SAÚDE MENTAL

Burnout pode começar no vestibular e acompanhar estudante durante a faculdade; veja os sinais

Excesso de estudos, pressão por resultados e privação de sono podem alimentar um processo de esgotamento que não termina com a aprovação

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 05:00

Burnout pode começar no vestibular e acompanhar estudante durante a faculdade; veja os sinais Crédito: Anna Shvets / Pexels

A aprovação no vestibular costuma ser vista como o momento em que todo o esforço finalmente vale a pena. Para alguns estudantes, porém, a pressão acumulada durante meses ou anos de preparação não desaparece quando o resultado chega. O excesso de estudos, a falta de sono e a sensação de que é preciso estar sempre produzindo podem transformar o cansaço em um processo prolongado de esgotamento.

O burnout acadêmico não necessariamente aparece de uma hora para outra. Os primeiros sinais podem ser confundidos com o desgaste natural de uma rotina intensa: cansaço persistente, falta de energia e dificuldade para manter o ritmo de estudos. Com o tempo, podem surgir problemas de concentração, irritabilidade, perda de motivação, distanciamento das atividades acadêmicas e sensação de incapacidade diante das demandas.

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Esgotamento pode atravessar a mudança para a universidadeUma revisão sistemática publicada no Journal of Adolescence, que reuniu 48 estudos longitudinais sobre burnout escolar entre adolescentes, apontou consequências como menor envolvimento com os estudos, prejuízos no desenvolvimento da identidade e menor satisfação com a vida.

O trabalho também identificou a exaustão como uma das primeiras dimensões do burnout a se desenvolver, reforçando a importância de observar os sinais antes que o quadro se prolongue. Nesse contexto, a preparação para o vestibular pode fazer parte de uma trajetória mais longa de exposição a demandas acadêmicas. Um estudante que passa anos associando desempenho a valor pessoal e abrindo mão constantemente de descanso pode chegar à universidade sem conseguir interromper esse padrão.

Na faculdade, a pressão pode continuar

A aprovação também não significa necessariamente o fim da sobrecarga. Na universidade, provas, trabalhos, estágios, atividades extracurriculares e expectativas relacionadas à carreira podem manter o estudante sob pressão. Um estudo publicado na revista Contemporary Educational Psychology acompanhou estudantes ao longo de um semestre e identificou aumento linear dos sintomas de burnout.

Os autores também discutem evidências de pesquisas anteriores que observaram alterações em dimensões como exaustão e cinismo durante períodos de dois a quatro anos de formação universitária.Para Pedro Guersoni, doutorando em Desenvolvimento Humano, especialista em Análise do Comportamento Aplicada e professor da Universidade São Judas, a permanência desse padrão merece atenção.

“Quando o estudante passa a vivenciar a rotina acadêmica de forma predominantemente exaustiva, o problema deixa de estar restrito a uma prova ou a um semestre. A manutenção desse padrão de cobrança e pouca recuperação pode contribuir para que o sofrimento acompanhe diferentes momentos da trajetória educacional”, explica.

Como diferenciar cansaço de burnout?

Sentir cansaço depois de uma sequência de provas ou de um período especialmente intenso de estudos pode fazer parte da rotina. O alerta aparece quando a exaustão deixa de ser pontual e passa a interferir de forma constante na vida do estudante.

Entre os sinais que merecem atenção estão:

sensação persistente de exaustão;

perda prolongada de motivação;

dificuldade de concentração;

irritabilidade;

alterações no sono;

afastamento dos estudos;

perda de interesse por atividades antes prazerosas;

sensação frequente de incapacidade diante das demandas.



A presença desses sinais não significa, isoladamente, que o estudante tenha burnout. A avaliação de um profissional é importante para entender o que está acontecendo e diferenciar o esgotamento de outras condições.

Descanso também faz parte da preparação

Uma rotina sustentável de estudos não precisa ser construída apenas em torno da quantidade de horas diante dos livros. Sono adequado, pausas, atividade física, lazer e convivência social também fazem parte do cuidado com a saúde. Familiares e educadores podem contribuir ao evitar que a aprovação seja apresentada como única medida de sucesso. Da mesma forma, momentos de descanso não devem ser automaticamente interpretados como falta de dedicação.

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada na Scientific Reports, que reuniu 44 estudos com 26,5 mil universitários, encontrou prevalências elevadas de exaustão emocional, cinismo e baixa realização pessoal entre os estudantes avaliados.

Universidade também pode ajudar

A prevenção não depende apenas do estudante. Instituições de ensino podem criar espaços de acolhimento e acompanhamento para identificar sinais de sofrimento ao longo da formação. Na Universidade São Judas, por exemplo, o Centro Integrado de Saúde (CIS) oferece serviços voltados à atenção à saúde da comunidade acadêmica.