O QUE ESTÁ POR TRÁS

Câncer cresce entre jovens e acende alerta; veja 5 fatores associados ao aumento dos casos antes dos 50 anos

Estudos apontam aumento de tumores de início precoce, especialmente de intestino e mama. Alimentação, sedentarismo, obesidade e consumo de álcool estão entre os fatores investigados

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:30

Câncer cresce entre jovens e acende alerta; veja 5 fatores associados ao aumento dos casos antes dos 50 anos Crédito: Imagem gerada pela IA

O câncer deixou de ser uma preocupação associada principalmente ao envelhecimento. Nas últimas décadas, a doença tem avançado também entre adultos mais jovens, e pesquisas internacionais identificam um crescimento dos diagnósticos em pessoas com menos de 50 anos. A mudança preocupa especialistas e reforça a importância de rever hábitos, ampliar a prevenção e não ignorar sintomas que podem parecer comuns.

Um estudo publicado na revista científica Nature identificou que a incidência de cânceres de início precoce — diagnosticados antes dos 50 anos — aumentou significativamente entre diferentes gerações desde 1990. Outro levantamento, publicado na revista The Lancet em janeiro de 2025, apontou que integrantes da geração X e os Millennials apresentam risco maior de desenvolver determinados tipos de tumores, com destaque para os cânceres de intestino e de mama, quando comparados às gerações anteriores na mesma faixa etária.

Veja quais são os alimentos que protegem o intestino 1 de 13

Para Daniela Mundim, médica oncologista da Oncomed-BH, essa mudança no perfil dos pacientes representa um alerta para a saúde pública e exige atenção aos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença.

“Vemos uma mudança profunda no estilo de vida das pessoas nos últimos anos, desde exposições ambientais, dieta e comportamento a que somos submetidos desde o útero materno e a primeira infância. O câncer em adultos jovens costuma ser diagnosticado em estágios mais avançados simplesmente porque a doença não costuma ser a primeira suspeita médica ou do próprio paciente para sintomas como sangramento nas fezes ou um nódulo na mama aos 30 anos”, explica.

A especialista aponta cinco fatores que ajudam a compreender o aumento dos casos entre pessoas com menos de 50 anos. As condições envolvem hábitos alimentares, alterações metabólicas, exposição hormonal e comportamentos que podem influenciar o risco de desenvolver determinados tumores.

1. Alimentação rica em ultraprocessados

A substituição de alimentos naturais por produtos ultraprocessados, geralmente ricos em açúcares, gorduras, conservantes e corantes, está entre os fatores associados ao aumento do risco, especialmente para o câncer colorretal.

Outro ponto de atenção é o baixo consumo de fibras, encontradas em frutas, verduras e grãos integrais. Segundo a explicação apresentada pela especialista, uma alimentação pobre nesses nutrientes pode prejudicar o trânsito intestinal e aumentar o tempo de contato de substâncias potencialmente cancerígenas com a parede do intestino.



2. Obesidade e sedentarismo desde a infância

O excesso de peso e a falta de atividade física também preocupam, principalmente porque esses hábitos têm aparecido cada vez mais cedo na vida das novas gerações.

O tecido adiposo em excesso participa da produção de substâncias inflamatórias e hormônios, como o estrogênio. Esse processo pode favorecer um ambiente de inflamação crônica e alterações hormonais relacionadas ao desenvolvimento de tumores.

A oncologista destaca a relação desses fatores principalmente com o câncer de intestino e o câncer de mama em mulheres na pós-menopausa.



3. Alterações nas bactérias do intestino

O microbioma intestinal, conjunto de microrganismos que vivem no intestino, tem papel importante na digestão e no funcionamento do sistema imunológico. Por isso, alterações nesse equilíbrio também estão sendo investigadas pela ciência.

A exposição repetida a antibióticos de amplo espectro durante a infância, combinada a uma alimentação pobre em nutrientes e ao estresse crônico, pode modificar a composição dessas bactérias. Esse desequilíbrio é conhecido como disbiose.

Uma das hipóteses em estudo é que essas alterações prejudiquem a barreira intestinal e favoreçam respostas imunológicas anormais, contribuindo para o surgimento de lesões pré-cancerígenas. A relação causal, no entanto, ainda não está totalmente estabelecida.



4. Mudanças nos padrões reprodutivos e exposição hormonal

No câncer de mama, fatores relacionados à vida reprodutiva também podem influenciar o risco. A primeira menstruação em idade mais precoce, a decisão de ter filhos mais tarde ou não ter filhos e períodos menores de amamentação estão entre os aspectos considerados nessa discussão.

A explicação está relacionada à exposição hormonal ao longo da vida. A amamentação, por exemplo, é apontada como um fator de proteção. Já uma exposição mais prolongada ao estrogênio pode estar associada ao aumento do risco de determinados tumores mamários, especialmente os que apresentam receptores hormonais positivos.



5. Álcool e tabagismo entre os jovens

O consumo frequente de bebidas alcoólicas, inclusive quando começa na adolescência, é outro fator de risco conhecido para diferentes tipos de câncer, entre eles os de mama e intestino. O álcool pode provocar danos ao DNA das células e elevar os níveis de estrogênio no organismo.

O tabagismo tradicional também tem relação bem estabelecida com o desenvolvimento de tumores. No caso dos cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, as evidências ainda estão em desenvolvimento. Estudos identificam sinais de danos ao DNA e estresse oxidativo associados ao uso desses dispositivos, mas a relação causal com o câncer ainda não está definitivamente comprovada.



Sintomas persistentes não devem ser ignorados

Diante do aumento dos diagnósticos em pessoas mais jovens, a oncologista reforça que a idade não deve ser o único critério para considerar a possibilidade de câncer. Conhecer o próprio corpo, manter hábitos saudáveis e conversar com profissionais de saúde sobre o histórico familiar são medidas importantes.

Sinais como perda de peso sem explicação, dores abdominais persistentes, sangramentos anormais e alterações nas mamas precisam ser avaliados. No caso de sintomas intestinais, por exemplo, o sangramento nas fezes não deve ser automaticamente atribuído a problemas comuns, sem investigação.