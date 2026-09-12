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Caminhar 30 minutos por dia faz diferença? Veja sete benefícios para o corpo e a mente

Atividade de baixo impacto pode ajudar no condicionamento físico, na saúde cardiovascular, no controle do peso e também no bem-estar emocional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar
Caminhar 30 minutos por dia faz diferença? Veja sete benefícios para o corpo e a mente Crédito: Shutterstock

Reservar 30 minutos do dia para caminhar pode ser uma forma simples de deixar a rotina mais ativa e trazer benefícios para o corpo e a mente. A atividade, considerada de baixo impacto e acessível para diferentes públicos, pode contribuir para o condicionamento físico, a saúde cardiovascular e a redução do tempo passado em comportamento sedentário.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos façam entre 150 e 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana. Uma caminhada em ritmo acelerado pode ajudar a alcançar essa meta, com aproximadamente 21 a 43 minutos de atividade por dia.

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Raíssa Ferreira, 22 anos, que pratica jiu-jítsu e de crossfit, se define como uma atleta ‘híbrida’ por Arisson Marinho/CORREIO
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Júlia Malvar já pratica corrida, natação e musculação, mas deixou a atividade física como prioridade nas férias e no verão por Acervo pessoal

Segundo Luiz Evandro, profissional de educação física da Rede Alpha Fitness, a simplicidade é justamente uma das vantagens da caminhada para quem está começando. “Não é necessário iniciar com treinos longos ou de alta intensidade. Uma caminhada de 30 minutos, realizada de forma regular e respeitando as condições de cada pessoa, já representa uma mudança importante para quem leva uma rotina sedentária”, explica.

Veja sete benefícios de caminhar regularmente

  • 1. Ajuda no condicionamento físico
    A caminhada regular pode contribuir para melhorar o condicionamento físico, especialmente entre pessoas que estão saindo de uma rotina sedentária. Com a adaptação do organismo, é possível aumentar gradualmente o tempo ou a intensidade da atividade.

  • 2. Favorece a saúde cardiovascular
    Caminhar faz parte das atividades aeróbicas que podem contribuir para a saúde do coração e da circulação sanguínea quando realizadas regularmente. A prática também ajuda a reduzir o tempo em comportamento sedentário, principalmente para quem passa muitas horas sentado trabalhando ou estudando.

  • 3. Pode ajudar no controle do peso
    Quando incorporada a uma rotina ativa, a caminhada pode contribuir para o controle do peso e fazer parte de uma estratégia mais ampla de hábitos saudáveis. O resultado, porém, depende também de outros fatores, como alimentação e nível geral de atividade física.

  • 4. Fortalece a musculatura das pernas
    A caminhada movimenta principalmente os músculos dos membros inferiores e pode contribuir para a manutenção da força e da mobilidade. Para quem está começando, o exercício também pode ser uma porta de entrada para outras atividades físicas.

  • 5. Pode reduzir estresse e ansiedade
    Os benefícios não ficam restritos ao corpo. A prática regular de atividade física está associada à redução do estresse e da ansiedade e pode favorecer a sensação de bem-estar. Quando feita ao ar livre, a caminhada ainda pode representar uma pausa das telas e das demandas do dia a dia.

  • 6. Pode favorecer o sono
    Manter uma rotina de atividade física também pode contribuir para a qualidade do sono e para uma maior disposição durante o dia. A caminhada pode ser uma alternativa especialmente interessante para quem tem dificuldade de inserir exercícios mais intensos na rotina.

  • 7. Ajuda a manter uma rotina mais ativa
    Além dos efeitos específicos, caminhar regularmente ajuda a diminuir o tempo em que a pessoa permanece parada durante o dia. Para quem passa muitas horas sentado, incluir pequenos períodos de movimento pode ser uma maneira prática de quebrar o comportamento sedentário.

Precisa caminhar 30 minutos de uma vez?

Não necessariamente. Para quem está começando, o mais importante pode ser criar regularidade e progressão gradual. É possível dividir o tempo de atividade em períodos menores ao longo do dia ou aumentar progressivamente a duração das caminhadas conforme o organismo se adapta.

“Mais importante do que caminhar rápido ou estabelecer uma distância específica é criar regularidade. Escolher um horário que seja possível manter, usar roupas e calçados confortáveis e respeitar os limites individuais são atitudes simples que ajudam a transformar a caminhada em um hábito”, destaca Luiz Evandro.

Quem precisa de orientação antes de começar?

Pessoas com condições de saúde específicas ou que estão há muito tempo sem praticar exercícios devem procurar orientação antes de iniciar uma nova rotina de atividades. O acompanhamento médico e de um profissional de educação física pode ajudar a definir uma prática adequada às condições e aos limites de cada pessoa. Com progressão e regularidade, os 30 minutos de caminhada podem se transformar em um primeiro passo para uma rotina mais ativa e saudável.

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