BEM-ESTAR

Caminhar 30 minutos por dia faz diferença? Veja sete benefícios para o corpo e a mente

Atividade de baixo impacto pode ajudar no condicionamento físico, na saúde cardiovascular, no controle do peso e também no bem-estar emocional

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00

Caminhar 30 minutos por dia faz diferença? Veja sete benefícios para o corpo e a mente Crédito: Shutterstock

Reservar 30 minutos do dia para caminhar pode ser uma forma simples de deixar a rotina mais ativa e trazer benefícios para o corpo e a mente. A atividade, considerada de baixo impacto e acessível para diferentes públicos, pode contribuir para o condicionamento físico, a saúde cardiovascular e a redução do tempo passado em comportamento sedentário.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos façam entre 150 e 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana. Uma caminhada em ritmo acelerado pode ajudar a alcançar essa meta, com aproximadamente 21 a 43 minutos de atividade por dia.

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Segundo Luiz Evandro, profissional de educação física da Rede Alpha Fitness, a simplicidade é justamente uma das vantagens da caminhada para quem está começando. “Não é necessário iniciar com treinos longos ou de alta intensidade. Uma caminhada de 30 minutos, realizada de forma regular e respeitando as condições de cada pessoa, já representa uma mudança importante para quem leva uma rotina sedentária”, explica.

Veja sete benefícios de caminhar regularmente

1. Ajuda no condicionamento físico

A caminhada regular pode contribuir para melhorar o condicionamento físico, especialmente entre pessoas que estão saindo de uma rotina sedentária. Com a adaptação do organismo, é possível aumentar gradualmente o tempo ou a intensidade da atividade.



2. Favorece a saúde cardiovascular

Caminhar faz parte das atividades aeróbicas que podem contribuir para a saúde do coração e da circulação sanguínea quando realizadas regularmente. A prática também ajuda a reduzir o tempo em comportamento sedentário, principalmente para quem passa muitas horas sentado trabalhando ou estudando.



3. Pode ajudar no controle do peso

Quando incorporada a uma rotina ativa, a caminhada pode contribuir para o controle do peso e fazer parte de uma estratégia mais ampla de hábitos saudáveis. O resultado, porém, depende também de outros fatores, como alimentação e nível geral de atividade física.



4. Fortalece a musculatura das pernas

A caminhada movimenta principalmente os músculos dos membros inferiores e pode contribuir para a manutenção da força e da mobilidade. Para quem está começando, o exercício também pode ser uma porta de entrada para outras atividades físicas.



5. Pode reduzir estresse e ansiedade

Os benefícios não ficam restritos ao corpo. A prática regular de atividade física está associada à redução do estresse e da ansiedade e pode favorecer a sensação de bem-estar. Quando feita ao ar livre, a caminhada ainda pode representar uma pausa das telas e das demandas do dia a dia.



6. Pode favorecer o sono

Manter uma rotina de atividade física também pode contribuir para a qualidade do sono e para uma maior disposição durante o dia. A caminhada pode ser uma alternativa especialmente interessante para quem tem dificuldade de inserir exercícios mais intensos na rotina.



7. Ajuda a manter uma rotina mais ativa

Além dos efeitos específicos, caminhar regularmente ajuda a diminuir o tempo em que a pessoa permanece parada durante o dia. Para quem passa muitas horas sentado, incluir pequenos períodos de movimento pode ser uma maneira prática de quebrar o comportamento sedentário.



Precisa caminhar 30 minutos de uma vez?

Não necessariamente. Para quem está começando, o mais importante pode ser criar regularidade e progressão gradual. É possível dividir o tempo de atividade em períodos menores ao longo do dia ou aumentar progressivamente a duração das caminhadas conforme o organismo se adapta.

“Mais importante do que caminhar rápido ou estabelecer uma distância específica é criar regularidade. Escolher um horário que seja possível manter, usar roupas e calçados confortáveis e respeitar os limites individuais são atitudes simples que ajudam a transformar a caminhada em um hábito”, destaca Luiz Evandro.

Quem precisa de orientação antes de começar?