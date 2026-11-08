CUIDADO

Busca por músculos maiores pode custar a saúde do coração; entenda os riscos dos anabolizantes

Pesquisa aponta aumento expressivo no risco de infarto e doenças cardíacas entre usuários de anabolizantes; urologista alerta também para consequências na fertilidade e na saúde sexual

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:00

Busca por músculos maiores pode custar a saúde do coração; entenda os riscos dos anabolizantes Crédito: TV Brasil

A busca por músculos maiores, melhor desempenho na academia e aumento da libido pode levar homens a recorrer ao uso de anabolizantes sem indicação médica. A prática, porém, está associada a riscos importantes para a saúde. Um estudo publicado na revista científica Circulation relacionou o uso dessas substâncias a um risco três vezes maior de infarto e quase nove vezes maior de cardiomiopatia, doença que compromete o músculo cardíaco.

O alerta ganha destaque durante o Novembro Azul, campanha dedicada à saúde masculina. O urologista Augusto Modesto, da Clínica Urológica da Bahia (CUB), chama atenção para a diferença entre o uso de hormônios com finalidade estética e a reposição de testosterona em pacientes com deficiência comprovada.

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“Quando alguém usa testosterona ou outros anabolizantes para acelerar resultados na academia, não está necessariamente corrigindo uma deficiência. Pode estar expondo o organismo a danos cardiovasculares, sexuais e reprodutivos”, alerta. No Brasil, a Resolução nº 2.333/2023 do Conselho Federal de Medicina (CFM) proíbe a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular ou melhora do desempenho esportivo.

Riscos vão além da aparência

Além dos problemas cardiovasculares, o uso indiscriminado de anabolizantes pode favorecer hipertensão, alterações no colesterol, trombose, danos ao fígado, acne e mudanças de humor. Essas substâncias também podem inibir a produção natural de testosterona, reduzir o volume dos testículos e prejudicar a produção de espermatozoides.

O impacto pode atingir justamente áreas que alguns usuários pretendem melhorar com os hormônios, como a aparência física e a vida sexual. “É um paradoxo: muitos jovens buscam os anabolizantes para melhorar a aparência e a vida sexual, mas podem terminar com infertilidade, disfunção erétil, distúrbios de coagulação, infarto fulminante e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, existe a dificuldade de recuperar a produção hormonal após interromper o uso”, explica Modesto.

Isso não significa que toda administração de testosterona seja inadequada. Em 2026, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual divulgaram recomendações conjuntas para o diagnóstico e o tratamento do hipogonadismo masculino, condição caracterizada pela deficiência hormonal associada a sintomas.

Quando a reposição hormonal é indicada

Homens com hipogonadismo podem apresentar queda persistente da libido, perda de força e massa muscular, fragilidade óssea e redução da disposição. Quando existe indicação clínica, a reposição de testosterona pode melhorar sintomas sexuais e contribuir para a manutenção da massa magra e da saúde óssea.

No entanto, envelhecer, sentir cansaço ou desejar ganhar músculos não são, isoladamente, motivos para iniciar o tratamento. “Reposição hormonal não é fórmula de rejuvenescimento. O objetivo é restaurar níveis adequados em quem realmente precisa, depois de investigar possíveis causas dos sintomas, como obesidade, problemas de sono e outras doenças”, esclarece o urologista.

O diagnóstico exige avaliação clínica e pelo menos duas dosagens de testosterona realizadas pela manhã, em dias diferentes. O especialista também considera o desejo de ter filhos e possíveis contraindicações antes de definir a conduta. Durante o tratamento, acompanha a resposta do paciente e indicadores como hemograma e saúde prostática, conforme cada caso.

Atendimento especializado

Em Salvador, a Clínica Urológica da Bahia implantou neste ano o Centro de Andrologia e Infertilidade, voltado à saúde hormonal, sexual e reprodutiva masculina. Segundo a instituição, o atendimento inclui avaliação individualizada e acompanhamento dos pacientes que têm indicação de reposição hormonal, com revisões semestrais e possíveis ajustes no tratamento.