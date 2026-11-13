PREVENÇÃO

Calor intenso na Bahia: veja os sinais de desidratação e os riscos que as altas temperaturas trazem à saúde

Ondas de calor podem provocar desde cãibras e tontura até complicações cardiovasculares; endocrinologista orienta como se proteger e quem precisa de atenção redobrada

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:30

Calor intenso na Bahia: veja os sinais de desidratação e os riscos que as altas temperaturas trazem à saúde Crédito: Freepik

Com os dias cada vez mais quentes na Bahia e a previsão de temperaturas ainda mais elevadas sob influência do El Niño, os cuidados com a saúde precisam ser reforçados. A exposição prolongada ao calor pode provocar desde desconfortos leves, como cãibras e fadiga, até problemas mais graves, como desidratação, exaustão térmica e insolação.

De acordo com a endocrinologista Thaisa Trujilho, do Sabin Diagnóstico e Saúde, as altas temperaturas também podem agravar doenças preexistentes, como problemas respiratórios, diabetes e hipertensão. Por isso, reconhecer os primeiros sinais de que o organismo está sendo afetado pelo calor é fundamental para evitar complicações.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

Entre os sintomas de desidratação estão sede intensa, boca e mucosas secas, olhos fundos, tontura, fadiga, confusão mental, redução do volume de urina e diminuição da elasticidade da pele. A médica alerta que as manifestações variam de acordo com a gravidade do quadro e a idade da pessoa. Bebês, crianças pequenas e idosos exigem atenção especial, pois podem ter mais dificuldade para identificar ou comunicar a sensação de sede.

Calor excessivo também sobrecarrega o coração

As altas temperaturas não afetam apenas a hidratação. O calor intenso também pode interferir no funcionamento do coração e da circulação sanguínea. Segundo Thaisa, os vasos sanguíneos próximos à pele se dilatam para facilitar a liberação de calor, fazendo com que o coração trabalhe mais para manter a circulação. Como consequência, podem ocorrer aumento da frequência cardíaca e queda da pressão arterial, especialmente ao se levantar.

A transpiração intensa também provoca perda de água e sais minerais, reduzindo o volume de sangue circulante e aumentando a sobrecarga cardiovascular. A endocrinologista alerta que a associação entre aumento da temperatura corporal, alterações do estado mental, queda da pressão arterial e elevação das frequências cardíaca e respiratória exige atendimento médico imediato.

Água é a principal aliada contra a desidratação

Para reduzir os riscos, a recomendação é manter a hidratação ao longo de todo o dia, sem esperar sentir sede intensa. Não existe, porém, uma quantidade única de água indicada para todas as pessoas. A necessidade varia conforme idade, peso, nível de atividade física, temperatura ambiente e condições de saúde.

“Para a maioria das pessoas, a água continua sendo a principal e melhor opção para hidratação e deve ser ingerida ao longo de todo o dia. A água de coco pode ser uma alternativa, pois fornece eletrólitos, especialmente potássio”, explica a médica.

Os isotônicos também podem ser úteis em situações de transpiração intensa e prolongada, como exercícios de longa duração ou exposição prolongada ao calor. No entanto, o consumo exige cuidado, pois essas bebidas podem conter quantidades relevantes de açúcar e sódio.

Veja como se proteger durante os dias mais quentes

Quem pratica atividades físicas deve evitar os horários de maior incidência de calor. A orientação é priorizar o início da manhã, o final da tarde ou a noite. Também é importante usar roupas leves, fazer pausas mais frequentes e, sempre que possível, realizar exercícios em locais sombreados, ventilados ou climatizados.

Pessoas com doenças crônicas, idosos e indivíduos que utilizam determinados medicamentos, como diuréticos, hipoglicemiantes e psicotrópicos, devem ter atenção redobrada. Esses fatores podem aumentar a vulnerabilidade aos efeitos das altas temperaturas.

Exames de rotina podem ajudar a avaliar a saúde

A avaliação médica antes de períodos de maior exposição ao calor ou de esforço físico pode ser especialmente importante para pessoas com doenças crônicas e idosos. Nesses casos, exames laboratoriais podem auxiliar na avaliação da função renal, dos níveis de eletrólitos e da glicemia. A necessidade de cada exame deve ser definida individualmente, conforme a avaliação médica.