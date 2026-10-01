HÁBITOS SAUDÁVEIS

Café demais faz mal? Veja os sinais de que seu corpo está recebendo cafeína em excesso

Quantidade de cafeína varia conforme o preparo e também está presente em chás, energéticos, refrigerantes e chocolates; entenda como identificar o excesso

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:02

Café demais faz mal? Veja os sinais de que seu corpo está recebendo cafeína em excesso Crédito: Imagem gerada por IA

Para muita gente, a primeira xícara de café é quase um ritual obrigatório para começar o dia. A bebida está presente em 98% dos lares brasileiros e o país consumiu 21,409 milhões de sacas de café em 2025, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Mas, quando o assunto é saúde, não basta contar quantas xícaras são tomadas: é preciso considerar a quantidade de cafeína consumida ao longo de todo o dia.

A substância também está presente em chás, energéticos, refrigerantes, chocolates e outros produtos. Além disso, a quantidade encontrada em uma xícara de café pode variar bastante conforme o tipo da bebida, o preparo e o tamanho da porção. Segundo Celso Cukier, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, não existe uma quantidade de café que possa ser considerada adequada para todas as pessoas.

“Uma xícara de café não necessariamente representa sempre a mesma quantidade de cafeína. O tipo de café, o preparo e o tamanho da porção podem mudar bastante essa concentração”, explica. A tolerância também varia de acordo com características individuais, como peso, idade, sensibilidade à cafeína, qualidade do sono e algumas condições de saúde.

Por isso, uma pessoa pode consumir determinada quantidade sem perceber efeitos importantes, enquanto outra pode apresentar sintomas mesmo com uma ingestão menor.

Quais são os sinais de que você está tomando café demais?

O excesso de cafeína pode provocar diferentes reações no organismo. Entre os sinais estão:

insônia;

agitação;

ansiedade;

tremores;

palpitações;

desconforto gastrointestinal.



A sensibilidade individual é importante na intensidade desses efeitos. “O próprio corpo pode dar sinais de que a quantidade está acima do que aquela pessoa tolera. Dificuldade para dormir, sensação de aceleração, tremores, ansiedade ou palpitações são alguns sinais que merecem atenção”, afirma Cukier. Quando os sintomas persistem, a orientação é procurar avaliação médica.

Café pode atrapalhar o sono?

O horário em que a bebida é consumida também merece atenção. Pessoas mais sensíveis à cafeína podem ter o sono prejudicado quando tomam café próximo do período de dormir.Isso pode acontecer mesmo quando a pessoa não percebe uma alteração imediatamente após beber a bebida. “Mesmo quando a pessoa não percebe uma alteração imediata, a cafeína pode interferir no sono. Por isso, quem tem dificuldade para dormir deve observar se existe relação entre o horário do café e a qualidade do descanso”, orienta o nutrólogo.

Quantas xícaras de café podem ser tomadas por dia?

Não há uma resposta única, porque a quantidade de cafeína varia conforme o café e o método de preparo.De acordo com a Embrapa, uma xícara média de 150 ml de café coado pode conter entre 80 e 150 mg de cafeína. A diferença mostra por que contar apenas o número de xícaras pode não representar o consumo real da substância.

Além do café, é necessário considerar outras fontes consumidas durante o dia, como chás, energéticos, refrigerantes e chocolates. “Não existe uma quantidade que funcione da mesma forma para todo mundo. Peso, idade, sensibilidade à cafeína, qualidade do sono e algumas condições de saúde podem influenciar essa tolerância”, explica Cukier.

Café não precisa ser retirado da rotina