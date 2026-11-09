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Café amarela os dentes? O que acontece com seu sorriso quando você toma a bebida

Pigmentos da bebida podem alterar a cor dos dentes ao longo do tempo, mas trocar o café tradicional pelo descafeinado ou adicionar leite não elimina necessariamente o problema

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Café amarela os dentes? O que acontece com seu sorriso quando você toma a bebida
Café amarela os dentes? O que acontece com seu sorriso quando você toma a bebida Crédito: Imagem gerada pela IA

O café está presente na rotina de milhões de brasileiros, mas o consumo frequente também levanta dúvidas sobre seus efeitos na aparência dos dentes. A bebida pode contribuir para o amarelamento do sorriso, mas a intensidade das manchas depende de fatores como a frequência de consumo e os cuidados com a higiene bucal.

Segundo a mestre em Odontopediatria pela Universidade de São Paulo (USP),  Brunna Bastos, as manchas provocadas pelo café são geralmente extrínsecas, ou seja, ficam na superfície dos dentes. Isso acontece porque os pigmentos presentes na bebida podem se depositar na região e provocar alterações de cor com o passar do tempo.

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“Não é necessário abandonar o café para cuidar da saúde bucal, mas vale prestar atenção à forma como a bebida é consumida e manter uma rotina adequada de higiene. Tomar café em pequenos goles ao longo de várias horas, por exemplo, prolonga o contato com os dentes. Observar esses hábitos e adotar os cuidados recomendados por um dentista ajuda a preservar o sorriso”, explica a dentista, que é também especialista da GUM, marca de cuidados bucais da Sunstar.

Cafeína, leite e manchas: o que é mito e verdade?

Uma das dúvidas mais comuns é se a cafeína seria a principal responsável pelo amarelamento. A resposta é não. O café contém pigmentos que podem se depositar na superfície dentária, e a cafeína não deve ser apontada isoladamente como causadora das manchas. Por isso, optar pela versão descafeinada não garante que a alteração de cor seja evitada.

Outro questionamento envolve a adição de leite ou creme à bebida. Um estudo publicado no International Journal of Dental Hygiene investigou o potencial de descoloração de diferentes preparações de café, incluindo versões com açúcar, adoçantes e creme. Em laboratório, amostras de dentes bovinos expostas ao café com creme apresentaram menor alteração de cor em comparação com aquelas expostas ao café preto. O resultado, entretanto, não comprova que adicionar leite ao café seja suficiente para prevenir manchas em dentes humanos. A frequência de consumo e os cuidados de higiene continuam sendo importantes.

Escovação ajuda a evitar o amarelamento?

A higiene bucal adequada contribui para remover resíduos e controlar a placa bacteriana, mas não garante a eliminação de todas as manchas. A escovação correta e o uso diário do fio dental fazem parte dos cuidados necessários para preservar a saúde dos dentes. Também é preciso ter atenção ao momento da escovação. A acidez de alimentos e bebidas pode deixar o esmalte temporariamente mais suscetível ao desgaste. Por isso, escovar os dentes com força logo após o consumo de café não é uma boa estratégia para tentar impedir o amarelamento.

O uso de creme dental fluoretado e movimentos suaves durante a escovação são medidas importantes. Em caso de dúvida sobre o intervalo adequado entre tomar café e escovar os dentes, a orientação é consultar um dentista. Para quem não pretende abrir mão da bebida, a recomendação é manter uma rotina consistente de higiene bucal e evitar métodos caseiros abrasivos na tentativa de clarear o sorriso. Quando as alterações de cor persistem, a avaliação odontológica ajuda a identificar a origem das manchas e definir o cuidado mais adequado.

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