Caminhar 30 minutos por dia faz diferença? Veja sete benefícios para o corpo e a mente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00
Reservar 30 minutos do dia para caminhar pode ser uma forma simples de deixar a rotina mais ativa e trazer benefícios para o corpo e a mente. A atividade, considerada de baixo impacto e acessível para diferentes públicos, pode contribuir para o condicionamento físico, a saúde cardiovascular e a redução do tempo passado em comportamento sedentário.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos façam entre 150 e 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana. Uma caminhada em ritmo acelerado pode ajudar a alcançar essa meta, com aproximadamente 21 a 43 minutos de atividade por dia.
Verão da saúde: praticantes de atividade física priorizam o cuidado com a saúde e os treinos, ao invés das noites mal dormidas
Segundo Luiz Evandro, profissional de educação física da Rede Alpha Fitness, a simplicidade é justamente uma das vantagens da caminhada para quem está começando. “Não é necessário iniciar com treinos longos ou de alta intensidade. Uma caminhada de 30 minutos, realizada de forma regular e respeitando as condições de cada pessoa, já representa uma mudança importante para quem leva uma rotina sedentária”, explica.
Veja sete benefícios de caminhar regularmente
Precisa caminhar 30 minutos de uma vez?
Não necessariamente. Para quem está começando, o mais importante pode ser criar regularidade e progressão gradual. É possível dividir o tempo de atividade em períodos menores ao longo do dia ou aumentar progressivamente a duração das caminhadas conforme o organismo se adapta.
“Mais importante do que caminhar rápido ou estabelecer uma distância específica é criar regularidade. Escolher um horário que seja possível manter, usar roupas e calçados confortáveis e respeitar os limites individuais são atitudes simples que ajudam a transformar a caminhada em um hábito”, destaca Luiz Evandro.
Quem precisa de orientação antes de começar?
Pessoas com condições de saúde específicas ou que estão há muito tempo sem praticar exercícios devem procurar orientação antes de iniciar uma nova rotina de atividades. O acompanhamento médico e de um profissional de educação física pode ajudar a definir uma prática adequada às condições e aos limites de cada pessoa. Com progressão e regularidade, os 30 minutos de caminhada podem se transformar em um primeiro passo para uma rotina mais ativa e saudável.