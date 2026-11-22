ONDAS DE CALOR

Calor extremo dentro de casa também oferece riscos; veja como proteger crianças e idosos

Estresse térmico pode provocar desidratação e até emergências médicas sem exposição direta ao sol. Especialista orienta como refrescar a residência, reconhecer sinais de alerta e cuidar dos grupos mais vulneráveis

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:00

Calor extremo dentro de casa também oferece riscos; veja como proteger crianças e idosos Crédito: Imagem gerada pela IA

O risco provocado pelas altas temperaturas não está restrito às praias, parques ou ambientes expostos diretamente ao sol. Dentro de casa, o calor acumulado também pode sobrecarregar o organismo, favorecer a desidratação e provocar problemas de saúde, especialmente entre crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Com a aproximação dos meses mais quentes e a previsão de impactos associados ao El Niño, a atenção precisa incluir os ambientes domésticos. Segundo Flávia Mieko Kamoda, médica de Família e Comunidade da UBS Jardim São Bento, em São Paulo, o estresse térmico pode se instalar de maneira silenciosa, antes mesmo de surgirem os primeiros sinais de mal-estar.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

“Quando a sede aparece, o corpo já iniciou um processo de perda hídrica que afeta a pressão arterial e a regulação da temperatura. Por isso, a prevenção é uma atitude contínua que envolve antecipar o consumo de líquidos e atenuar a temperatura dos cômodos onde a família passa a maior parte do tempo”, explica.

Por que crianças e idosos exigem mais atenção?

A capacidade de regular a temperatura corporal varia conforme a idade e as condições de saúde. Em bebês e crianças pequenas, o sistema responsável pelo controle térmico ainda está em desenvolvimento, o que pode favorecer o superaquecimento e a desidratação.

Entre os idosos, o envelhecimento pode reduzir a percepção da sede e a capacidade de transpiração. O uso de medicamentos contínuos, como diuréticos e alguns anti-hipertensivos, também pode interferir na resposta do organismo à perda de líquidos.

Por isso, a médica recomenda que familiares e cuidadores não esperem que essas pessoas peçam água para oferecer líquidos. Nos idosos, é importante observar mudanças no volume e na coloração da urina, além de alterações no estado de alerta. Nos bebês, fraldas secas por mais de três horas, choro sem lágrimas e prostração incomum podem indicar desidratação.

“A regra de ouro é oferecer líquidos em pequenos goles ao longo de todo o dia, fracionados, sem tentar forçar grandes volumes de uma única vez”, orienta a especialista. A recomendação, porém, precisa considerar as condições individuais de saúde e eventuais restrições médicas.

Como deixar a casa mais fresca sem gastar muito?

Algumas medidas simples ajudam a reduzir o calor acumulado nos ambientes. Uma delas é aproveitar os horários mais frescos, como o início da manhã e a noite, para abrir janelas e favorecer a circulação de ar. Nos períodos de maior incidência solar, cortinas, persianas e venezianas devem ser fechadas para diminuir a entrada de calor.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também recomenda aproveitar o ar mais fresco da noite para resfriar a residência e bloquear a incidência direta do sol durante o dia. O uso de ventiladores merece atenção quando as temperaturas estão muito elevadas. Acima de 35 °C, o aparelho pode não ser suficiente para prevenir problemas relacionados ao calor. Por isso, não deve ser considerado uma proteção isolada: hidratação e outras medidas para refrescar o corpo e o ambiente continuam necessárias.

“Em casas com cobertura de telha de amianto ou pouca circulação de ar, alguns cuidados fazem grande diferença: manter panos úmidos ou bacias com água nos quartos, afastar camas das paredes que recebem sol à tarde e vestir roupas claras e 100% algodão”, recomenda Flávia. Ela também orienta deixar garrafas ou jarras de água em locais visíveis e acessíveis, principalmente para idosos com mobilidade reduzida.

Cuidados com a rotina durante os dias quentes

Atividades físicas e passeios ao ar livre devem ser realizados preferencialmente nos horários de temperatura mais amena, como o início da manhã ou o final da tarde. Também é importante evitar esforços intensos nos períodos de maior calor e procurar ambientes frescos sempre que possível.

Para bebês com menos de seis meses em aleitamento materno exclusivo, a orientação é aumentar a frequência das mamadas, sem oferecer água ou chás, salvo recomendação médica específica. Já pessoas com insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou outras condições que exigem restrição hídrica precisam seguir a quantidade de líquidos definida pelo médico.

Outro cuidado fundamental é nunca deixar crianças ou idosos sozinhos dentro de veículos estacionados, mesmo por poucos minutos ou com os vidros parcialmente abertos. O interior do automóvel pode aquecer rapidamente e atingir temperaturas perigosas, criando risco de desidratação, insolação e morte.

Quais são os sinais de desidratação e insolação?

Boca seca persistente, dor de cabeça, redução do volume de urina e cansaço fora do habitual são sinais que merecem atenção. Diante desses sintomas, a orientação é interromper as atividades, procurar um local fresco, afrouxar as roupas e iniciar a hidratação oral gradual, se a pessoa estiver consciente e conseguir engolir normalmente.

Já confusão mental, sonolência intensa, dificuldade para responder, vômitos contínuos, desmaio, convulsões ou temperatura corporal muito elevada podem indicar uma emergência relacionada ao calor. Nesses casos, é necessário procurar atendimento imediato em uma UPA ou pronto-socorro, ou acionar o SAMU pelo telefone 192.

“Se a pessoa apresentar confusão mental, sonolência profunda com dificuldade para responder, vômitos contínuos que impedem a retenção de líquidos, desmaio, convulsões ou febre alta com pele muito quente e seca, indicando que o corpo perdeu a capacidade de suar, estamos diante de uma emergência clínica decorrente de insolação grave”, alerta a médica.