CÂNCER DE MAMA

Câncer de mama fica mais comum com a idade; veja por que o cuidado não deve parar após os 60

Quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos, segundo o INCA; rastreamento, investigação de sintomas e avaliação individualizada ganham importância entre mulheres mais velhas

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:17

Câncer de mama Crédito: Shutterstock/Reprodução

O câncer de mama está diretamente relacionado ao envelhecimento e se torna mais frequente conforme a idade avança. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Para o triênio 2026-2028, são estimados 78.610 novos casos por ano no Brasil.

A doença deverá representar aproximadamente 30% dos novos casos de câncer entre as mulheres brasileiras, desconsiderando os tumores de pele não melanoma. Com o avanço da idade, o organismo acumula exposições ao longo da vida e passa por alterações biológicas que podem aumentar o risco de desenvolvimento do tumor.

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Mamografia tem faixa indicada pelo SUS

Em 2025, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária recomendada para o rastreamento populacional do câncer de mama no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, a orientação é que mulheres entre 50 e 74 anos façam mamografia a cada dois anos. A recomendação para o rastreamento periódico, porém, não significa que mulheres fora dessa faixa devam deixar de prestar atenção à saúde das mamas.

Para a médica geriatra Theodora Karnakis, presidente da Comissão de Oncogeriatria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), a continuidade do acompanhamento deve considerar as características de cada paciente. “Completar 60, 70 ou mais anos não significa que a atenção à saúde das mamas possa ser interrompida. Não deveríamos simplesmente estabelecer uma data de validade para a prevenção”, afirma.

Segundo a especialista, a decisão sobre continuar o rastreamento deve levar em conta o estado geral de saúde, funcionalidade, expectativa de vida, riscos e benefícios dos exames, além das preferências da própria mulher. Rastreamento e investigação diagnóstica são situações diferentes. A faixa etária definida para a realização periódica da mamografia não impede que uma mulher seja investigada caso apresente alguma alteração suspeita.

Nódulo, mudança na pele ou no formato da mama, retração do mamilo, secreção ou qualquer alteração nova e persistente deve ser avaliada por um profissional de saúde, independentemente da idade ou de quando foi realizada a última mamografia. “Se surgir um nódulo, alteração na pele ou no formato da mama, retração do mamilo, secreção ou qualquer mudança nova e persistente, essa alteração precisa ser avaliada”, orienta Theodora.

Biópsia confirma o diagnóstico

A investigação pode começar com exames de imagem, como mamografia e ultrassonografia. Quando há necessidade de aprofundar a análise, uma biópsia pode ser solicitada. Nesse procedimento, fragmentos do tecido são encaminhados para avaliação de um médico patologista.

A patologista Marina De Brot, especialista em Patologia Mamária e vice-presidente para Assuntos Acadêmicos da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), explica que é nessa etapa que o diagnóstico pode ser confirmado e características importantes do tumor são identificadas.

A análise anatomopatológica permite determinar, entre outros aspectos, o tipo e o grau do tumor, além de suas características moleculares. Essas informações ajudam mastologistas e oncologistas a definir a estratégia de tratamento mais adequada para cada paciente.

Idade não define sozinha o tratamento

Embora o câncer de mama seja mais frequente entre mulheres mais velhas, o envelhecimento não significa que todas devam receber o mesmo tipo de avaliação ou tratamento. Na definição da conduta, a equipe médica também pode considerar outras doenças, medicamentos em uso, estado nutricional, funcionalidade, cognição, suporte familiar e social, presença de fragilidade e os objetivos da paciente.

Para Theodora, a idade cronológica, isoladamente, não deve determinar a estratégia contra o câncer. “À medida que envelhecemos, aumenta muito a heterogeneidade entre as pessoas. Duas mulheres de 75 anos podem ter condições de saúde, funcionalidade, autonomia e reserva fisiológica completamente diferentes”, explica.

Diagnóstico preciso ajuda a definir a melhor estratégia

Nesse contexto, identificar corretamente as características do tumor é fundamental para que a equipe consiga avaliar as opções disponíveis e adaptar o tratamento às condições de cada paciente. A patologista Ruana Moura Rocha Costa, especialista em Patologia Mamária e membro da SBP, destaca a importância dessa etapa para os resultados do tratamento.