomar continuamente. Definir quem busca os filhos, o que será servido nas refeições, quando começa a lição de casa, quem prepara a mochila e como será a rotina da noite exige tempo e energia. Quando todas essas decisões ficam concentradas em uma única pessoa, a carga mental aumenta.

“Uma rotina possível é diferente de uma rotina perfeita. Precisamos olhar para as prioridades reais daquela família e distribuir responsabilidades de uma maneira que funcione para ela”, diz Sabrina. Na prática, isso pode envolver rever horários, antecipar decisões, dividir tarefas e incluir outros adultos responsáveis pela criança na organização cotidiana.

A especialista também alerta que a autorregulação emocional não pode se transformar em mais uma cobrança para quem já está esgotada. “Uma mãe emocionalmente habilidosa também pode chegar ao burnout quando passa tempo demais exposta a demandas que ultrapassam seus recursos. Antes de perguntar como ela pode reagir melhor, precisamos olhar para o que pode ser retirado, dividido ou simplificado”, explica.

Descanso e rede de apoio também são necessários

O sono é outro aspecto importante. Depois que os filhos dormem, muitas mães aproveitam o período para terminar o trabalho, organizar a casa ou ter algum tempo sem precisar cuidar de outras pessoas. Quando isso acontece constantemente às custas do descanso, a exaustão pode se intensificar. “Em alguns casos, a mãe sente que só volta a ser ela mesma quando todos dormem. Mas a falta de sono de qualidade aumenta a exaustão e dificulta ainda mais a saída desse ciclo”, afirma Sabrina.

Por isso, o cuidado com quem cuida também precisa fazer parte da organização familiar. Descanso, divisão de responsabilidades e uma rede de apoio possível são elementos importantes para reduzir a sobrecarga. Uma mãe pode amar profundamente os filhos e, ao mesmo tempo, estar cansada de cuidar. Reconhecer essa realidade ajuda a diminuir a culpa e abre espaço para discutir formas concretas de oferecer suporte. “A criança não precisa de um adulto que nunca se desregula. Precisa de um adulto que tenha recursos para cuidar. E esse adulto também precisa ser cuidado”, diz a especialista.

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